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Расписание спортивных матчей 1 сентября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи воскресенья: Медведев на US Open, «Локо» — «Краснодар», «МЮ» — «Ливерпуль» и Ф-1
Михаил Георгиев
Спортивные события 1 сентября
Аудио-версия:
Комментарии
Открываем спортивную осень: очень много яркого футбола, хоккей и волейбол! Собрали для вас самые громкие вывески 1 сентября.

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Шарлотт» — «Атланта Юнайтед», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
01 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Шарлотт
Шарлотт
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Алексей Миранчук?

Лёша дебютировал за свой новый клуб в прошлые выходные. Вышел неплохо, но забить не сумел, а «Атланта» проиграла. Судя по игре Миранчука, на матч с «Шарлотт» должен выйти в основе. А команда Миранчука тут точно не фаворит (соперник опережает «Атланту» на 10 очков). Тем интереснее посмотреть за игрой россиянина.

Вот как прошёл первый матч:
Миранчук показал класс в первом матче в США! Но дебют Ройса получился эффективнее
Миранчук показал класс в первом матче в США! Но дебют Ройса получился эффективнее

🎾 3:30*: Флавио Коболли (Италия, 31) — Даниил Медведев (Россия, 5), US Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Флавио Коболли
31
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: справится ли Медведев с незнакомым ему венгром?

Даниил Медведев остался единственным россиянином в верхней половине мужской одиночной сетки. Его соперником по третьему кругу будет итальянец Флавио Коболли. Теннисисты ранее не встречались друг с другом, а победитель сразится дальше с кем-то из пары Нуну Боржеш — Якуб Меншик.

Подробное теннисное расписание дня:
6 топ-матчей субботы в теннисе: Шнайдер, Медведев и Калинская на US Open — 2024
6 топ-матчей субботы в теннисе: Шнайдер, Медведев и Калинская на US Open — 2024

🏐 15:00: «Локомотив» Новосибирск — «Зенит-Казань», Кубок Легенд, группа А, 6-й тур

Кубок Легенд (м) . Группа A. 6-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Не начался
Зенит-Казань
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что на этот раз будет с судейством?

Матч в Казани ознаменовался судейским скандалом — арбитр Николай Книжников принял ряд спорных решений, а затем и вовсе вмешался в игру на матчболе. После игры Пламен Константинов заявил, что казанцы всё время жалуются на судейство в Новосибирске. Как будет на этот раз? Правда, для команды Алексея Вербова эта игра уже ничего не решает — «Зенит-Казань» гарантировал себе первое место в группе.

В 1-м туре судейство возмутило практически всех:
Игорь Кобзарь: судья матча с казанским «Зенитом» сам загнал себя в угол

⚽️ 15:00: «Оренбург» — «Динамо» Москва, РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Оренбург» сможет прервать ужасную серию и огорчить фаворита?

У хозяев всё очень плохо – во всех турнирах четыре поражения подряд, последняя победа – ещё в 1-м туре. «Динамо» недалеко от топ-3, на неделе разгромили Самару в Кубке, но в РПЛ в прошлом туре уступили «Краснодару». Так что тут всем нужны три очка. Но фаворит, пожалуй, «Динамо».

Увидим ли мы этого вундеркинда в Оренбурге?
В «Динамо» зажглась 17-летняя звезда! Он помог красиво разобрать «Крылья». Видео
В «Динамо» зажглась 17-летняя звезда! Он помог красиво разобрать «Крылья». Видео

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Италии, гонка

Формула-1 2024. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
01 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Интрига: Норрис на поуле — неужели опять плохо стартует?

Главный преследователь Макса Ферстаппена в общем зачёте Формулы-1 Ландо Норрис завоевал поул-позишен в квалификации этапа в Монце. Вот только все уже в курсе, что когда британский пилот «Макларена» стартует первым, то всегда теряет лидерство по итогам первого круга – прервётся ли традиция в воскресенье? Второй вопрос – сумеют ли прибавить после субботнего провала «Ред Булл» и лично Ферстаппен? После седьмого результата в квалификации Макс жаловался на работу машины – удастся ли нидерландцу всё же не проиграть Норрису слишком много очков и не обострить борьбу за титул?

Как прошла квалификация:
Да что происходит с «Ред Булл»?! Теперь провалился даже Ферстаппен
Да что происходит с «Ред Булл»?! Теперь провалился даже Ферстаппен

⚽️ 16:00: «Монако» — «Ланс», Лига 1, 3-й тур

Франция — Лига 1 . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Ланс
Ланс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как пройдёт первый матч Головина в сезоне?

Наконец-то это случится. По нашей информации, Александр Головин восстановился после травмы и готов играть. Ждём Сашу на поле в новом качестве и с новым номером – капитан с «десяткой» на спине. Что покажет россиянин? Надо следить.

А в ЛЧ россиянин сыграет с «Барселоной»:
Все 144 матча основного этапа ЛЧ. Какие же топовые игры нас ждут при новом формате!
OMG
Все 144 матча основного этапа ЛЧ. Какие же топовые игры нас ждут при новом формате!

🏒 17:00: Латвия — Франция, Олимпийские игры (мужчины) — квалификация, группа E, 3-й тур

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Латвия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из опытных команд пройдёт на Олимпиаду?

Французские «старички» и летом на коне: Пьер-Эдуар Белльмар забил Украине, Стефан Да Коста сделал ассистентский дубль против Словении. Впрочем, за латвийцев играют не менее знакомые по КХЛ лица, большинство из которых добыли историческую бронзу ЧМ на почти домашнем льду. Поможет ли рижская энергетика хозяевам льда?

Зачем на международных турнирах нужны нетоповые сборные:
Нам нужны «лишние» сборные на чемпионатах мира. Именно они влюбляют нас в хоккей
Нам нужны «лишние» сборные на чемпионатах мира. Именно они влюбляют нас в хоккей

🏒 17:30: Дания — Норвегия, Олимпийские игры (мужчины) — квалификация, группа F, 3-й тур

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа F. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Дания
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Патрик Торесен сыграет на Олимпиаде в 42 года?

Патрик Торесен уходил из сборной, а потом вернулся: и суперветеран, которого вы помните по СКА и «Салавату», до сих пор выглядит топом на уровне европейского хоккея. Ему в помощь призван не менее знаковый для Норвегии Матс Цуккарелло, а также новое поколение местного хоккея. У датчан же после Элерса и Бьоркстранда почти ничего не выросло, и для звёзд НХЛ это шанс впервые сыграть на Олимпиаде.

Легенда норвежского хоккея не собирается завершать карьеру:
40-летний форвард Патрик Торесен вернулся в шведский «Юргорден»

⚽️ 17:30: «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли гости удивить второй раз за неделю?

«Динамо» из Махачкалы, наверное, преподнесло главную сенсацию российского футбола на неделе – команда на выезде обыграла «Спартак». Да, в Кубке России, но это всё равно вау. Теперь матч РПЛ, где махачкалинцев ждут злые «Крылья» (ещё бы им быть не злыми после пяти пропущенных от «Динамо»). Фаворит – хозяева, но вряд ли игра будет для них лёгкой.

Человек, от которого в «Динамо» зависит очень многое:
«Тигр по фамилии Волк — это смешно». Герой Махачкалы в историческом матче со «Спартаком»
Эксклюзив
«Тигр по фамилии Волк — это смешно». Герой Махачкалы в историческом матче со «Спартаком»

⚽️ 18:00: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», АПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: тен Хаг подпортит бодрый старт Слота?

В «Ливерпуле» закончилась целая эпоха, а по результатам так и не скажешь. Слот, сменивший Клоппа, кажется, быстро настроил команду под себя и идёт без осечек. Правда, и соперники у «Ливерпуля» были далеко не самые мощные: «Ипсвич» и «Брентфорд» отхватили по два гола и даже не смогли забить. «МЮ» же после победы над «Фулхэмом» влетел в гостях «Брайтону». В пользу команды тен Хага говорит история: «Ливерпулю» крайне тяжело даются выезды на «Олд Траффорд». Или Слота это не касается?

«Ливерпуль» взял звёздного вратаря. Но есть нюанс:
Герой Грузии на Евро — первый новичок «Ливерпуля» Слота! Но играть там не будет
Герой Грузии на Евро — первый новичок «Ливерпуля» Слота! Но играть там не будет

🏐 19:00: «Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва, Кубок Легенд, группа Б, 6-й тур

Кубок Легенд (м) . Группа Б. 6-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли у Алекно статусная победа?

Петербургский «Зенит» провалил Кубок Легенд и уже точно не выйдет из группы. Владимир Алекно сетует на то, что команда пока просто боится выигрывать. Матч с «Динамо» — хороший шанс снять с себя давление. Тем более что игра петербуржцев понемногу улучшается. Ну а динамовцы проверят себя перед Суперкубком России.

Пока решить проблемы зенитовцам не удалось:
Владимир Алекно: главная проблема «Зенита» — страх побеждать

🏒 19:00: Словакия — Казахстан, Олимпийские игры (мужчины) — квалификация, группа D, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словакия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая команда с игроками КХЛ победит?

Кажется, вызов игроков КХЛ в сборную не подкосил микроклимат словацкой команды: символично, что «ярославич» Гернат забил с паса Кристиана Поспишила, который резко оппонировал его приезду в команду. Казахстан одержал две победы во многом благодаря великолепной игре Андрея Шутова, который совокупно отразил 80 австро-венгерских бросков. За словаками, впрочем, остаётся преимущество своего льда.

Как прошёл второй день квалификации Олимпиады:
Казахстан ждёт решающая битва со словаками! Итоги второго дня хоккейной квалификации ОИ
Казахстан ждёт решающая битва со словаками! Итоги второго дня хоккейной квалификации ОИ

⚽️ 19:45: «Локомотив» — «Краснодар», РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Локо» с такой серьёзной проверкой?

Матч, полный интриг. «Локомотив» в этом сезоне удивляет: несмотря на летние потери, команда Галактионова идёт практически без осечек. Единственное поражение — от «Динамо», когда у «Локо» случился провал с реализацией моментов. Остальное — победы. Благодаря этому после 6-го тура команда даже взлетела на первое место. «Краснодар» — серьёзная проверка на фоне таких результатов. Ведь команда Мусаева, в отличие от соперника, в РПЛ вообще не проигрывает. Правда, из-за трёх ничьих на старте в таблице она располагается ниже. И всё же за спиной у «Краснодара» три победы подряд, в том числе над ЦСКА и «Динамо». Кто же победит в этот раз?

Судьи причастны к успехам «Локо»?
Судьи дважды крупно помогли «Локо». А кто страдает от них больше других?
Судьи дважды крупно помогли «Локо». А кто страдает от них больше других?

⚽️ 20:00: «Ростов» — «Факел», РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Факел» приблизится к новой тренерской отставке?

Стандартный сценарий для Воронежа: команда плохо начинает, тренера меняют, футболисты получают свежий импульс и бегут набирать очки для спасения. Вот только в этом сезоне схема не сработала: очки всё ещё набираются с огромным трудом, и только победа над «Оренбургом» в предыдущем туре дарит надежду на светлое будущее. У «Ростова», к слову, дела тоже складываются не идеально. Восьмое место — приемлемый результат, но по очкам зона вылета куда ближе группы лидеров. Так что победа нужна и тем, и тем.

Зато в Кубке России команда Карпина выиграла:
В «Ростове» появился свой ван Перси! Его гол спас команду Карпина в Кубке. Видео
В «Ростове» появился свой ван Перси! Его гол спас команду Карпина в Кубке. Видео

⚽️ 21:45: «Ювентус» — «Рома», Серия А, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ювентус» взлетит на первое место?

К команде в прошлом сезоне было полно вопросов, но в этом их быть не может. «Юве» идеально стартовал и удивил болельщиков уверенной игрой. Два тура, две победы по 3:0 — над «Комо» и «Вероной». А тут ещё и замученная «Рома» в гости приезжает. У команды Де Росси пока всего одно очко — виноваты ничья с «Кальяри» и поражение от «Эмполи». Если так продолжится, возможна тренерская перестановка. И выезд к «Ювентусу» — худший сценарий в такой момент.

И это «Юве» ещё остался без легендарного вратаря:
Курил с президентом и заменил Буффона. Теперь легендарного Щенсного ждёт новая жизнь
Курил с президентом и заменил Буффона. Теперь легендарного Щенсного ждёт новая жизнь

⚽️ 21:45: «Лилль» — «ПСЖ», Лига 1, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Лилль
Лилль
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли Париж с прямым конкурентом?

Думали, «ПСЖ» сразу оторвётся от всех в таблице? А вот и нет! После двух туров шесть очков не только у Парижа. Один из лидеров — как раз «Лилль», который цинично расправился с «Реймсом» и «Анже» с одинаковым счётом (2:0). Правда, первый в таблице всё равно «ПСЖ» — просто за счёт огромного количества голов. 10 мячей в двух матчах — такому сложно соответствовать. Так или иначе, играть «ПСЖ» придётся в гостях, поэтому для «Лилля» это явная возможность уколоть гегемона.

У Парижа жесточайший жребий в Лиге чемпионов:
Новый формат ЛЧ подарил нам 20 топ-матчей. Какой ждёте больше всего?
Рейтинг
Новый формат ЛЧ подарил нам 20 топ-матчей. Какой ждёте больше всего?

⚽️ 22:30: «Реал» Мадрид — «Бетис», Примера, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 4-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кризис «Мадрида» продолжится?

С «Реалом» происходит что-то нездоровое. Перед началом сезона казалось, что команда после добавления Мбаппе в и без того звёздный состав начнёт сметать всех с первых же туров. На деле всё иначе: в трёх матчах у «Мадрида» аж две ничьих, в то время как страдающая от финансовой пропасти «Барса» улетела уже на четыре очка. У «Бетиса» дела ещё хуже — команда вообще в зоне вылета. Так что для «Реала» это идеальный шанс вернуться к победам.

Главная проблема Мадрида?
Звёзд «Реала» «ломает» одна и та же травма. Клуб даже уволил врача, но проблема глубже
Звёзд «Реала» «ломает» одна и та же травма. Клуб даже уволил врача, но проблема глубже
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