Топ-события субботы: US Open, «Спартак» — «Рубин», «Лацио» — «Милан» и многое другое

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Посмотреть все события 31 августа в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 4:00*: Екатерина Александрова (Россия, 29) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится сражение Александровой со второй ракеткой мира?

Россиянка Екатерина Александрова в третьем круге US Open сразится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Девушки ранее встречались шесть раз, и счёт пока равный — 3-3. Екатерина была сильнее в финале ITF60K Шэньчжэня-2017, в Москве-2021 и в финале Хертогенбосха-2022, а Арина — в Шэньчжэне-2019, Санкт-Петербурге-2019 и на Уимблдоне-2023. Победительница нового матча сразится в четвёртом круге с кем-то из пары Мэдисон Кис — Элисе Мертенс.

⚽️ 14:30: «Арсенал» Лондон — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 3-й тур

Интрига: остановит ли дерзкий «Брайтон» фаворита?

Шесть очков из шести на старте – базовая ситуация для «Арсенала». Но от «Брайтона» – неожиданность. Причём успели обыграть даже «МЮ». Так что игра с «Арсеналом» – хорошая проверка и для чемпионских амбиций хозяев, и для резко стартовавших гостей.

🏒 14:30: ЦСКА — «Торпедо», Кубок мэра Москвы, группа B

Интрига: кто возьмёт лидерство в группе В?

Команды уже провели по одному матчу на турнире, обыграв подмосковный «Витязь», при этом нижегородцы не пропустили от соперника ни одной шайбы. Теперь же ЦСКА и «Торпедо» в очной встрече предстоит решить, кто из них отправится в финал, а кто поборется лишь за третье место.

«Торпедо» всё-таки избавилось от нежеланного защитника: Официально Защитник Антон Сизов транзитом через «Металлург» стал игроком московского «Динамо»

⚽️ 15:00: «Химки» — ЦСКА, РПЛ, 7-й тур

Интрига: Заболотный докажет, что в ЦСКА ошиблись?

ЦСКА в этом сезоне болтает. То крупные и уверенные победы – то поражения от «Локо» или «Краснодара». И «Химки» в этой ситуации – не лучший соперник, тем более в гостях. Команда Артиги недавно сыграла вничью дома с «Зенитом», что им ЦСКА? Да и у Заболотного есть крутая мотивация доказать экс-клубу, что с ним зря не продлили контракт.

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Италии, квалификация

Интрига: быть ли новому поулу «Макларена»?

После Гран-при Нидерландов пелотон Формулы-1 переехал на совсем другую трассу в Монце, где почти всё решает максимальная скорость на прямых. Тем не менее и в Италии фаворитом является «Макларен», ведь их машина хороша на любых типах трасс. Но сумеют ли Ландо Норрис и Оскар Пиастри реализовать преимущество болида? Отыграется ли «Ред Булл», найдёт ли нужные настройки «Мерседес», как сработают серьёзные обновления «Феррари»? Интриг, как всегда, хватает.

⚽️ 17:30: «Пари Нижний Новгород» — «Зенит», РПЛ, 7-й тур

Интрига: «Зенит» прорвёт плохую серию?

Помните резкий старт «Зенита» и первое место? А вот уже можно забыть: в лидерах сейчас «Локо», а петербуржцы, если считать матч на кубок с «Акроном», три игры подряд не побеждают. Да и забивают мало. Без Глушенкова игра в атаке не идёт. Но можно исправиться в игре с «Пари НН» – у команды Илича два поражения подряд и очень слабая игра в защите.

⚽️ 17:45: «Спартак» — «Рубин», РПЛ, 7-й тур

Интрига: «Спартак» продолжит не пропускать в РПЛ?

Последний раз в чемпионате «Спартак» пропускал от «Химок» во 2-м туре. На неделе умудрились проиграть Махачкале, но это был Кубок. В РПЛ-то дела идут неплохо, лидеры рядом. Но за поражение от аутсайдера надо как-то отвечать перед болельщиками. С организованным «Рубином» Рахимова это будет сделать очень непросто.

⚽️ 18:00: «Барселона» — «Вальядолид», Примера, 4-й тур

Интрига: «Барса» увеличит отрыв от «Реала»?

Если бы перед стартом сезона вам сказали, что к старту 4-го тура между «Реалом» и «Барсой» будет четыре очка, вы вряд ли бы удивились. А если добавить контекст, что вперёд ускакала как раз команда Флика? Три победы на старте, быстрая и лёгкая игра в атаке – эта «Барса» определённо нравится болельщикам. А «Вальядолид» дома – отличный соперник, чтобы закрепить успех четвёртой победой подряд.

🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Белогорье», Кубок Легенд (мужчины), группа Б, 5-й тур

Интрига: классическое противостояние в Кубке Легенд

«Эль класико» российского волейбола — это Казань против Белгорода, но матчи «Динамо» и «Белогорья» статусом точно не ниже. А тут у москвичей есть острая потребность в реванше — поражение в 1-м туре Кубка Легенд в Красноярске было очень чувствительным. 0:3 без вариантов. На своей площадке команда Константина Брянского намерена взять реванш. Но получится ли это в игре с командой, которая ошибается меньше всех?

Команда Владимира Алекно тоже в этой группе и надеется побороться за полуфинал: Владимир Алекно: главная проблема «Зенита» — страх побеждать

⚽️ 19:30: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити», АПЛ, 3-й тур

Интрига: новый «Вест Хэм» остановит Гвардиолу?

У «Сити» на старте всё спокойно – базовые две победы без напрягов. У «Вест Хэма» – новая банда, рулить которой позвали Лопетеги. Конечно, гости фавориты, но именно изменения у «ВХЮ» интригуют: может, получится остановить фаворита и громко заявить о себе?

⚽️ 19:30: «Байер» — «РБ Лейпциг», Бундеслига, 2-й тур

Интрига: магия «Байера» продолжится?

Если вдруг не знали, то в 1-м туре Бундеслиги «Байер» вновь вырвал победу в добавленное время. Уже классика. Их серия без поражений в Германии всё ещё длится (это в ЛЕ они уступили «Аталанте», в своей стране – всё в порядке). «РБ Лейпциг» – один из тяжелейших соперников для 2-го тура. Потому что это топ-клуб. Так что следим за матчем и магией Алонсо.

⚽️ 20:00: «Ахмат» — «Акрон», РПЛ, 7-й тур

Интрига: удержится ли Адиев на посту главного тренера грозненцев?

Удручающие результаты «Ахмата» заставили Магомеда Адиева признаться – он близок к уходу из клуба. А как иначе, когда ты идёшь в зоне вылета? Матч с «Акроном», наверное, последний шанс зацепиться за работу в Грозном. И понять, что продолжать её делать смысл есть. Если игроки выйдут биться за Адиева с прямым конкурентом – нас ждёт яркая игра. Если нет – будет грустно, что РПЛ потеряет талантливого специалиста.

⚽️ 20:00: «Атлетик» — «Атлетико» Мадрид, Примера, 4-й тур

Интрига: плохой старт «Атлетико» затянется?

Пять очков из девяти на старте сезона – вряд ли Диего Симеоне может быть доволен стартом «Атлетико». А тут ещё и выезд в Страну Басков, традиционно очень тяжёлый. Главный матч Ла Лиги, в котором двум топ-клубам нужна победа.

⚽️ 21:45: «Лацио» — «Милан», Серия А, 3-й тур

Интрига: у «Милана» получится победить?

Команда Фонсеки стартовала ужасно. Ничья дома с «Торино» (еле спаслись), поражение от «Пармы» – от нового тренера явно ждали не этого. Теперь соперник посерьёзнее «Пармы», и тоже в гостях. У «Лацио» тоже старт не очень, но очков – три. И если «Милан» снова не выиграет, то с одним очком после трёх туров о чемпионских амбициях, видимо, придётся забыть.