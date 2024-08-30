«Локо» сохранит лидерство, а «Зенит» прервёт безвыигрышную серию? Интриги 7-го тура РПЛ

7-й тур РПЛ пройдёт всего в два дня – 31 августа и 1 августа. Он приготовил для нас несколько крутейших вывесок! В главном матче тура «Локомотив» сыграет в Москве с «Краснодаром». А что ещё интригующего есть? Разбираемся.

Откроется тур в Химках. ЦСКА в прошлом матче легко разобрался дома с «Акроном» (4:0), а Иван Обляков записал на свой счёт три результативных действия. Но теперь команда Марко Николича едет в гости к «Химкам». Ещё один новичок РПЛ. Хотя подмосковный клуб выглядит гораздо серьёзнее, чем тольяттинцы. «Химки» уже остановили «Зенит» (1:1), а в турнирной таблице идут на 10-м месте. Да и Антон Заболотный наверняка захочет передать «привет» бывшей команде.

В Нижнем Новгороде в выходные гостит «Зенит». Петербуржцы не побеждают уже два тура + проиграли в Кубке «Акрону» по пенальти. Мини-кризис? Возможно. Не исключено, что настолько повлияла травма Максима Глушенкова, который выбыл из строя на несколько недель. Но очки «Зениту» всё равно нужно набирать. А Сергею Семаку – решать проблемы. «Пари НН» способен их доставить, но петербуржцы даже при не лучших кондициях обязаны побеждать. Иначе разговоры о кризисе «Зенита» зазвучат намного громче.

«Спартак» в прошлом матче мог впервые за 12 лет выиграть у «Зенита» в Санкт-Петербурге. Не вышло. Да и в Кубке москвичи неожиданно «сгорели» дома «Динамо» из Махачкалы (0:1). Злость у команды Деяна Станковича присутствует. Нужно направить её в правильное русло и обыграть «Рубин». Легко сказать – тяжело сделать! Казанцы в нынешнем сезоне выглядят круто и способны замахнуться на место в топ-5. И никто очки «Спартаку» не подарит. Команда Станковича снова останется без победы?

Последний матч субботы состоится в Грозном. «Ахмат» на 90+8-й минуте упустил победу над «Химками» в прошлом туре. Команда Магомеда Адиева до сих пор не одержала ни одной победы. Но матч с «Акроном» – шанс прервать серию. У грозненцев на несколько месяцев вылетели Мирослав Богосавац и Бернард Бериша. Важные футболисты, потеря которых ощутится на дистанции. Поэтому «Ахмату» вдвойне важно побеждать дома равных соперников и набирать очки. Иначе снова замаячит перспектива борьбы за выживание до конца сезона.

Марцел Личка едет в Оренбург. Именно там запускалась российская карьера чеха. И после перехода Лички в «Динамо» он всегда обыгрывает «Оренбург». Прервётся ли эта удачная серия? Факторов в пользу этого мало. Оренбуржцы в нынешнем сезоне пока что не блистают результатами: всего одна победа (в 1-м туре над «Спартаком») и 12-е место. Однако синтетический газон и правильный настрой могут помочь «Оренбургу» впервые обыграть «Динамо» при Личке.

«Крылья Советов» в прошлом сезоне до конца бились за топ-5, а сейчас путешествуют по второй половине таблицы. А поражение в Кубке от московского «Динамо» (1:5) вряд ли добавило позитива. Каждый проигрыш увеличивает шанс, что Игорь Осинькин покинет команду. Так что футболисты самарцев обязаны биться не только за себя и за результат, но и за тренера. В 7-м туре их ждёт махачкалинское «Динамо». Цепкий, непростой, но уступающий в классе соперник. Или клуб из Дагестана доставит проблемы?

Главный матч тура состоится 1 сентября в Москве. Неожиданного лидера РПЛ – «Локомотив» – в гостях проэкзаменует «Краснодар». В прошлом туре команда Мурада Мусаева одержала победу в Москве над «Динамо» (0:1). Матч складывался непросто, но голкипер Станислав Агкацев выдал топ-перформанс. В игре с «Локомотивом» уйти с поля без пропущенных мячей будет тяжелее. Хотя у «Краснодара» пока что всего три пропущенных гола. Что же возьмёт: крутая атака «Локо» или хорошая оборона гостей? Важный матч с точки зрения раскладов на вершине таблицы. Победа любой из команд станет манифестом о борьбе за титул в нынешнем сезоне.

7-й тур завершится в Ростове-на-Дону. «Ростов» Валерия Карпина примет дома «Факел». Пока что ростовчане не обрели стабильность, хотя игра команды позволяет рассчитывать на борьбу за топ-5. Но «Ростов» идёт восьмым. А «Факел» только в прошедшем туре одержал первую победу в сезоне (над «Оренбургом», 1:0). Но воронежцы остаются в зоне вылета. И пока что о крутых перспективах говорить рано. Тем более когда впереди выезд к «Ростову». Но именно нестабильность ростовчан может стать ключом к победе «Факела». Воспользуются?