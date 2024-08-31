Героическая победа «Спартака» в меньшинстве! Но к судьям будет много вопросов

У «Спартака» четвёртая победа в семи матчах РПЛ. Беспроигрышная серия команды Деяна Станковича увеличилась до шести туров. Красно-белые обыграли дома «Рубин» и по-прежнему находятся в трёх очках от возглавившего таблицу «Зенита».

В заявку «Спартака» всего лишь во второй раз в этом сезоне РПЛ попал Николсон. А вот Виллиана Жозе не оказалось даже среди запасных. Четыре дня назад, напомним, бразилец отыграл 45 минут с махачкалинским «Динамо» в Кубке России, после чего Станкович убрал его с поля.

Первые минуты получились очень непростыми для «Спартака». Происходившее на газоне «Лукойл Арены» напоминало игру с махачкалинским «Динамо», хотя сегодня состав красно-белых был совсем другим.

Футболисты «Рубина» навязывали хозяевам множество единоборств, крепко висели на ногах спартаковцев и выигрывали борьбу. Команда Станковича не могла как следует комбинировать под прессингом, часто сбивалась на длинные передачи. Да и в позиционных атаках фаворит с трудом находил свободное пространство – требовалось увеличить скорость движения мяча.

В этой рубке «Рубин» поначалу создавал больше остроты. Прежде всего, за счёт стандартных положений. Первый удар нанесли казанцы – как раз после подачи со штрафного. Рожков едва не забил. Рано или поздно игра с таким количеством стыков должна была закончиться травмой. Получил её, похоже, очень серьёзную, лидер обороны «Рубина» Вуячич. Легионера увезли с поля.

В первом тайме случились два спорных эпизода с падениями игроков в чужой штрафной: Бонгонда и Зотов просили пенальти. Однако судья Карасёв разобрался в обоих моментах даже без помощи повторов и не стал назначать 11-метровые. Ассистенты на VAR подтвердили правильность решений главного арбитра.

Впрочем, у экс-судьи РПЛ и эксперта «Чемпионата» Игоря Федотова иное мнение – он убеждён, что в ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти:

«По эпизоду с падением игрока «Спартака» в штрафной «Рубина» – Бонгонда симулировал. Почувствовал игрока – решил нырнуть. Окей, Карасёв решил не наказывать, отпустил этот момент. А вот в ворота «Спартака» следовало назначить пенальти. Медина совершил фол по неосторожности на Зотове, в ногах был контакт. Карасёв ошибся, а VAR не исправил», – объяснил Федотов.

Ещё за пять минут до перерыва «Спартак» уступал «Рубину» по касаниям в чужой штрафной. Это характеризовало действия команд в атаке. У красно-белых едва ли не самой интересной фигурой впереди был Зобнин. Он подключался на рывках к чужой штрафной через правый полуфланг, когда Бонгонда максимально широко располагался на фланге, чтобы растянуть оборону казанцев. Именно Роман нанёс первые два удара красно-белых. Потом создал момент для Медины. Концовку тайма команда Станковича провела мощнее, тем не менее на гол не наиграла.

«Рубин» стал садиться ниже, тем не менее сохранял структуру. Команда Рашида Рахимова эффективно ломала спартаковскую игру, в том числе за счёт большого количества фолов. Но нарушали правила казанцы грамотнее, чем это сделал на исходе часа матча Зобнин. Станкович, судя по всему, готовил замену висевшего на карточке центрхава. Если во встрече с «Зенитом» в Санкт-Петербурге серб вовремя убирал с поля имевших предупреждения игроков, то тут опоздал на какую-то минуту. Зобнин увлёкся, схватил Чумича и заработал заслуженный «горчичник».

Но и вдесятером «Спартак», надо отдать ему должное, продолжал атаковать, как мог. Конечно, в таких обстоятельствах возрастал риск нарваться на выпад «Рубина», который действительно был близок к голу в эпизодах с моментами Рахмоналиева и Рожкова. Тем не менее красно-белые нашли свой шанс. После удара Медины, мяч заблокированный ногой Рожкова и отскочивший от земли, срикошетил в поднятую руку левого латераля. Карасёв и в этом случае не зафиксировал фола, однако после просмотра повтора поменял свою точку зрения – это 11-метровый. Барко (как обычно украшавший игру нестандартными решениями) с «точки» переиграл голкипера Ставера.

«Рука у игрока «Рубина» оставлена в сторону, увеличивает площадь тела, – разобрал этот эпизод Игорь Федотов. – Тут игрок не играет в мяч, а происходит рикошет. Решение VAR верное – пенальти в ворота «Рубина» назначен правильно. По картинке Карасёв видел момент, значит, для него это не игра рукой – он делал жест отрицания. Это уже вторая его ошибка в этом матче. И это, конечно, расстраивает. Ощущение, что Сергей какой-то пустой, у него нет энергии. Ему пора отдохнуть, перезарядиться. Что касается второй жёлтой карточки Зобнина, то тут всё по делу – за срыв перспективной атаки».

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«Рубин» привык играть «вторым номером», и когда потребовалось быть «первым», как будто растерялся. С трудом понимал, что делать. «Спартак» не отдавал мяч, а казанцы никак не могли забрать его, потеряли баланс. Станкович настолько осмелел, что выпустил даже подзабытого Николсона! Серб не хотел доигрывать без чистого форварда, сняв с игры подуставшего Угальде.

В концовке «Рубин» добавил игроков в атакующую линию, а у «Спартака» стало больше защитников за счёт появления новичка Абены. Команда Рахимова так и не создала голевых моментов – настолько здорово красно-белые отоборонялись. Казанцы не догнали москвичей даже по ударам (10:12, в створ – 1:5), поэтому проиграли матч, в котором имели все шансы как минимум на ничью.