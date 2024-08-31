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Енисей — Балтика — 1:2, видеообзор матча 8-го тура Первой лиги, автогол Енисея, подробности, видео голов

«Что это за ужас?! Конфуз сезона!» Какой же смешной автогол забила команда Тихонова. Видео
Максим Пахомов
Курьёзный автогол «Енисея»
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Защитник отдал пас вратарю в створ ворот. Что было дальше — лучше увидеть.

Тур РПЛ стартует в 15:00 мск, зато в Мелбет Первой лиге уже играют. Там программу открывали «Енисей» и «Балтика». У обеих команд старт не очень задался – у красноярцев было девять очков при семи матчах, у калининградцев – 10. Так что матч важнейший. И тем страннее то, что в нём случилось.

Россия — Мелбет Первая лига . 8-й тур
31 августа 2024, суббота. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Никишин – 23'     0:2 Рукас – 48'     1:2 Ломакин – 85'    

«Балтика», конечно, многими воспринимается как команда выше классом. Всё-таки недавно играли в РПЛ, финале Кубка. И гости статус фаворита на бумаге подтвердили на 23-й минуте: Никишин отреагировал на прострел с фланга и открыл счёт.

0:1 – не самый страшный счёт. Да и по игре «Енисей» в первом тайме не был прямо хуже гостей: владели мячом столько же и даже ударов по воротам и в створ нанесли с «Балтикой» одинаковое количество (по пять и три соответственно). Можно было выходить на второй тайм и бороться за ничью, а может, и за победу. «Енисей» вышел. И сделал вот это.

Комментатору матча Артёму Шмелькову было трудно описать происходящее: «Что это за ужас? Как такое может быть? Это конфуз и провал сезона!». Не согласиться сложно: такие курьёзные голы – редкость. Вратарь Станислав Антипин, который стал основным в «Енисее» только в этом сезоне, мощно прославился. А мяч записали на Томаса Рукаса, который отдавал пас в створ ворот.

«Енисей» в концовке один мяч у «Балтики» отыграл, но уступил. И всё из-за этого автогола.

Расписание тура

Турнирная таблица

В прошлом туре тоже было весело:
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