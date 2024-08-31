«Спартак», ЦСКА, «Зенит» играют сегодня в РПЛ! А «Ахмат» должен биться за Адиева! LIVE

В РПЛ мощный день. Следите за всеми матчами с нами.

Всего пара дней – и российский футбол уйдёт на паузу. Всё из-за перерыва на матчи сборных. Но об этом поговорим в понедельник, а пока у нас стартует 7-й тур РПЛ. И стартует он мощно – сегодня сыграют сразу три топ-клуба.

Начнётся всё в Химках в 15:00 мск. Здесь местный клуб сыграет с ЦСКА. И это абсолютно непредсказуемая игра. «Химки» в матчах со «Спартаком» и «Зенитом» уже показали – легко с ними не будет. Команду Николича же пока колбасит – то поражения от «Краснодара» и «Локо», то лёгкие победы над «Оренбургом» и «Акроном». Что будет сегодня? Точно можно сказать только, что у Заболотного будет топ-мотивация.

Дальше переместимся с Нижний Новгород. «Пари НН» не повезло – к ним приезжает «Зенит», который три матча подряд не побеждал. А «Акрону» в Кубке России и вовсе уступил по пенальти. Так что про настрой команды Семака даже говорить не надо. У хозяев же в последних встречах всё грустно – два поражения при плохой игре в обороне. В этом матче как будто нет интриги, но «Зенит» уже показал – он способен создать её даже в самой простой (на бумаге) игре.

Из Нижнего – в Москву. Здесь «Спартак» сыграет с «Рубином». Москвичи, конечно, фавориты, но «Рубин» и сюрпризы топ-клубам – это слова-синонимы. Так что смотрим, получится ли у Максименко не пропустить в пятой подряд встрече РПЛ.

Ну а вечером – главный матч дня. Нет, мы не ошиблись – именно игру «Ахмата» стоит считать важнейшей. Судя по всему, именно в Грозном будет решаться судьба Магомеда Адиева. В прошлом туре команда упустила победу в добавленное время, и после этого Адиев признался, что близок к уходу из клуба. Так что будущее тренера определит «Акрон». Если грознецы выйдут играть за Адиева против своего прямого конкурента – будет жарко.

Вот такое превью у мощной субботы в РПЛ. Следить за матчами по традиции предлагаем вместе с нами – мы проведём прямую онлайн-трансляцию всех встреч. Включайтесь!

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