Главный неудачник летнего трансферного окна

Переход Виктора Осимхена был одним из самых ожидаемых: его отправляли то в «ПСЖ», то в «МЮ», то в «Челси», то в Саудовскую Аравию. В итоге нигериец оказался в Турции — представить такое не мог никто. История восхитительна и полна неожиданных поворотов.

Осимхен пошёл навстречу «Наполи». Зря

В сезоне-2022/2023 Виктор разорвал Серию А в клочья: стал чемпионом с «Наполи» и оформил немыслимые 26+4 в 32 матчах. Понятно дело, его тут же захотели более статусные команды. Не получилось. Босс неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис заломил заоблачный ценник в € 180 млн и напугал даже «ПСЖ». Уж очень он хотел, чтобы после итальянского золота его парни пошумели и в Лиге чемпионов.

В главном еврокубке «Наполи» дошёл до 1/8 финала и вылетел там от «Барселоны» (1:1, 1:3). Результат вполне приемлемый. А вот в чемпионате без ушедшего в сборную Италии Лучано Спаллетти и с тренерской чехардой некогда грозная сила растворилась — 10-е место. Так низко Неаполь не падал с сезона-2008/2009, когда стал 12-м.

Виктор Осимхен в матче с «Барселоной» в 1/8 финала ЛЧ (1:3) Фото: Eric Alonso/Getty Images

Время перемен для нигерийца неумолимо приближалось. Да и как его удержать, когда повторением недавних достижений и не пахнет? Несмотря на это и устойчивый интерес топ-клубов, в декабре 2023-го Осимхен продлил контракт. Мотивация понятна — отличная прибавка к зарплате (до € 12,8 млн в год). Вместе с тем решение было и на пользу Неаполю.

По данным главного мирового инсайдера Фабрицио Романо, за трансфер нападающего в Европу появились отступные в € 130 млн. Да, не € 180 млн. Но и так заполучить нигерийца стало куда сложнее: столь дорогих покупок в футболе не было со времён Килиана Мбаппе в «ПСЖ», а прошло уже шесть лет. Тем самым Виктор затруднил жизнь претендентам на него и пошёл навстречу неаполитанцам — чтобы те выручили больше денег.

Переходу мешали «Наполи» и странные предложения

Летом начались торги. В июле Осимхен согласился заменить в Париже Мбаппе, однако французский гегемон отказался включать в сделку Ли Кан Ина или выплачивать отступные — сейчас он деньги уже считает. Первый звоночек. Второй — на этом же условии, по разным данным, застопорились запросы «Ливерпуля», «МЮ», «Арсенала» и «Тоттенхэма». Отстёгивать € 130 млн они не хотели. Как и «Наполи» — идти на уступки.

Дальше всех продвинулись переговоры с «Челси» и «Аль-Ахли». С лондонцами был возможен обмен на Ромелу Лукаку плюс доплата с их стороны. В итоге бельгиец просто вернулся в Италию за € 30 млн. Затем вообще выяснилось, что Виктор не желает становиться «синим» и предпочёл бы последовать в команду посильнее. Но ближе к сентябрю всё изменилось.

Ромелу Лукаку в «Наполи» Фото: SSC NAPOLI/Getty Images

31 августа нигериец согласовал условия с «Аль-Ахли». Они были шикарными. И тут увеличился аппетит «Наполи». «Осимхену дали четырёхлетний контракт с ежегодной зарплатой в € 40 млн. Переговоры провалились из-за дополнительных € 5 млн, запрошенных неаполитанцами», — комментарий журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Что же «Челси»? Его менеджеры параллельно приехали в Неаполь, дождались выхода саудовцев из гонки и… предложили Виктору зарплату € 8 млн. То есть ниже той, что у него есть, примерно в полтора раза. Нападающий отказался идти на существенное понижение и попал в крайне сложное положение.

Хорошо, но почему он в Турции, а не в Неаполе?

Осимхена исключили из заявки «Наполи» на сезон, а в медиа раскрутилась информация, что нападающего вдобавок лишили девятого номера в пользу Лукаку. Правда, позднее клуб выставил в соцсети футболку Ромелу с 11-м номером — под ним же бельгиец сыграл с «Пармой».

Осимхена не собирались ни при каких условиях возвращать в основу: отношения испортились окончательно. Если бы нападающий остался в Неаполе, ему светили бы лишь индивидуальные тренировки — как Александру Соболеву перед трансфером в «Зенит», только минимум до января.

Оставался единственный вариант — уйти туда, где ещё открыто трансферное окно. Например, в ту же самую саудовскую лигу, где дедлайн — 2 сентября. Проблема в том, что «Аль-Ахли», который раньше облизывался на Осимхена, к тому моменту уже потратил на альтернативу в лице Айвана Тони € 42 млн. Полнейшая безысходность.

АЙВАН ТОНИ В «АЛЬ-АХЛИ» Фото: ФК «Аль-Ахли»

Если бы переезд к арабам всё-таки случился, получилось бы крайне иронично. В начале года агент Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели прошёлся по нигерийцу: «Осимхен подписал новый контракт, но вы правда верите, что он всю карьеру проведёт в «Наполи»? Скажу вам заранее: он окажется в Саудовской Аравии следующим летом. Хвича не согласился бы на такой трансфер и за миллиард. Он бы, например, скорее поиграл в «Реале», «Баварии», «Барселоне», «Манчестер Сити». У Кварацхелии другие цели и предпочтения».

Осимхен жутко разозлился и поспешил ответить: «Дорогой Мамука Джугели, ты дрянь и позорник. Мне неловко из-за твоих рассуждений. Идиот! Не упоминай моё имя!»

Всё шло к тому, что предсказание Джугели сбудется. И тут на горизонте возник «Галатасарай» с предложением об аренде. Теперь нападающий, чей ценник составляет ровно € 100 млн, проведёт минимум четыре месяца в Турции. Почему столько? Просто в договоре есть пункт о возможном расторжении в январе.

Лучше ли это, чем тренироваться по индивидуальной программе? Безусловно. Но точно хуже, чем выступать на топовом уровне или хотя бы заработать на безбедную жизнь нескольким поколениям Осимхенов вперёд в Саудовской Аравии.

Виктор Осимхен в «Галатасарае» Фото: galatasaray.org

Заодно Виктор снова продлил соглашение с «Наполи» — всего на год, однако изменив пункт о сумме отступных на € 75 млн. И сам время потеряет, и клуб заработает гораздо меньше — печальный финал для обеих сторон.