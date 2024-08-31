«Карасёву пора отдохнуть». Победу «Спартака» перекрыли спорные решения судьи

«Спартак» вдесятером обыграл «Рубин». Победа действительно героическая, ведь Зобнин удалился ещё при счёте 0:0. Но, как вы могли догадаться по слову «удалился», важнейшую роль в матче сыграл главный судья встречи – Сергей Карасёв. Главный тренер гостей Рашид Рахимов на пресс-конференции так высказался о работе арбитра: «Судейство — я не знаю. Трактовки разные. Сначала говорят, что пенальти, потом говорят, что не пенальти. Не знаю, возможно, они изменились. Ошибаются все. Карасёв — один из лучших наших арбитров. К сожалению, жизнь построена на ошибках».

Давайте разбираться, к чему могут быть вопросы у команд. Как обычно – по порядку и вместе с нашим экспертом Игорем Федотовым.

Спорный момент в штрафной «Спартака»

Первый дискуссионный момент возник на восьмой минуте — из-за столкновения Медины и Зотова.

Спорный момент в матче «Спартака» и «Рубина» Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Вот как его (а заодно и микроэпизод за минуту до) оценил Федотов: «По моменту с падением игрока «Спартака» в штрафной «Рубина» – Бонгонда симулировал. Почувствовал игрока – решил «нырнуть». Окей, Карасёв решил не наказывать, отпустил этот момент. А вот в ворота «Спартака» следовало назначить пенальти. Медина совершил фол по неосторожности на Зуеве, в ногах был контакт. Карасёв ошибся, а VAR не исправил».

Удаление Романа Зобнина

Первую жёлтую карточку Зобнин получил ещё на 45+2-й минуте – за удар соперника локтем. А вторую – на 62-й, за фол в центре поля.

Удаление Романа Зобнина Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Тут вопросов у Федотова не возникло: «Что касается второй жёлтой карточки Зобнина, тут всё по делу – за срыв перспективной атаки».

Пенальти в ворота «Рубина»

И, наконец, главный момент матча – 11-метровый в ворота гостей, с которого «Спартак» забил победный гол. Сам Карасёв фол не зафиксировал, его исправлял Евгений Турбин (VAR). Главное в этом эпизоде – попадание мяча в руку Илье Рожкову.

Пенальти в ворота «Рубина» Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

Здесь наш эксперт поддержал решение назначить пенальти, но раскритиковал Карасёва, который не сделал это самостоятельно: «Рука у игрока «Рубина» отставлена в сторону, увеличивает площадь тела. Тут футболист не играет в мяч, а происходит рикошет. Решение VAR — правильное, пенальти в ворота «Рубина» назначен верно. Судя по картинке, Карасёв видел момент, значит, для него это не игра рукой — он делал жест отрицания. Это уже его вторая ошибка в этом матче. И это, конечно, расстраивает. Ощущение, что Сергей какой-то пустой, у него нет энергии. Ему пора отдохнуть, перезарядиться».

А как вы оцените работу Карасёва? Делитесь своим мнением в комментариях!