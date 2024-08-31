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Химки — ЦСКА — 0:2, видео, обзор матча 7-го тура Кубка России: голы Мусаева и Мойзеса, статистика, 31 августа 2024

ЦСКА показал себя в новом качестве. Убийственно спокойно ворвались в топ-3
Георгий Илющенко
Отчёт «Химки» — ЦСКА — 0:2
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С «Химками» обошлось без привычных нервов в концовке.

ЦСКА продуктивно съездил в Химки и вернётся оттуда с тремя очками. Почти получилось оформить очередной разгром.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 38'     0:2 Мойзес – 63'    

У «Химок» в запасе остались как Зелимхан Бакаев, так и новички из «Балтики» — Диего Луна и Кирилл Капленко. Марко Николич же совсем не удивил со стартовой расстановкой. Правда, есть нюанс: перед матчем врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что Игорь Дивеев не до конца залечил повреждение. И всё равно тот вышел с первых минут. А уже химчанину Антону Заболотному армейцы вручили памятную футболку с 100-м номером за взятый барьер аналогичного количества матчей в их составе. Да, на чужом стадионе. Просто этого не успели сделать раньше.

Заболотный сейчас красно-синим явно бы не помешал. Сам он отметил, что данная игра для него не выделяется:

«Становиться терминатором, чтобы кому-то что-то доказать, не собираюсь. Главный стимул — «Химкам» нужны очки. Игра с одним из лучших российских клубов не будет простой, но наши ребята ничем не хуже. У нас есть шансы противостоять ЦСКА безотносительно моего армейского прошлого. Спортивной злости, как и во всех других матчах, у меня с лихвой», — поделился мотивацией Антон химкинской пресс-службе.

Он хорош и после смены клуба:
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Первые минуты прошли в обоюдной борьбе без моментов. Самое их яркое событие — попавший в эфир громкий подсказ партнёру от капитана Хетана Хосонова (тоже, кстати, экс-армейца): «Что ты делаешь, **** (блин)?!»

К 20-й минуте «Химки» владели мячом 57% времени. Но ЦСКА не впервой отдавать сопернику инициативу, даже если тот уступает в классе. Для москвичей быстрые атаки важнее позиционных. А на 27-й минуте Эдгардо Фаринья перепрыгнул Рошу с Мойзесом во время углового и мощно вколотил в перекладину. Виллиану при этом серьёзно досталось — дальше пришлось играть с перемотанной головой. Везёт ему на чрезмерно жёсткие единоборства, конечно.

Виллиан Роша

Виллиан Роша

Фото: РИА Новости

Армейцы ответили шикарной кручёной закидушкой с внешней стороны стопы Данила Кругового на Тамерлана Мусаева — Игорь Обухов справился. Хотя и он был небезгрешен: ранее не обработал мяч после простого паса назад и чуть не «привёз». Примерно в такой же ситуации курьёзнейший гол пропустил сегодня «Енисей».

Вот он:
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На 38-й минуте Обухов Мусаева уже не остановил, разве что коснулся мяча кончиками пальцев. Подача Давилы, прыжок Тамерлана, кивок головой без сопротивления — гол. Уже четвёртый для армейского нападающего в РПЛ — подвинься, бомбардир Дивеев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На второй тайм «Химки» вышли предельно заряженными и быстро организовали два убойных шанса. Ещё бы реализовать хоть один: Резиуан Мирзов неточно пробил головой с отскоком от газона, а Александр Руденко с полулёта отправил мяч в небеса. Во втором случае помешал выбежавший из ворот Игорь Акинфеев.

На 60-й минуте Франк Артига собрался бросить в бой Капленко, Луну и Бакаева. Но гол Мойзеса случился быстрее: Обляков со штрафного исполнил во вратарский угол, Обухов засейвил, а бразилец добил. Судьи долго пересматривали повтор и нарушения правил не разглядели: мяч угодил в руку Дивеева, однако влияния на эпизод это не оказало.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Химки» не сдались: Руденко не попал в дальний угол, Акинфеев в красивом прыжке отразил попытку Фариньи. В ответ на это получили контратаку и выстрел Мусаева в штангу. На том и закончили. Даже не было привычных армейских проблем на последних минутах.

ЦСКА временно поднялся в тройку лидеров: «Краснодар», «Динамо» и «Спартак» могут армейцев оттуда вытеснить. Химчане же с учёбом Кубка не могут победить в шести матчах подряд — фраза Заболотного «Наши ребята ничем не хуже» пока не оправдывается.

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