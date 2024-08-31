Топ-матчи воскресенья: Медведев на US Open, «Локо» — «Краснодар», «МЮ» — «Ливерпуль» и Ф-1

Открываем спортивную осень: очень много яркого футбола, хоккей и волейбол! Собрали для вас самые громкие вывески 1 сентября.

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Шарлотт» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: забьёт ли Алексей Миранчук?

Лёша дебютировал за свой новый клуб в прошлые выходные. Вышел неплохо, но забить не сумел, а «Атланта» проиграла. Судя по игре Миранчука, на матч с «Шарлотт» должен выйти в основе. А команда Миранчука тут точно не фаворит (соперник опережает «Атланту» на 10 очков). Тем интереснее посмотреть за игрой россиянина.

🎾 3:30*: Флавио Коболли (Италия, 31) — Даниил Медведев (Россия, 5), US Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Медведев с незнакомым ему венгром?

Даниил Медведев остался единственным россиянином в верхней половине мужской одиночной сетки. Его соперником по третьему кругу будет итальянец Флавио Коболли. Теннисисты ранее не встречались друг с другом, а победитель сразится дальше с кем-то из пары Нуну Боржеш — Якуб Меншик.

🏐 15:00: «Локомотив» Новосибирск — «Зенит-Казань», Кубок Легенд, группа А, 6-й тур

Интрига: что на этот раз будет с судейством?

Матч в Казани ознаменовался судейским скандалом — арбитр Николай Книжников принял ряд спорных решений, а затем и вовсе вмешался в игру на матчболе. После игры Пламен Константинов заявил, что казанцы всё время жалуются на судейство в Новосибирске. Как будет на этот раз? Правда, для команды Алексея Вербова эта игра уже ничего не решает — «Зенит-Казань» гарантировал себе первое место в группе.

В 1-м туре судейство возмутило практически всех: Игорь Кобзарь: судья матча с казанским «Зенитом» сам загнал себя в угол

⚽️ 15:00: «Оренбург» — «Динамо» Москва, РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Оренбург» сможет прервать ужасную серию и огорчить фаворита?

У хозяев всё очень плохо – во всех турнирах четыре поражения подряд, последняя победа – ещё в 1-м туре. «Динамо» недалеко от топ-3, на неделе разгромили Самару в Кубке, но в РПЛ в прошлом туре уступили «Краснодару». Так что тут всем нужны три очка. Но фаворит, пожалуй, «Динамо».

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Италии, гонка

Интрига: Норрис на поуле — неужели опять плохо стартует?

Главный преследователь Макса Ферстаппена в общем зачёте Формулы-1 Ландо Норрис завоевал поул-позишен в квалификации этапа в Монце. Вот только все уже в курсе, что когда британский пилот «Макларена» стартует первым, то всегда теряет лидерство по итогам первого круга – прервётся ли традиция в воскресенье? Второй вопрос – сумеют ли прибавить после субботнего провала «Ред Булл» и лично Ферстаппен? После седьмого результата в квалификации Макс жаловался на работу машины – удастся ли нидерландцу всё же не проиграть Норрису слишком много очков и не обострить борьбу за титул?

⚽️ 16:00: «Монако» — «Ланс», Лига 1, 3-й тур

Интрига: как пройдёт первый матч Головина в сезоне?

Наконец-то это случится. По нашей информации, Александр Головин восстановился после травмы и готов играть. Ждём Сашу на поле в новом качестве и с новым номером – капитан с «десяткой» на спине. Что покажет россиянин? Надо следить.

🏒 17:00: Латвия — Франция, Олимпийские игры (мужчины) — квалификация, группа E, 3-й тур

Интрига: какая из опытных команд пройдёт на Олимпиаду?

Французские «старички» и летом на коне: Пьер-Эдуар Белльмар забил Украине, Стефан Да Коста сделал ассистентский дубль против Словении. Впрочем, за латвийцев играют не менее знакомые по КХЛ лица, большинство из которых добыли историческую бронзу ЧМ на почти домашнем льду. Поможет ли рижская энергетика хозяевам льда?

🏒 17:30: Дания — Норвегия, Олимпийские игры (мужчины) — квалификация, группа F, 3-й тур

Интрига: Патрик Торесен сыграет на Олимпиаде в 42 года?

Патрик Торесен уходил из сборной, а потом вернулся: и суперветеран, которого вы помните по СКА и «Салавату», до сих пор выглядит топом на уровне европейского хоккея. Ему в помощь призван не менее знаковый для Норвегии Матс Цуккарелло, а также новое поколение местного хоккея. У датчан же после Элерса и Бьоркстранда почти ничего не выросло, и для звёзд НХЛ это шанс впервые сыграть на Олимпиаде.

Легенда норвежского хоккея не собирается завершать карьеру: 40-летний форвард Патрик Торесен вернулся в шведский «Юргорден»

⚽️ 17:30: «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: смогут ли гости удивить второй раз за неделю?

«Динамо» из Махачкалы, наверное, преподнесло главную сенсацию российского футбола на неделе – команда на выезде обыграла «Спартак». Да, в Кубке России, но это всё равно вау. Теперь матч РПЛ, где махачкалинцев ждут злые «Крылья» (ещё бы им быть не злыми после пяти пропущенных от «Динамо»). Фаворит – хозяева, но вряд ли игра будет для них лёгкой.

⚽️ 18:00: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», АПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: тен Хаг подпортит бодрый старт Слота?

В «Ливерпуле» закончилась целая эпоха, а по результатам так и не скажешь. Слот, сменивший Клоппа, кажется, быстро настроил команду под себя и идёт без осечек. Правда, и соперники у «Ливерпуля» были далеко не самые мощные: «Ипсвич» и «Брентфорд» отхватили по два гола и даже не смогли забить. «МЮ» же после победы над «Фулхэмом» влетел в гостях «Брайтону». В пользу команды тен Хага говорит история: «Ливерпулю» крайне тяжело даются выезды на «Олд Траффорд». Или Слота это не касается?

🏐 19:00: «Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва, Кубок Легенд, группа Б, 6-й тур

Интрига: будет ли у Алекно статусная победа?

Петербургский «Зенит» провалил Кубок Легенд и уже точно не выйдет из группы. Владимир Алекно сетует на то, что команда пока просто боится выигрывать. Матч с «Динамо» — хороший шанс снять с себя давление. Тем более что игра петербуржцев понемногу улучшается. Ну а динамовцы проверят себя перед Суперкубком России.

Пока решить проблемы зенитовцам не удалось: Владимир Алекно: главная проблема «Зенита» — страх побеждать

🏒 19:00: Словакия — Казахстан, Олимпийские игры (мужчины) — квалификация, группа D, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая команда с игроками КХЛ победит?

Кажется, вызов игроков КХЛ в сборную не подкосил микроклимат словацкой команды: символично, что «ярославич» Гернат забил с паса Кристиана Поспишила, который резко оппонировал его приезду в команду. Казахстан одержал две победы во многом благодаря великолепной игре Андрея Шутова, который совокупно отразил 80 австро-венгерских бросков. За словаками, впрочем, остаётся преимущество своего льда.

⚽️ 19:45: «Локомотив» — «Краснодар», РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли «Локо» с такой серьёзной проверкой?

Матч, полный интриг. «Локомотив» в этом сезоне удивляет: несмотря на летние потери, команда Галактионова идёт практически без осечек. Единственное поражение — от «Динамо», когда у «Локо» случился провал с реализацией моментов. Остальное — победы. Благодаря этому после 6-го тура команда даже взлетела на первое место. «Краснодар» — серьёзная проверка на фоне таких результатов. Ведь команда Мусаева, в отличие от соперника, в РПЛ вообще не проигрывает. Правда, из-за трёх ничьих на старте в таблице она располагается ниже. И всё же за спиной у «Краснодара» три победы подряд, в том числе над ЦСКА и «Динамо». Кто же победит в этот раз?

⚽️ 20:00: «Ростов» — «Факел», РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Факел» приблизится к новой тренерской отставке?

Стандартный сценарий для Воронежа: команда плохо начинает, тренера меняют, футболисты получают свежий импульс и бегут набирать очки для спасения. Вот только в этом сезоне схема не сработала: очки всё ещё набираются с огромным трудом, и только победа над «Оренбургом» в предыдущем туре дарит надежду на светлое будущее. У «Ростова», к слову, дела тоже складываются не идеально. Восьмое место — приемлемый результат, но по очкам зона вылета куда ближе группы лидеров. Так что победа нужна и тем, и тем.

⚽️ 21:45: «Ювентус» — «Рома», Серия А, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ювентус» взлетит на первое место?

К команде в прошлом сезоне было полно вопросов, но в этом их быть не может. «Юве» идеально стартовал и удивил болельщиков уверенной игрой. Два тура, две победы по 3:0 — над «Комо» и «Вероной». А тут ещё и замученная «Рома» в гости приезжает. У команды Де Росси пока всего одно очко — виноваты ничья с «Кальяри» и поражение от «Эмполи». Если так продолжится, возможна тренерская перестановка. И выезд к «Ювентусу» — худший сценарий в такой момент.

⚽️ 21:45: «Лилль» — «ПСЖ», Лига 1, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли Париж с прямым конкурентом?

Думали, «ПСЖ» сразу оторвётся от всех в таблице? А вот и нет! После двух туров шесть очков не только у Парижа. Один из лидеров — как раз «Лилль», который цинично расправился с «Реймсом» и «Анже» с одинаковым счётом (2:0). Правда, первый в таблице всё равно «ПСЖ» — просто за счёт огромного количества голов. 10 мячей в двух матчах — такому сложно соответствовать. Так или иначе, играть «ПСЖ» придётся в гостях, поэтому для «Лилля» это явная возможность уколоть гегемона.

⚽️ 22:30: «Реал» Мадрид — «Бетис», Примера, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кризис «Мадрида» продолжится?

С «Реалом» происходит что-то нездоровое. Перед началом сезона казалось, что команда после добавления Мбаппе в и без того звёздный состав начнёт сметать всех с первых же туров. На деле всё иначе: в трёх матчах у «Мадрида» аж две ничьих, в то время как страдающая от финансовой пропасти «Барса» улетела уже на четыре очка. У «Бетиса» дела ещё хуже — команда вообще в зоне вылета. Так что для «Реала» это идеальный шанс вернуться к победам.