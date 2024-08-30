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Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы — с кем сыграют Чалов, Захарян, Манчестер Юнайтед, Динамо Киев

Российские легионеры сыграют с «МЮ» и друг с другом! Теперь Лига Европы точно запомнится
Константин Кринский
Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы
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Три человека приедут на «Олд Траффорд»!

Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. Осенью нас ждут очень интересные матчи, особенно для тех, кто поддерживает российских футболистов.

Три россиянина — в одном матче!

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, а также ПАОК Магомеда Оздоева и Фёдора Чалова сыграют друг с другом на групповом этапе ЛЕ. А вообще соперники у клубов непростые:

Кроме того, не забываем, что из россиян в Лиге Европы также сыграет вратарь Никита Хайкин, его «Будё-Глимт» встретится на групповой стадии с «Порту», «МЮ», «Маккаби», «Брагой», «Карабахом», «Юнионом», «Бешикташем» и «Ниццей».

Таким образом, сразу два клуба с россиянами в составе приедут на «Олд Траффорд»! Ну не круто ли? Вот, кстати, все соперники команды Эрика тен Хага еврокубковой осенью.

Есть и пары уровня Лиги чемпионов

  • «Фенербахче» – «Манчестер Юнайтед» – Жозе Моуринью против бывшей!
  • «Лацио» сыграет с «Аяксом» и «Порту» – чем не кайф?
  • «Тоттенхэм» – «Рома» – достойная вывеска с топ-игроками.

Надо признать, что некоторые из вывесок раньше могли состояться в плей-офф. Теперь, по ощущениям, больших матчей должно стать больше.

Подробнее о новой формуле турнира:
Меняется не только ЛЧ. Вот какой теперь формат у Лиги Европы
Меняется не только ЛЧ. Вот какой теперь формат у Лиги Европы
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