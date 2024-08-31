Забивал, ссорился и Дзюбой и врезал тренеру. Соболев зажигал за «Спартак» против «Зенита»

Главный трансфер лета в РПЛ состоялся: Александр Соболев сменил «Спартак» на «Зенит». Впереди – адаптация, попытки завоевать любовь санкт-петербургских болельщиков, борьба за место в основе и битва за трофеи. А как Соболев показывал себя в матчах с «Зенитом» в составе «Спартака»? Вспоминаем самые яркие игры Александра против новой команды.

Первые попытки влюбить в себя уже предприняты: «Все мы знаем, из какой команды я пришёл». Соболев не стал произносить название «Спартака»

«Зенит» — «Спартак» — 2:1, 19 июля 2020 года, 1/2 финала Кубка России

Первый матч Соболева за «Спартак» с «Зенитом» выпал на полуфинал Кубка. Тогда активно обсуждалась жеребьёвка места проведения: встреча состоялась в Санкт-Петербурге. Команда Доменико Тедеско и так не выглядела фаворитом полуфинала, так ещё пришлось рубиться с «Зенитом» на выезде.

Соболев появился в стартовом составе в паре форвардов с Джорданом Ларссоном. В первом тайме мяч редко добирался до Александра, а главным хайлайтом к концовке стала стычка с Артёмом Дзюбой. После этого конфликта Соболева не вызвали в сборную России на сентябрьские матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов намекнул, что Александру стоит пообщаться с Артёмом: «Соболев стремится в сборную, но позволил себе вещи, которые в моём понимании он не должен себе позволять. Он эту тему открыл, он и должен её закрыть». И через несколько месяцев Соболев оказался в заявке. Александр и Артём отрицали какой-либо конфликт, отметив, что они созвонились и поговорили «по-мужски». Но слова Черчесова на этом фоне выглядят странно.

Вернёмся к матчу. К 45+1-й минуте «Зенит» вёл со счётом 1:0 после реализованного Дзюбой пенальти. Но в конце тайма Соболев забил ответный мяч: «Спартак» убежал в контратаку, Зелимхан Бакаев навесил с правого фланга в штрафную, а Александр выпрыгнул, пробил головой и вогнал мяч в ворота Михаила Кержакова. Но уже через пару минут Сердар Азмун снова вывел «Зенит» вперёд.

«Зенит» — «Спартак» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Счёт до конца матча не изменился. Соболев провёл на поле все 90 минут, и у него даже возник отличный момент, чтобы сравнять счёт. В середине тайма он получил мяч после навеса от Николая Рассказова, но пробил головой мимо ворот.

«Зенит» — «Спартак» — 7:1, 24 октября 2021 года, 12-й тур РПЛ-2021/2022

Самое болезненное поражение «Спартака» в Санкт-Петербурге. А возможно, и в XXI веке. 1:7 – крупнейший проигрыш москвичей в истории чемпионатов России. Команду Руя Витории разнесли в гостях, не оставив никаких шансов. Соболев вышел в старте и провёл на поле весь матч. Именно Александр стал автором голевой передачи на Квинси Промеса при счёте 0:4. На 53-й минуте Айртон закинул мяч в штрафную «Зенита», Соболев сделал скидку на нидерландца, а тот пробил в угол.

«Спартак» — «Зенит» — 1:1, 15 мая 2022 года, 29-й тур РПЛ-2021/2022

«Спартак» в конце сезона-2021/2022 думал о Кубке России, а «Зенит» уже стал чемпионом. Поэтому матч команд в Москве получился не слишком важным с турнирной точки зрения. Но обыграть принципиального соперника – святое дело. Тем более «Спартак» в последнее десятилетие делает это редко.

Соболев провёл на поле 75 минут. За это время он успел забить мяч и получить жёлтую карточку. Александр открыл счёт на старте второго тайма. На 49-й минуте он выиграл борьбу за мяч у Нуралы Алипа и пробил головой в левый угол ворот «Зенита» после подачи от Михаила Игнатова. Гол вызвал споры после матча, так как «Спартак» не выбил мяч в атаке, хотя на газоне находился защитник соперника Дуглас Сантос. Бразилец получил удар по ногам от Даниила Хлусевича. Арбитр Павел Кукуян обратился к помощи VAR, но всё же засчитал мяч. Соболев же за споры с судьёй получил жёлтую карточку.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У Александра была ещё парочка моментов, но оба раза защита «Зенита» справилась с его ударами. А на 76-й минуте вместо него появился Шамар Николсон.

«Спартак» — «Зенит» — 1:2, 4 сентября 2022 года, 8-й тур РПЛ-2022/2023

«Спартак» бодро стартовал в сезоне-2022/2023: под руководством Гильермо Абаскаля команда одержала пять побед, один раз сыграла вничью и уступила «Динамо» – всё это за семь туров. Клуб шёл в таблице вторым, отставая от «Зенита» всего на очко. И мог в домашнем матче не только прервать серию из пяти лет без побед над петербуржцами, но и стать лидером.

Первый тайм получился странным: «Зенит» выглядел намного интереснее, создал намного больше моментов, а главным героем стал Соболев. Форвард «Спартака» на 21-й минуте открыл счёт, реализовав единственный момент команды за тайм. Александр после приёма заброса от Михаила Игнатова скинул на Кристофера Мартинеса, а тот в ответ отдал Соболеву. Форвард классно сориентировался в штрафной, развернулся и пробил мимо Михаила Кержакова.

В конце тайма Соболев в роли «свидетеля из Фрязино» поучаствовал в потасовке между клубами. А после перерыва у Александра не возникло ни одного реального момента. «Зенит» прижимал «Спартак», забил москвичам дважды за 15 минут и довёл дело до победы. Абаскаль снял Соболева с игры на 71-й минуте, выпустив Шамара Николсона. Но лучше не стало.

«Спартак» — «Зенит» — 3:0, 29 сентября 2022 года, групповой этап Кубка России

Но уже в конце месяца команды встретились снова – в Кубке России. И «Спартак» неожиданно разгромил «Зенит» со счётом 3:0. А Соболев снова не ушёл с поля без забитого мяча.

В первом тайме Александр отметился только жёлтой карточкой после того, как отработал запрещённые приёмы на Густаво Мантуане. Вообще, Соболев выглядел заряженным на «Зенит»: он закусывался с игроками петербуржцев, работал усердно и искал моменты. В первом тайме, например, он опасно пробил головой после подачи Квинси Промеса с углового. А гол пришёл к Соболеву уже на 86-й минуте. Несколькими минутами ранее Промес открыл счёт, а Александр приблизил долгожданную победу «Спартака» над «Зенитом». Соболев обработал не слишком удачный пас Руслана Литвинова, ушёл от Нуралы Алипа и пробил в правый угол. Голкипер «Зенита» Иван пытался добраться до мяча, но безуспешно.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» одержал важную победу, во многом из-за которой затем финишировал первым в группе. А «Зенит» тогда занял третье место и упал в нижнюю сетку.

«Зенит» — «Спартак» — 0:0 (4:2 пен.), 27 ноября 2022 года, групповой этап Кубка России

Матч запомнился не игрой, а массовой дракой игроков «Зенита» и «Спартака». Что было? Вспоминаем.

После того как главный судья Владимир Москалёв дал свисток об окончании основного времени, на поле началась драка. Перед этим полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ударил по ноге нападающему «Спартака» Шамару Николсону, за что получил жёлтую карточку. А потом Барриос устроил словесную перепалку с Николсоном и Квинси Промесом. Нидерландец немного толкнул Вильмара, а затем оба начали бодаться. Развитие сюжета произошло после появления Родригао. Защитник «Зенита» полетел на Николсона и ударил соперника в прыжке. После этого на поле началась настоящая рубка — Родригао и Николсон обменялись несколькими ударами. А тут в дело вступил Соболев: он рванул со скамейки запасных, оттолкнул Барриоса, но пролетел немного вперёд. Затем Александр всё-таки настиг Родригао и отвесил тому несколько ударов. Успело прилететь по голове и тренеру «Зенита» Игорю Симутенкову – тоже от Соболева. Второй вратарь «Спартака» Александр Селихов также подключился к драке. Вся эта могучая масса толкалась и дралась около трибун. Представители обеих команд быстро оказались около замеса: Гильермо Абаскаль со своим штабом, например, оттаскивал как своих, так и чужих футболистов.

Александр Соболев экс-нападающий «Спартака» «Я осуждаю всё произошедшее и извиняюсь перед всеми. Подобное не должно происходить на футбольном поле вообще. Так быть не должно! Думаю, что все видели, что драку начал «Зенит». Родригао пнул ногой Шамара. Они столкнулись, и понеслось. Мы первые её не начинали. Когда обижают моих товарищей и друзей, без разницы где — на улице или на футбольном поле, я повёл бы себя таким же образом. В 100 из 100 случаев. Я никого первым не бил. Нанёс только ответный удар. Если наших бьют, то я в стороне никогда не останусь. Красная карточка абсолютно по делу. Удалили самых активных в этой драке».

Эта драка стала самой массовой со времён побоища «Сатурна» и ЦСКА в 2004 году. Москалёв тогда удалил с поля сразу шестерых футболистов: Александра Соболева, Шамара Николсона и Александра Селихова (все — «Спартак»), а также Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао (все – «Зенит»). Всех игроков затем дисквалифицировали на шесть матчей Кубка, в том числе Соболева.

«Спартак» — «Зенит» — 1:3, 20 августа 2023 года, 5-й тур РПЛ-2023/2024

«Спартак» начал сезон РПЛ-2023/2024 с трёх побед, но затем обидно уступил «Уралу» (2:3). А следом шла игра с «Зенитом». Она могла показать: стартовый всплеск – тенденция или случайность. И «Спартак» без шансов отлетел от петербуржцев, у которых на поле вышел растренированный Вендел и оформил дубль.

Команда Гильермо Абаскаля провела слабый матч, создав минимум моментов. А единственный забитый гол пришёл из-за ошибки полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. На 78-й минуте он задел мяч рукой в своей штрафной. VAR увидел этот момент, а Сергей Карасёв после просмотра назначил пенальти. Соболев подошёл к «точке» и реализовал 11-метровый, разведя мяч и Михаила Кержакова.

Александр в той встрече цеплялся за мячи, старался найти продвижение для атак «Спартака», но партнёры не очень удачно поддерживали его. А Гильермо Абаскаль после матча подарил цитату про жёлтую карточку Михаила Игнатова на 10-й минуте, которая «убила игру «Спартака».

«Спартак» — «Зенит» — 1:2, 3 апреля 2024 года, 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

Сетка свела «Спартак» и «Зенит» в полуфинале верхней сетки плей-офф Кубка России. Первый матч состоялся в Москве. «Зенит» одержал волевую победу: дубль оформил 18-летний Педро, а после игры многие оценили талант и потенциал бразильца. Особенно крутым вышел второй мяч вингера, который он забил красивым ударом.

«Спартак» же выглядел лучше в первом тайме, а на 12-й минуте открыл счёт. Александр Соболев выступил в роли ассистента: мяч от его груди отскочил к Манфреду Угальде. А костариканец с лёта пробил и забил дебютный гол в России. Но на повторе заметно, что мяч в момент приёма отскочил в руку Соболева. «Соболев выпрыгивал вверх, рука у него была отставлена в сторону, и после этого сразу забили гол. Соболев вообще остановил мяч рукой, после чего уже он попал в грудь. Гол «Спартака» в ворота «Зенита» засчитывать было нельзя — рука была в неестественном положении. Почему не вмешался VAR — я не знаю», — отметил после матча судья Игорь Федотов.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но эта ошибка Сергея Карасёва в итоге не повлияла на итог противостояния. «Зенит» прошёл дальше и выиграл Кубок России. Соболев становился обладателем трофея в 2022 году: тогда «Спартак» в эпичном финале разобрался с «Динамо» (2:1). Теперь же цель Александра – выиграть Кубок с «Зенитом».

Другие матчи Соболева в составе «Спартака» с «Зенитом»: