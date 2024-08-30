Плевать, какой Соболев человек. Этот циничный трансфер точно поможет «Зениту»

Здесь не будет морально-этической оценки сделки по Соболеву. Оставим это для экспертов и болельщиков. Тем более мнения разделились: кто-то в восторге, кто-то – резко против. И это нормально. Любой трансфер – это провокация переживаний. Особенно такой громкий. Но сейчас – не про лирические отступления. Их, кстати, в нынешнем «Зените» не приветствуют. Прагматичный подход к достижению результата, конкретика, где-то цинизм вместо с холодным расчётом – вот столпы, благодаря которым Соболев теперь будет бегать в сине-бело-голубой футболке.

Временно откатимся к концу прошлого сезона. Это важно, чтобы понимать мотивацию всех сторон. «Спартак» в кризисе, а Соболев (в своём мире точно) – лидер и ключевой игрок, на которого нужно рассчитывать. Вместо этого поздний Абаскаль и временный Слишкович постоянно дают понять: да, ты важен, но не настолько, чтобы строить игру под тебя. Отсюда вытек сложный финиш прошлого сезона, когда Соболев то начинал матчи на скамейке, то его меняли по ходу. Позитива это не добавляло. В глубине души он и его агент понимали: наступает идеальное время что-то менять.

Примерно в это время «Зенит» борется за два титула. И делает это с большим трудом. Кассьерра перестал забивать, Сергеев – тоже в кризисе, Семак устраивает эксперименты, которые не всегда дают эффект. В голове тренерского штаба финально понимают: летом нужен мощный форвард под навалы. Ведь большинство соперников играют в низкий блок. А нынешние форварды в такой модели неэффективны.

Естественно, тренеры передали свои желания операционным руководителям. Дальше информация перетекла на агентский рынок. В России клуб определил для себя две опции: Кордоба и Соболев. В «Краснодаре» сразу обозначили – продажа будет только за сумму, которую не заплатит даже «Зенит». В Москве были не так категоричны. Ведь сложилось несколько факторов: в первую очередь – новый тренер, для которого Соболев не был необходимой опцией, без которой невозможно построение игры. Плюс клуб заранее вышел на рынок нападающих и подписал Виллиана Жозе. Это был и сигнал самому Соболеву.

Александр Соболев Фото: ФК «Зенит»

Очевидно, Александр быстро обозначил свой личный приоритет: переход в «Зенит». Там и трофеи, и хорошие личные условия, и реальное развитие. Просто из-за более классных партнёров. А уже дальше начался сложный переговорный процесс, затянувшийся на несколько месяцев.

«Спартак» понимал – клуб может диктовать условия. Ведь перехода хочет «Зенит» и главное – сам игрок. В этом плане москвичи находились в более выгодной позиции. В том числе временной. Например, могли держать футболиста до очного матча между клубами, как в итоге и сделали. «Зенит» долгое время не хотел платить больше € 8 млн. «Спартак» требовал € 12 млн. А потом все увидели матчи с «Химками», «Акроном» и «Спартаком». Где было забито всего два гола. Похоже, именно в тот момент в Петербурге решили: принципиальность дело хорошее, но она не всегда идёт на пользу бизнесу. И важно как можно быстрее найти компромисс. Александр Медведев подтвердил: финальная стадия переговоров прошла быстро. Похоже, сошлись на сумме между € 9-10 млн. Или около того.

Все стороны в итоге получили, что хотели. Это действительно хэппи-энд. Но теперь важно, что будет дальше. Ок, тренерский штаб получил Соболева. И как теперь его будут использовать? Посадят на скамейку Кассьерру? Не дадут шанса Лусиано и будут рассчитывать строго на россиянина? Для самого Соболева это сценарий мечты. Либо Александр начнёт в роли второй опции, будет выходить на замену под те самые навалы. И станет джокером. Хотя вряд ли самому футболисту понравится такая роль. В этом плане они схожи с Дзюбой: любят быть на первых ролях.

Интересно, как примут Соболева не только болельщики, но и в коллективе. Именно русскоязычном. Он у «Зенита» ещё есть. Понятно, что Александр и сам понимает: вряд ли его все ждут с нетерпением, учитывая спартаковский и кулачный бэкграунд. Но вспомним про три столпа из первого абзаца: иногда для титулов нужны холодные, циничные, но при этом оправданные решения. И «Зенит» такое принял.

Ведь в глубине души мы все понимаем: как футболист Соболев «Зениту» поможет. С голами, передачами, да и в целом он освежит конкуренцию в линии атаки. А ещё поможет переходу Сергеева в «Крылья». И вообще плевать, какой он человек. У всех свои причуды. А все остальные рассуждения можно оставить для болельщицких чатов. Их мнение, конечно, важно.

Но не всегда определяющее.