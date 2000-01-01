Рамсдейл подписал контракт с клубом в костюме героя из «Гарри Поттера»

Долгая история

В костюм Хагрида Рамсдейл оделся не просто так. В конце мая именно в этом наряде Аарон пришёл на игру «Саутгемптон» — «Лидс» за выход в АПЛ. Вратарь так необычно решил поддержать своего друга Дэвида Брукса, играющего за «святых».