Матч тура с участием лидера и сложнейший выезд «Динамо»! Онлайн дня в РПЛ

Осень – прекрасное время для футбола. Потому что его осенью особенно много. Вот и в РПЛ сегодня сразу четыре матча, и в каждом есть крутая интрига. Давайте по порядку.

Всё начнётся в Оренбурге – тут местный клуб сыграет с «Динамо». У хозяев сезон складывается откровенно плохо: всего одна победа (ещё в 1-м туре), а после – две ничьих и три поражения. Если смотреть ещё и на Кубок, то команда Деограсии проиграла последние четыре матча! У «Динамо» всё нормально – да, пока только пятое место, а в прошлом туре команда проиграла «Краснодару», но отрыв от первого места – всего три очка. Так что матч в Оренбурге ожидается жёстким: одним уже пора брать очки, чтобы не упасть в зону вылета, вторым – подниматься к топ-3.

Дальше – в Самару. Тут «Крылья» сыграют с Махачкалой. На неделе команды провели совершенно разные матчи в Кубке России: самарцы в Москве пропустили 5 (!) от «Динамо», а махачкалинцы на выезде (!) обыграли «Спартак» (!!). Но РПЛ – другая история. Тут хозяева фавориты, всё-таки играют дома. Если возьмут три очка – точно прервут все разговоры о возможной отставке Игоря Осинькина. Гостям же, видимо, нужно надеяться на ничью – в этом сезоне в гостях махачкалинцы уже дважды брали по одному очку (с «Химками» и «Краснодаром»).

Главный матч тура начнётся в 19.45. «Локо» играет с «Краснодаром». Тут слова особо не нужны – играет лидер (и самая яркая команда чемпионата) с командой, которая ещё никому не уступила. И да, команда Мусаева в этом сезоне идеально проводит матчи с топ-клубами – уже обыграли и ЦСКА, и «Динамо». Предсказывать что-то на этот вечер сложно, поэтому просто включаем и смотрим.

Завершает тур «Ростов» Карпина. Дома предстоит вязкий матч с «Факелом». С одной стороны, хозяева – фавориты. И ход команда набрала неплохой (несмотря на поражение от «Локо» в гостях), и по классу футболисты здесь выше. С другой – «Факел» ожил после отставки Игоря Черевченко, в прошлом туре добился первой победы в сезоне, так что морально к матчу клуб подходит в рабочем настроении. Оно было бы отличным, не проиграй «Факел» в Кубке «Рубину», но всё-таки главная задача у команды – не вылететь из РПЛ. Так что надо набирать очки – пока у воронежцев с ними не очень, как и с местом в таблице (16-е).

В общем, матчи нас ждут яркие. Потому что никто из команд спокойно чувствовать себя в таблице не может. Следите за всеми играми вместе с нами – «Чемпионат» по традиции проведёт онлайн-трансляцию всех встреч.

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