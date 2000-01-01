Рамсдейл в костюме Хагрида перешёл в «Саутгемптон»
Аарон Рамсдейл удивил всех на презентации в «Саутгемптоне». Вратарь пришёл подписывать контракт в костюме Хагрида из «Гарри Поттера»!
Волшебник
«Один счастливый Хагрид», — подписал фото официальный аккаунт «Саутгемптона».
Долгая история
В костюм Хагрида Рамсдейл оделся не просто так. В конце мая именно в этом наряде Аарон пришёл на игру «Саутгемптон» — «Лидс» за выход в АПЛ. Вратарь так необычно решил поддержать своего друга Дэвида Брукса, играющего за «святых».
Рамсдейл подписал контракт с клубом в костюме героя из «Гарри Поттера»
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