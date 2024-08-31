Новый нападающий «Зенита» разорвал в первом же матче. Теперь есть вопрос по Соболеву

«Зенит» стал главным поставщиком новостей на этой неделе. Сначала клуб объявил новичка Лусиано Гонду в петербургской филармонии и в этот же день впервые в сезоне проиграл — «Акрону» в Кубке России. А потом подписал контракт с Александром Соболевым, вызвав множество противоречивых реакций. По сути, за неделю клуб серьёзно обновил линию атаки. И подтвердил свои амбиции на завоевание всех титулов.

«Пари НН» же снова угодил в кризис. После двух побед подряд над махачкалинским «Динамо» и «Химками» последовали два поражения. При этом команда по-прежнему много пропускает. А теперь к ним приехал «Зенит» — команда, которая забила больше всех в этом сезоне.

Семак слегка удивил стартовым составом. Потому что с первых минут выпустил того самого Лусиано. Несмотря на то что тот провёл всего несколько тренировок с командой. Соболев не прилетел в Нижний. Сейчас он в Петербурге и начал работу по индивидуальной программе. Саша Илич был не так оригинален. Вряд ли он мог удивить Семака.

«Зенит» начал по классической 4-3-3. Лусиано был формально привязан к правому флангу, однако активно смещался ближе к Кассьерре. Аргентинец включился с самого начала: уже на седьмой минуте благодаря его перехвату петербуржцы могли забивать первый гол. Вендел отдал на Кассьерру, но тот в очередной раз не использовал момент. Колумбиец в этом сезоне продолжил ставить рекорды по нереализованным моментам.

Через минуту Кассьерра снова упустил отличный шанс. Нино скинул на нападающего, но тот вновь пробил так, что Медведев вытащил. «Зенит» больше контролировал мяч, почти не выпуская соперника с его половины поля. «Пари НН» выглядел блёкло на фоне такого оппонента. Но вряд ли это кого-то удивило. Слишком разный уровень у команд. На 19-й минуте новый момент: сначала Лусиано пробил в защитника, а потом свой шанс опять не реализовал Кассьерра.

Если в первых турах у «Зенита» и правда летело всё, то в матче с «Пари НН» сложилось ощущение, что удача ушла. Моментов действительно было много, но никак не получилось забить. Ровно до 30-й минуты. Перехват, Вендел покатил мяч на Лусиано, и тот спокойно переиграл голкипера. Дебютный гол в первом же матче.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Петербуржцы продолжили создавать давление. Ещё несколько раз хорошо подходили к воротам соперника, пусть и до моментов не доходило. «Пари НН» срочно требовалось что-то менять. А Семак наверняка была доволен. Однако в перерыве Саша Илич сделал только одну перестановку. Убрал Боженова и выпустил Каккоева. Но вряд ли это могло повлиять на структуру игры. «Зенит» продолжил владеть мячом и инициативой. Второй гол был лишь делом времени.

Его забили на 58-й минуте. Вновь отличился Лусиано. Дуглас с фланга подал в штрафную, мяч пролетел через всех, в том числе мимо Медведева, и долетел до аргентинца. Очень простой второй мяч за «Зенит».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Две ошибки — два гола. И вряд ли кто-то удивился, что третий мяч петербуржцы снова забили после потери мяча у соперника. «Пари НН» неудачно начал атаку, в итоге мяч отскочил к Клаудиньо, а тот скатил на Вендела. Вот и 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Это был нокаут для «Нижнего». Пусть в концовке они и создали несколько моментов, но игру уже было не спасти.

Теперь появилось ещё несколько вопросов. Есть ли в этом «Зените» место Соболеву, с учётом такого дебюта Лусиано? И что будет с Сашей Иличем? Пять поражений в семи матчах. Вряд ли это то, на что рассчитывало руководство.