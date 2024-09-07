Абаскаль на грани отставки в новом клубе. У него та же проблема, что была в «Спартаке»

«Спартак» и Гильермо Абаскаль – это уже прошлое, отношения, которые, скорее всего, никогда не повторятся. Но, уйдя из московского клуба, 35-летний тренер, понятное дело, не завершил карьеру. Он вернулся на родину, чтобы впервые возглавить команду из Испании. Прежде Абаскаль работал только за границей: в Швейцарии, Италии, Греции и России. Назначение в «Гранаду», вероятно, самый важный вызов для Гильермо – как он с ним справляется?

Абаскаль, вне всяких сомнений, мечтает заявить о себе как тренер в Примере. Но интереса оттуда пока нет, поэтому вынужден был взять, что дают. А позвали его в команду, которая по итогам прошлого сезона заняла последнее, 20-е место в элите и вылетела в Сегунду. Теперь Гильермо должен вернуть «Гранаду» в Примеру. В принципе, этому клубу не привыкать плавать между разными дивизионами чемпионата Испании – он уже поднимался наверх в 2023, 2019, 2011 годах и ранее.

«Гранада» заключила с Абаскалем короткий контракт – всего на сезон. Выходит, в клубе не на 100% уверены в кандидатуре тренера, если, конечно, это не было инициативой самого Гильермо. На пресс-конференции, посвящённой его назначению, Абаскаль охарактеризовал себя двумя словами – «эмоции» и «страсть», а также восхитился тем, что весь город болеет за «Гранаду».

По ходу прошлого сезона тренеры в клубе не задерживались. Начинала чемпионат «Гранада» под руководством Пако Лопеса, которого отправили в отставку в ноябре. Следующий тренер уругваец Александер Медина продержался до марта, а завершала сезон команда при Хосе Рамоне Сандовале. После вылета не оставили и этого специалиста.

В летнее трансферное окно «Гранада» заработала на трансферах своих игроков € 20,8 млн. Впрочем, самый дорогой – это продажа Брайана Сарагосы, ушедшего ещё в зимнее окно в «Баварию». Тогда сделку оформили как аренду с обязательством выкупа за € 13 млн. В остальном из достаточно важных игроков команду покинули вратари Аугусто Баталья (вернулся после аренды в «Ривер Плейт») и Андре Феррейра («Вальядолид»), защитник Бруно Мендес («Толука») и полузащитник Херард Гумбау («Райо Вальекано»). Но ключевые фигуры клуб сохранил.

На новичков «Гранада» потратила всего € 1,1 млн. За голкипера Луку Зидана (сына Зинедина) заплатили € 500 тыс. «Эйбару», а за защитника Лоика Уильямса – € 600 тыс. «Тенерифе». Ещё восемь игроков пришли на правах свободных агентов либо в аренду, например, подписанный на днях Рейниер из мадридского «Реала» и Георгий Цитаишвили из киевского «Динамо». Кроме того, оказался в команде Абаскаля и известный по «Вильярреалу» хавбек Ману Тригерос. В общем, неплохая селекция под задачу возвращения в элиту.

«Гранада» стартовала в чемпионате домашним матчем с «Альбасете». Абаскаль сделал ставку на тактическую схему 4-4-2. Поначалу игра давалась: Мигель Рубио вывел хозяев вперёд на 29-й минуте. Однако в конце первого тайма случился провал – «Гранада» пропустила дважды за шесть минут. В результате команда Абаскаля проиграла, заметно превзойдя соперника по ударам (20:9, в створ – 9:3).

Гильермо Абаскаль в «Гранаде» Фото: Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images

После поражения от «Альбасете» Абаскаль произнёс странные слова, пытаясь образно донести до болельщиков, что путь к победам лежит через преодоление неудач:

«Иногда нужно поесть дерьма, чтобы узнать вкус ветчины. Мы должны осознавать: есть вещи, которые можно контролировать, а есть те, которые нельзя. Мы пропустили гол после аута – это недостаток концентрации. То, что находится под нашим контролем, мы постараемся сделать лучше…

От судьи должны быть равные условия в решениях, а этого не было. После первого тайма нам не хватило концентрации. Мы доминировали, атаковали, но не были эффективными. Если в следующий раз мы будем эффективны, результат будет другим».

За ветчиной Абаскаль и его команда отправились во втором туре в Эль-Ферроль на матч с местным «Расингом». Там Гильермо действительно познал вкус победы. Тренер сохранил схему, а гости выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Рикарда Санчеса за 10 минут до конца. При этом по ударам «Гранада» на сей раз уступила (11:17, но в створ – 6:2).

В 3-м туре Абаскаль снова испёк что-то невкусное для своих болельщиков. «Гранада» ещё раз проиграла дома – «Уэске» со счётом 1:3. Первый мяч хозяева пропустили в середине первого тайма, а на исходе часа игры соперник забил второй. Потом Мартин Онгла своим быстрым ответным голом вернул Гранаде надежду, тем не менее на 90+8-й минуте «Уэска» добила соперника. По ударам команда Абаскаля фактически не превзошла гостей, хотя бо́льшую часть матча вынуждена была отыгрываться (14:13, в створ – 5:5).

Некоторые болельщики в ходе матча с «Уэской» выкрикивали требования отправить Абаскаля в отставку. Сам Гильермо признал, что у команды есть проблемы со стандартами. Знакомо, правда? Только если в «Спартаке» не получалось забивать со стандартов, то тут – защищаться против подач соперников.

«Мы обеспокоены игрой на стандартах, – признал Абаскаль. – За два домашних матча пропустили с них четыре гола. Будем уделять этому аспекту больше внимания, чем сейчас».

Два подряд домашних поражения на старте сезона Сегунды – антирекорд в истории «Гранады». Абаскаля точно не для этого брали. Команда находится на 12-м месте. Задача – попасть в топ-2, чтобы выйти в Примеру напрямую. В крайнем случае оказаться в топ-6 и преуспеть в плей-офф за третью путёвку в высший дивизион.

Мюрто Узуни, «Гранада» Фото: Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images

По стоимости состава «Гранада» – вторая в Сегунде, уступает, по версии Transfermarkt, только «Альмерии». Все игроки команды оцениваются в общей сумме в € 47,7 млн. В распоряжении Абаскаля девять легионеров, включая четырёх игроков сборных разных стран.

Тем не менее результаты не радуют, а отзывы об игре команды сейчас не те, которые хотел бы слышать и читать экс-тренер «Спартака».

«Команда Гильермо Абаскаля провела непутёвый матч без «дорожной карты» и не смогла отреагировать, когда «Уэска» поставила её в затруднительное положение, – пишет, в частности, Ahora Granada. – «Гранада» снова заставила своих болельщиков стыдиться… Красно-белые концентрировались на мяче, владели им. Но у них не было достаточного атакующего потенциала, чтобы забивать. Во втором тайме «Гранада» стала торопливой, не имела плана действий и не смогла организовать игру, которой от неё ждут».

Журналисты резюмируют: у «Гранады» есть имена, но нет команды. Кажется, Абаскаль не задержится в испанском клубе дольше, чем Деян Станкович в «Спартаке». Сегодня у него очередная проверка – домашний матч с «Депортиво». Если и после него останется три очка – отставка точно близка.