Ту игру Лиги чемпионов в Казани любит вспоминать Жозе Моуринью — из-за Балотелли. А составы на матч — просто легендарные.

Станкович уже прибивал «Рубин» 15 лет назад. Но матч запомнили не из-за тренера «Спартака»

Сегодня в рамках 7-го тура РПЛ «Спартак» примет «Рубин». Главный тренер красно-белых Деян Станкович пока только осваивается в России, но история его противостояния с казанцами началась ещё в далёком 2009 году. И он сыграл в ней весомую роль.

«Рубин» сенсационно взял золото в РПЛ-2008, осенью следующего года бился за второй подряд титул (как позже выяснится, успешно) и параллельно с этим впервые сыграл в Лиге чемпионов. Группа попалась тяжелейшая — с «Барселоной», «Интером» и киевским «Динамо».

Разумеется, большинству из нас запала в душу победа казанцев на «Камп Ноу», когда перед командой Курбана Бердыева капитулировали праймовые Дани Алвес, Хави, Андрес Иньеста, Златан Ибрагимович, Лео Месси и другие звёзды (1:2). Оно и понятно, такое не забывается.

Но то было в 3-м туре. В 1-м «Рубин» уступил в Киеве: Алехандро Домингес забил первым, однако с 71-й минуты в ворота Сергея Рыжикова залетели три мяча — дебют в главном еврокубке не удался. Далее предстояло принять «Интер». Там-то казанцы впервые и встретились со Станковичем.

Стартовые составы обоих соперников были легендарными, так что приведём их целиком — в порядке был не только сербский полузащитник.

«Рубин»: Сергей Рыжиков, Кристиан Ансальди, Сесар Навас, Лаша Салуквадзе, Роман Шаронов, Сергей Семак (капитан), Александр Рязанцев, Кристиан Нобоа, Гёкдениз Карадениз, Алехандро Домингес и Александр Бухаров.

«Интер»: Жулио Сезар, Хавьер Санетти (капитан), Лусио, Майкон, Кристиан Киву, Вальтер Самуэль, Деян Станкович, Эстебан Камбьяссо, Мансини, Самуэль Это'О и Марио Балотелли.

Ещё на замену вышли Алан Касаев с одной стороны и Рикарду Куарежма с Патриком Виейра — с другой. С миланцами работал Жозе Моуринью, которого по итогам того сезона ФИФА признает лучшим тренером мира.

«Рубин» — «Интер» Фото: ИТАР-ТАСС/ Роман Кручинин

Чемпион России сразу же насел на ворота лучшей команды Италии, и на 11-й минуте это принесло результат. Бухаров отправил в забег Домингеса, тот словно от манекенов убежал от Лусио с Самуэлем и точно исполнил под перекладину.

Позже убойный шанс не использовал Навас с подачи Домингеса. Проснулся и «Интер»: моменты были у того же Лусио и Это'О. Они простили, Станкович — нет. Серба никто не держал на дальней штанге, и закидушку Майкона с правого фланга он реализовал чётким кивком головы.

«Интер» — «Рубин» Фото: Роман Кручинин, «Чемпионат»

Ещё в первом тайме Балотелли стрельнул в перекладину, однако главное — получил жёлтую за фол на Салуквадзе. Слово Моуринью: «Помню случай в Казани. Мы поехали на выездной матч с «Рубином» в Лиге чемпионов. Все форварды были травмированы: я не мог рассчитывать ни на Диего Милито, ни на Это'О. Большая проблема. Выход один — выпустить Балотелли.

Марио заработал жёлтую карточку на 43-й минуте матча. В перерыве я планировал поговорить со всей командой, но пришлось уделить 14 из 15 минут общению с Балотелли: «Марио, я не могу тебя заменить. У меня нет форвардов на скамейке. Никого не трогай! Играй только с мячом! Если случилась потеря — не реагируй. Если кто-то тебя провоцирует — не реагируй. Если судья допустил ошибку — не реагируй! Марио, пожалуйста!» Угадайте что? 46-я минута — красная карточка!» — вспоминал Жозе много лет спустя.

На самом деле, подробности португалец озвучил неточно: первое предупреждение нападающий заработал на 20-й минуте, второе — на 60-й за удар по голеностопу Нобоа в центре поля. Да и Это'О тогда отбегал весь матч целиком. Но это не отменяет комичности ситуации.

Марио Балотелли Фото: Massimo Cebrelli/Getty Images

У казанцев было полчаса, чтобы вырвать победу. Навал они действительно организовали: чего только стоит удар Семака в штангу. Вот только счёт остался прежним.

В Милане «Рубин» уже был слабее (0:2), зато вырвал аж четыре очка у «Барселоны» (2:1, 0:0), скатал нули с «Динамо» и занял в группе третье место, опередив как раз киевлян. После чего опустился в Лигу Европы, прошёл в 1/16 финала израильский «Хапоэль» (3:0, 0:0) и в овертайме следующей стадии споткнулся на «Вольфсбурге» (1:1, 1:2). А «Интер» вместе со Станковичем стал триумфатором ЛЧ, прибив в финале «Баварию» (2:0).

В сезоне-2012/2013 казанцы и миланцы пересеклись вновь — на групповом этапе ЛЕ. Однако будущий тренер «Спартака» залечивал травму, и без него итальянцы были не слишком успешны (0:3, 2:2). Теперь их встрече уже ничто не помешает.