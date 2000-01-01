Топ игроков по вовлечённости в голы в этом сезоне
Сезон в топ-5 лигах Европы начался не так давно, но некоторые игроки уже сумели выделиться индивидуально. Как выглядят лучшие футболисты по вовлечённости в голы?
Жоау Невеш
Полузащитник «ПСЖ» в двух матчах Лиги 1 отметился четырьмя голевыми передачами.
Коул Палмер
Полузащитник «Челси» в двух матчах АПЛ забил один гол и отдал три ассиста.
Эрлинг Холанд
На счету форварда «Манчестер Сити» четыре гола в двух матчах АПЛ.
Оскар Мингеса
Защитник «Сельты» забил два мяча и сделал две голевые передачи.
Лучшие футболисты по вовлечённости в голы в сезоне-2024/2025
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