«Что это за ужас?! Конфуз сезона!» Какой же смешной автогол забила команда Тихонова. Видео

Защитник отдал пас вратарю в створ ворот. Что было дальше — лучше увидеть.

Тур РПЛ стартует в 15:00 мск, зато в Мелбет Первой лиге уже играют. Там программу открывали «Енисей» и «Балтика». У обеих команд старт не очень задался – у красноярцев было девять очков при семи матчах, у калининградцев – 10. Так что матч важнейший. И тем страннее то, что в нём случилось.

«Балтика», конечно, многими воспринимается как команда выше классом. Всё-таки недавно играли в РПЛ, финале Кубка. И гости статус фаворита на бумаге подтвердили на 23-й минуте: Никишин отреагировал на прострел с фланга и открыл счёт.

0:1 – не самый страшный счёт. Да и по игре «Енисей» в первом тайме не был прямо хуже гостей: владели мячом столько же и даже ударов по воротам и в створ нанесли с «Балтикой» одинаковое количество (по пять и три соответственно). Можно было выходить на второй тайм и бороться за ничью, а может, и за победу. «Енисей» вышел. И сделал вот это.

Комментатору матча Артёму Шмелькову было трудно описать происходящее: «Что это за ужас? Как такое может быть? Это конфуз и провал сезона!». Не согласиться сложно: такие курьёзные голы – редкость. Вратарь Станислав Антипин, который стал основным в «Енисее» только в этом сезоне, мощно прославился. А мяч записали на Томаса Рукаса, который отдавал пас в створ ворот.

«Енисей» в концовке один мяч у «Балтики» отыграл, но уступил. И всё из-за этого автогола.

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