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Лига Европы и Лига конференций — 2024/2025: полный список участников, корзины перед жеребьёвкой, кто вышел, обзор

Все участники и корзины ЛЕ и ЛК! Финиш отбора украсили гол Оздоева и геройства де Хеа
Георгий Илющенко
Лига Европы и Лига конференций — 2024/2025
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Помимо Магомеда, в евроосень попали ещё трое россиян.

Вчера стали известны все команды, которые сыграют в обновлённой Лиге чемпионов с общей таблицей и без группового этапа. Теперь дошла очередь и до двух еврокубков поскромнее.

Для ЛЧ уже провели жеребьёвку:
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В Лигу Европы после финальной стадии отбора пробились «Лудогорец», «Эльфсборг», «Аякс», «Андерлехт», «Бешикташ», «Стяуа», «Виктория Пльзень», ПАОК, «Маккаби» Тель-Авив и «Брага».

Стоит отметить гол Магомеда Оздоева. Именно он открыл счёт в ответной игре с ирландским «Шэмрок Роверс» (2:0). Но там всё стало понятно уже на прошлой неделе (4:0). Упоминания заслуживает проход РФШ — латвийцам удалось отыграть у АПОЭЛа поражение в дебютной встрече (1:2) и точнее бить в серии пенальти (4:2).

Плюс «Брага» с 68-й по 70-ю минуту дважды забила, вышла на ничью с 0:2 и камбэчно прошла «Рапид» (4:3 по сумме двух матчей). «Ференцварош» же выбил боснийский «Борац» в серии 11-метровых: победный — на счету экс-краснодарца Кади Боржеса.

Магомед Оздоев празднует гол «Шэмроку»

Магомед Оздоев празднует гол «Шэмроку»

Фото: PA Images via Getty Images

Корзины перед жеребьёвкой выглядят так:

Корзина 1: «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Аякс», «Рейнджерс», «Айнтрахт», «Лацио», «Тоттенхэм», «Славия»;

Корзина 2: «Реал Сосьедад», «АЗ Алкмар», «Брага», «Олимпиакос», «Лион», ПАОК, «Фенербахче», «Маккаби» Тель-Авив, «Ференцварош»;

Корзина 3: «Карабах», «Галатасарай», «Виктория Пльзень», «Будё-Глимт», «Юнион», «Динамо» Киев, «Лудогорец», «Мидтьюлланн», «Мальмё»;

Корзина 4: «Атлетик», «Хоффенхайм», «Ницца», «Андерлехт», «Твенте», «Бешикташ», РФШ, «Стяуа», «Эльфсборг».

В Лиге конференций оказались в том числе и неудачники последнего раунда квалификации ЛЕ: «Петрокуб», АПОЭЛ, «Мольде», «Ягеллония», «Динамо» Минск, «Лугано», ЛАСК, «Хартс», «Шэмрок Роверс», «Борац», ТСЦ и «Рапид».

А вот те, кто прошёл в основной раунд ЛК за счёт победы: «Астана», «Омония», ХИК, «Ноа», «Пафос», «Олимпия», «Млада-Болеслав», «Санкт-Галлен», ТНС, «Легия», «Висла», «Панатинаикос», «Витория Гимарайнш», «Копенгаген», «Викингур», «Юргорден», «Целе», «Челси», «Хайденхайм», «Бетис», «Фиорентина», «Ларн».

«Серветт» празднует гол в ворота «Челси»

«Серветт» празднует гол в ворота «Челси»

Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Подробнее остановимся на шести клубах. «Астана» принимала норвежский «Бранн» с отставанием в два мяча, но в итоге вколотила три. Блестящая сила воли. «Челси» едва не оконфузился в матче с «Серветтом»: на 72-й минуте швейцарцы вышли вперёд (2:1), но нужно было забивать ещё. Итог — 3:2 в пользу представителя АПЛ.

Армянский «Ноа» с российским вратарём Алексеем Площадным в запасе упустил добытое в первом матче трёхголевое преимущество над словацким «Ружомбероком». И всё же вылетать не планировал (4:3 в сумме). «Панатинаикос» с другим воротчиком-дублёром Юрием Лодыгиным победил «Ланс» (2:0), хотя ранее уступил (1:2).

«Трабзонспор» оказался слабее «Санкт-Галлена» (болельщики «Спартака» понимающе кивнули) в серии пенальти. А «Фиорентина», с 97-й минуты играя вдевятером, с Давидом де Хеа в такой же серии 11-метровых одолела «Академию Пушкаша». У испанца восемь сейвов по ходу встречи и ещё один – в серии. Не зря его подписали, ох не зря! Тем не менее можно было обойтись без нервяков, не пропусти на 90+7-й минуте… да, с пенальти.

Уже сейчас идёт спор за две бонусные путёвки в ЛЧ:
Заруба за две бонусные путёвки в ЛЧ началась. Уже есть лидер
Заруба за две бонусные путёвки в ЛЧ началась. Уже есть лидер

Теперь изучим корзины:

Корзина 1: «Челси», «Копенгаген», «Гент», «Фиорентина», ЛАСК, «Бетис»;

Корзина 2: «Истанбул», «Мольде», «Легия», «Хайденхайм», «Юргорден», АПОЭЛ;

Корзина 3: «Рапид», «Омония», ХИК, «Витория Гимарайнш», «Астана», «Олимпия»;

Корзина 4: «Серкль Брюгге», «Шэмрок Роверс», ТНС, «Лугано», «Млада-Болеслав», «Хартс»;

Корзина 5: «Петроклуб», «Санкт-Галлен», «Панатинаикос», ТСЦ, «Борац», «Ягеллония»;

Корзина 6: «Целе», «Ларн», «Динамо» Минск, «Пафос», «Викингур», «Ноа».

Как и всегда, набор весьма разнообразный. Жеребьёвка пройдёт сегодня в 14:00 мск.

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