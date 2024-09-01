«Смесь Захаряна и Добровольского». Что за вундеркинд выстрелил в «Динамо»

Динамовская школа всегда славилась своими воспитанниками. И, в отличие от некоторых других топ-академий, исправно поставляет игроков не только в чужие команды, но и в свою собственную. Только в этом чемпионате Марцел Личка задействовал уже восемь «доморощенных» футболистов — от опытного Скопинцева до юного Лепского. Тем не менее перформанс очередного выпускника академии посреди недели поразил, кажется, всех, кто это видел.

17-летний юниор Виктор Окишор вышел в стартовом составе на матч Кубка России. И за час пребывания на поле забил два «породистых», совсем не детских гола в ворота «Крыльев Советов».

Мы расспросили о неожиданном герое недели у людей, которые знают его с детства. На самом деле парень долго и тяжело шёл к успеху.

Окишор из семьи работяг. В детстве недоедал и был очень слабым физически

Александр Кузнецов директор академии «Динамо» «Окишор попал к нам лет в 10. То ли селекционеры его присмотрели, то ли тренер «Молнии» привёл. Мы сразу обратили внимание: голова светлая, креативный мальчик, наш формат последних лет в академии. Мы на таких больше обращаем внимание. Но были проблемы с физиологическим развитием. Витя дохленьким был: ноги, как нитки. При достаточно высоком росте для своего возраста — очень худой, недостаточно мощный».

— Родители у него труженики и хорошо воспитывали сына. Но проблема заключалась в том, что они очень рано уходили на работу, и мальчик перед играми часто плохо ел. Он вообще плохо питался, и из-за этого несколько раз у него даже возникали проблемы с желудком то в игре, то перед матчем. Лет в 11 мы приняли решение взять его в интернат, несмотря на то что он москвич. Я как директор академии видел, что ему надо поправлять режим сна, питания и так далее.

Александр Кузнецов и Виктор Окишор Фото: ФК «Динамо»

Были на этой почве с ним проблемы. Он не строптивый, но маленьким был ещё и воспринимал это как несвободу. Потому что дома был предоставлен самому себе, во дворе играл целыми днями. А здесь уже нужно было побольше внимания обращать на такие уже взрослые футбольные штуки: режим питания, сна, восстановление и так далее. На базе в Новогорске у нас всё это есть. Много было разговоров: заиграет/не заиграет, дохлый/не дохлый. Но вот такие яркие моменты, как в матче с «Крыльями», у него в каждой игре мелькали. Было видно, что у мальчика очень хороший потенциал.

Соответственно, рос, рос и вырос. Когда уже стал постарше, на него начали обращать внимание. Он креп потихонечку. И, несмотря на то что отставал в физиологическом развитии, за счёт своей фактуры, широкого шага получал преимущество перед сверстниками. На первенстве России по 2006 году Окишор каким-то образом не получил лучшего игрока, хотя все вокруг говорили: вот это бриллиант. Всем было по 15 лет, а ему ー 14. И как-то странно там отреагировали организаторы соревнования, хотя очевидно было, что он звезда чемпионата России и просто лучший в составе.

Виктор Окишор Фото: ФК «Динамо»

Потом он слегка притормозил. Переживал из-за того, что своевременно не вызвали на сборы «Динамо-2». Играл неважно. Его и ругали, и увещевали, я в том числе. Витя всё пережил и вот сейчас по праву находится в основном составе. Всем доказал и всех убедил, что обладает высочайшим потенциалом.

Важно, что его с детства окружают очень хорошие люди. Он всегда был под контролем воспитателей и до сих пор по большей части в Новогорске находится. К нему было особое внимание. И сам Витя — очень правильный парень, такой режимистый, на всякую шелуху не обращает внимания. Он чётко понимал, за счёт чего может играть и что ему может помешать, и двигался в правильном направлении. А мы тут, как церберы, вокруг него стояли и не давали шаг влево, шаг вправо сделать (смеётся).

Большую роль в его становлении сыграли, конечно, родители, потому что хорошие люди. Я с ними лично знаком, и воспитатели с ними постоянно на связи. Обычная российская семья, без чудес. Труженики. Витя в Молдавии родился, но маленьким переехал сюда, россиянин по паспорту и по всему. Показательный факт: каждый год Окишор приходит к начальнику по воспитательной работе и просит ненужные вещи, отданные на выброс. Многие ребята, получив новую экипировку, старую больше не используют. А Витя всё это собирает и отправляет родственникам в Молдавию. Всегда думает об окружающих.

При этом понимает: если он не станет хорошим футболистом, это будет крах для многих, в том числе для меня. И он очень не хочет никого подводить — ни родителей, ни тренеров, ни академию. Очень преданный «Динамо» человек. У нас создан такой микроклимат, чтобы дети в своём развитии не отвлекались на какие-то проблемы, связанные с бытом или с коммуникацией со взрослыми, которые их окружают. Витя тоже все эти годы находился в комфорте и занимался только футболом. Честь и хвала ему, что не позволял себе ненужных вещей, которые свойственны молодым ребятам.

По игровым характеристикам Окишор — это смесь Захаряна и Добровольского. Широкий шаг — это Добрика отличительная черта, а передача, владение и вообще подход к мячу у него захаряновские. Надеюсь, эта смесь окажется в хорошем смысле слова гремучей и позволит ему на высоком уровне играть. Так, как против Самары в Кубке.

Добровольский / Захарян / Окишор Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

Я понимаю, что «Крылья Советов» не основным составом играли, но Окишор настолько превосходил всех в каких-то эпизодах, что даже я не ожидал. Думал, в каком-то эпизоде ярко сыграет, потом немного в тень уйдёт. А тут он феерил весь первый тайм. Если смотреть, как он подходит к мячу, как передачи отдаёт — это же высший пилотаж. И он исполнял его с каждым касанием мяча. Мы делились мнениями с коллегами, футбольными друзьями. Все в восторге от него. Самое главное, чтобы на этом всё не закончилось.

Я ему написал после игры: «Вить, это далеко не всё, это только начало». Но и он с пониманием ответил, поблагодарил за поздравления. Увижу его — обязательно ещё поговорю. Но в целом я очень рад за него. Витя прошёл какие-то этапы неприятные, которые у всех футболистов бывают, и с честью вышел. Я думаю, что ментальность у него уже не на 17 лет, а где-то 25-летнего. То, что он настолько предан футболу, очень важно для преодоления всех медных труб.

Главное, чтобы не сбавлял и голова не закружилась от всего этого: игрок матча в 17 лет, скандирования 15 тысяч зрителей: «Окишор, Окишор». Не знаю, как он отреагирует на фанфары. Непростой момент. Не все могут с этим справиться, но, к счастью, Витя достаточно стойкий ментально парень и серьёзно всё анализирует. Когда случаются провальчики в игре, делает выводы и на следующий матч выходит уже другим. Верю, что если спад и случится, то ненадолго.

Я всем ребятам говорю: «Если будете беззаветно преданы футболу, то футбол вас, может быть, и наградит. Но если будете его предавать, он вас точно накажет». Вот Витя эти вещи слышит, и я очень этому рад.

Новый формат Кубка способствует появлению молодёжи в топ-клубах РПЛ

Павел Фигон главный тренер молодёжной команды «Динамо» «Меня Окишор абсолютно не удивил. Я знаю силу этого футболиста, на что он способен. Да, молодой парень выстрелил, но для современного футбола это не такая уж и редкость. В современном футболе игроки уже в 17-18 лет, а иногда даже в 16 выходят и играют ярко, могут показывать уровень. Витя — как раз из них».

— Витя в «Динамо» с раннего детства, все этапы академии прошёл: играл и в ЮФЛ, и в молодёжном первенстве, и за «Динамо-2». Сейчас он становится старше, к нему приходит профессионализм. Своей игрой Витя показывает, что и с ровесниками, и с более опытными игроками может себя неплохо реализовывать. Где-то за счёт партнёров, а где-то — за счёт индивидуальных действий. Качества Окишора позволяют ему разбираться в играх, где колоссальной помощи партнёров и не требуется.

Прежде всего Окишор отлично оснащён технически. Разноплановый футболист, умеет практически всё на поле. Обладает нестандартным мышлением. Виктор всегда отличался тем, что может видеть такие ходы, которые и взрослые представить себе не могут. Плюс очень быстрая оценка ситуации вокруг себя, принятие решений. Даже кубковый гол с передачи Лепского об этом говорит. Думаю, 9 из 10 футболистов пробили бы в касание, врываясь в штрафную на скорости, а он успел за долю секунды оценить свои возможности, соперника, вратаря, успел принять мяч, переложить корпус и очень технично перекинуть вратаря на такой короткой дистанции. Это говорит о том, что у Окишора очень хорошо развит футбольный интеллект, скорость принятия решений на высоком уровне.

Никогда не знаешь наверняка, как на молодого игрока повлияют первые успехи, популярность или деньги. Но Окишор любит футбол, я надеюсь, что это его не должно коснуться. Он влюблён в эту игру, готов играть целыми днями до сих пор, на любом уровне. Надеюсь, что его развитие и такой лихой старт продолжатся.

Виктор Окишор Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Можно сказать, что нынешний формат Кубка России играет на руку молодым футболистам. Хотя в сложившейся ситуации команды и там, и там могли бы использовать молодёжь. У нас нет еврокубков, международных встреч. Когда, если не в эти годы, давать шанс пацанам на уровне РПЛ и Кубка? Это не громкие слова, но мы доказываем своей работой, что академия «Динамо» — одна из лучших в стране, если не самая лучшая. У нас таких футболистов каждый год по два-три выходит, иногда даже больше. Игроки есть, дальше уже вопрос, как они будут вливаться во взрослый футбол, справляться со стрессом. Время покажет. Но если они не будут выходить на поле, мы просто этого не узнаем. Естественно, Кубок для главного тренера — дополнительный турнир, где есть возможность ребят более плавно подвести к стартовому составу основной команды. Хорошо, что такой турнир есть, где можно посреди недели проверить ребят.

Из наших воспитанников против «Крыльев» ещё Лепский и Боков играли. Интересные ребята. Ваня Лепский — вообще уникальный случай! Ему было 11 лет, он занимался горными лыжами и в футбол играл. В Москву приехал с Камчатки как нападающий с левой ногой. Но постепенно разглядели его качества, и спустя год он уже играл в обороне. Когда я довёл их до ЮФЛ, Ваня уже был стабильным игроком на позиции центрального защитника. Лучший его скилл — он атакующий центральный защитник. В списке бомбардиров был наверху, в пятёрке, Боков стал вторым. При не самом высоком росте игра головой — конёк Лепского, за счёт правильного выбора позиции, вычисления траектории и хорошего прыжка. Он и за основной состав эти навыки уже успел продемонстрировать. Сейчас Лепского пробуют на позиции левого защитника, и для него это не так привычно, придётся адаптироваться к требованиям. Но у него сильная левая нога, он может там играть.

Иван Лепский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А Боков вообще здесь с самых ранних лет. Он уже был в команде, когда я пришёл. Планомерно работали, он играл и на фланге атаки, и в центре нападения. Всегда был в числе перспективных. Его лучший сезон в ЮФЛ — когда они соревновались с Раковым за первую строчку в списке бомбардиров. Там, конечно, Вадим настрелял очень много. Но Боков за тот сезон, по-моему, забил 23. Это стало отправной точкой: стал стабильным игроком «Динамо-2», при Йокановиче его поднимали, смотрели.

С основой сейчас еще работает Егор Назаренко — футболист 2005 года рождения, который с самого детства со мной. У него своя история: пацан из Костромы, первый год приезжал только на игры, не тренировался с нами, потому что в интернат таких маленьких раньше не брали. Но тоже потихоньку вырос. Все эти ребята сейчас подходят к основе.