«Всё было в завершающей стадии». Почему звезда РПЛ Воробьёв не вернулся в «Краснодар»

«Локомотив» занимает первое место в РПЛ перед 7-м туром, а «Краснодар» — третье. Они встретятся в первый день сентября. В составе железнодорожников есть футболист, для которого игры с «Краснодаром» имеют немаловажное значение. Дмитрий Воробьёв начинал свой путь в академии «быков», а теперь забивает в форме «Локомотива».

Воробьёв родился в поселке Кубанская степь — его население не превышает полутора тысяч жителей. Сам футболист отмечает, что вряд ли добрался бы до уровня РПЛ из такой глубинки без школы «Краснодара». Кстати, Дмитрий пробился в академию «быков» только со второго раза. Сначала приезжал на просмотр с ребятами 1996 года (сам Воробьёв родился в 1997-м), но будущему нападающему сказали, что он ещё мал. Через год у Дмитрия всё получилось.

Воробьёв регулярно посещает родные края — он часто проводит там отпуск. «В детстве и юности в свободное время пропадал на рыбалке. Бывало, в «Краснодаре» нам давали месяц каникул, и за 30 дней отдыха ходил на рыбалку минимум раз 40», — вспоминал Воробьёв.

Дмитрий Воробьёв с составе «Краснодара» Фото: fckrasnodar.ru

По словам Дмитрия, на базе «Краснодара» есть озеро, куда они как-то ходили с Владимиром Быстровым. Правда, сам Воробьёв в этот момент не рыбачил. Просто минут 15 смотрел, как Быстров закидывает удочку. «А зачем убивать в Быстрове рыбака? Показал бы ему, что умею, и он бы сказал: «Да уж, я и не рыбак вовсе», — иронизировал Воробьёв.

У Дмитрия остались приятные воспоминания о владельце «Краснодара» Сергее Галицком. «Кайфовый мужик! Общительный. У него много положительных качеств, и всё абсолютно на высшем уровне. Галицкий знает всех воспитанников академии клуба по имени и фамилии. Помню, мне лет 16, сижу в коттедже и лажу в компьютере. Открывается дверь — а там Сергей Николаевич. Он лично проводил для кого-то экскурсию. Все вместе зашли ко мне, я поздоровался. И Галицкий такой: «Привет! А здесь у нас живёт господин Воробьёв». Я просто впал в ступор», — делился воспоминаниями Дмитрий.

Правда, Воробьёв вышел за основную команду «быков» всего один раз. Летом 2016 года парня выпустили на 26 минут в игре квалификации Лиги Европы с албанским «Партизани» (0:0). Дмитрий дебютировал как следует — чуть ли не сразу получил жёлтую карточку. А потом не использовал два неплохих момента. Слово Воробьёву: «Представьте: парень из деревни приехал на просмотр в «Краснодар», был самым маленьким в своём возрасте вплоть до 14 лет — и в итоге дебютировал за основу, причём в еврокубке. Сбылась мечта».

Кстати, Воробьёв должен был выйти на поле в матче Лиги Европы с «Ниццей». Его готовили к выходу на замену, однако защитник Андреас Гранквист получил красную карточку. В итоге тренерскому штабу «быков» пришлось корректировать план. Так что матч с «Партизани» остался для Дмитрия единственным в основной команде «Краснодара».

Любопытно, что Галицкий видел Воробьёва правым защитником. И даже обсуждал это с футболистом. По совету владельца тренеры «Краснодара-2» попробовали Дмитрия на фланге обороны в трёх матчах. Вторая команда одержала две победы и один раз сыграла вничью. По словам Воробьёва, при подключении в атаку он создавал большие проблемы соперникам, а в обороне — уже одноклубникам.

Сергей Галицкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После этого Дмитрия вернули в группу атаки, а затем генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг попросил футболиста снова сыграть на месте правого защитника. «У меня сердце лежит к атаке. Посоветовался с отцом, и совместно решили: нужно отказаться. После этого меня отдали в аренду в «Афипс», а потом я стал свободным агентом», — утверждал Воробьёв.

Дмитрий просидел без команды всё лето 2018-го. Если верить самому футболисту, он даже был близок к завершению карьеры. А вот отец игрока сделал всё, чтобы сын добрался до высокого уровня. Воробьёв-старший приложил максимальные усилия, чтобы Дмитрий ездил на просмотры, и до последнего верил, что всё получится. «Почему не закрепился в «Краснодаре»? Думаю, дело во мне самом. Где-то сбавил, не прогрессировал. В «Краснодаре» всё зависит только от тебя. Я это испытание не прошёл», — резюмировал Воробьёв.

Далее последовала краткосрочная поездка в Чехию (три матча за клуб «Градец-Кралове»), а также успешная игра за «Волгарь». В 2021-м Дмитрий перебрался в «Оренбург», а по итогам сезона-2021/2022 стал серебряным призёром РПЛ в составе «Сочи» (играл там в аренде). Кстати, в черноморском клубе получилось не очень — 13 матчей, одна голевая передача. С другой стороны, именно там Воробьёв дебютировал в РПЛ.

После этого были два неплохих сезона в форме «Оренбурга» — Дмитрий суммарно забил 16 мячей в высшем дивизионе. Весной 2023 года Воробьёв не исключил, что когда-нибудь вернётся в родной клуб: «Будь у меня возможность, я бы предпочёл вернуться домой — в «Краснодар». Всё-таки этот клуб дал мне дорогу в жизнь».

Через год у Воробьёва появился вариант с камбэком в южный клуб. Но получилось иначе. «Динамо», «Краснодар», «Локомотив» — все они проявляли интерес к нападающему. Воробьёв сделал выбор в пользу железнодорожников. «Быки», по нашей информации, были готовы включить в сделку защитника Александра Эктова. Тем не менее «Оренбург» продал игрока в «Локомотив».

Дмитрий Воробьёв празднует гол в форме «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Это больше мой собственный выбор, — объяснил футболист. — Наверное, кто больше хотел, к тому я и пошёл. Да, был интерес со стороны «Краснодара». «Локомотив» — большой клуб с богатой историей. Я захотел попробовать свои силы в топовом клубе. Почему не оказался в «Краснодаре»? Когда всё было в завершающей стадии и оставались нюансы, мне позвонили из «Локомотива», я поговорил с семьёй. Решил попробовать переехать в Москву».

В новом клубе Воробьёв идёт по приличному графику — в среднем он совершает почти по одному результативному действию за матч РПЛ. Три забитых мяча и две голевые передачи в шести играх. Кстати, у Дмитрия печальная статистика матчей с «Краснодаром». Он дважды играл против «быков» — два поражения, ни одного результативного действия. Ещё две встречи Воробьёв пропустил из-за травм. Плюс в одном случае он пролетел мимо заявки, а в конце 2022 года просидел весь матч в запасе.

* в материале использованы цитаты из интервью Sport24.