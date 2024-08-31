«Барса» испепелила соперника! Такого выноса не было со времён Месси

«Барселона» этим летом провела странное трансферное окно. Ольмо очень быстро вписался в команду, но ушёл один из лучших игроков «Барсы» в прошлом сезоне Гюндоган. Вопрос с опорником не закрыт ещё со времён Бускетса, а тут ещё 17-летний Берналь сломался после трёх матчей в основе. И, несмотря на все противоречия, «Барса» круто начала чемпионат Испании. Пока «Реал» смог одержать лишь одну победу, а каталонцы выиграли уже в четвёртый раз подряд.

Игра у «Барселоны» задалась с самого начала. Уже к 24-й минуте хозяева повели в счёте в два мяча. И голы в каком-то смысле получились похожими. «Вальядолид» старался не дать «Барселоне» разыгрывать мяч низом и создавал плотность в центре поля. При этом у гостей была достаточно высокая линия обороны. Ей за спину раз за разом проходили забросы. На 20-й минуте Кубарси закинул за защитников «Вальядолила», а Рафинья сыграл как классический форвард. Открылся на линии офсайда, подработал мяч и хладнокровно проткнул его мимо вышедшего вратаря — 1:0.

И через четыре минуты уже Ямаль сделал заброс на Левандовского. Поляк идеально принял мяч, прокинув его себе на ход первым касанием. А вот удар у нападающего получился не таким классным — вратарь «Вальядолида» дотянулся, но мяч всё-таки зашёл в ворота. Для Левандовского это уже четвёртый гол за четыре тура. После этого гости перестали играть с настолько высокой линией обороны.

Ассист Ямаля на Левандовского Фото: кадр из трансляции

Перед самым перерывом Кунде ещё забил третий. После углового мяч отскочил к защитнику, и тот моментально ударил в девятку — 3:0. Чтобы иметь представление о преимуществе «Барселоны» в первом тайме, нужно ещё упомянуть, что Ольмо до перерыва дважды пробил в одну и ту же штангу. А ещё забил, но его гол отменили из-за небольшого офсайда. По тому, как улыбался Ольмо после штанг, как Ямаль праздновал голы партнёров, казалось, что «Барса» поймала невероятный кураж.

Во втором тайме «Барселоне» оставалось просто не испортить то, что было до перерыва. И с этой задачей она вполне справилась. Хозяева продолжали держать мяч, инициативу и всё, что только можно. Левандовски красиво сохранял мяч в падении через себя в свои 36 лет, Ямаль играл пяткой, а Ольмо обыгрывался в касание в чужой штрафной и упускал очередные моменты. Хотя при таком счёте это не выглядело критично. Третье попадание в штангу (это уже Левандовски) скорее выглядело забавно, чем сигнализировало о проблемах с реализацией.

Радость игроков «Барселоны» Фото: Javier Borrego/Europa Press via Getty Images

На 61-й минуте у каталонцев появился на поле очередной юниор — центральный защитник Серхи Домингес. Ему 19 лет, и он дебютировал во взрослом футболе. Кажется, у «Барселоны» новые таланты появляются всё-таки быстрее, чем травмируются. И именно этот Домингес начал атаку, которая закончилась четвёртым голом. Отличился Рафинья.

И практически сразу бразилец забил ещё раз. Просто пробежал от штрафной до штрафной, получил мяч и буднично пробил между ног вратарю «Вальядолида». Ещё одна голевая от Ямаля. После этого хет-трика у Рафиньи тоже четыре гола в чемпионате — догнал Левандовского. Ну а Ямаль с четырьмя голевыми передачами возглавил список ассистентов.

Эмоции Рафиньи Фото: Alex Caparros/Getty Images

Дальше уже пошли просто контрольные выстрелы. Второй матч подряд забивает Ольмо — на этот раз правой ногой. К его голу всё шло примерно с первой минуты. А затем отличился ещё и Ферран Торрес, который замкнул прострел Рафиньи. Судья сжалился над гостями и добавил всего две минуты. «Барса» даже в компенсированное время почти забила, но всё-таки остановилась на 7:0. Если в первых трёх турах команда Флика побеждала в один мяч, то теперь — в семь. Столько «Барселона» не забивала со времён Месси (8:2 — в 2018-м в матче с «Уэской»).