Случилось невозможное. Феерическая серия «Байера» — всё

Такое непривычно писать, но «Байер» проиграл. Это когда забиваешь меньше голов, чем соперник. Год назад никто не удивился бы, но теперь это историческое событие. На протяжении всего прошлого сезона команда Алонсо ни разу не уступила в Бундеслиге (да и в Кубке Германии тоже).

Мало того что поражение случилось на домашнем стадионе, так ещё и сценарий матча оказался невероятным. После 45 минут хозяева вели в счёте — 2:0. Сначала Фримпонг воспользовался неудачным выносом соперника и забил с нескольких метров. Затем другой фланговый игрок Гримальдо в касание завершил атаку, которую сам же начал. В этот момент было тяжело представить, что у «Байера» что-то пойдёт не так. Но пошло.

Ещё в первом тайме, на 45+7-й минуте Кампль сократил отставание в счёте. Он пробил по воротам с линии вратарской после навеса, когда в радиусе трёх метров не было никого из защитников.

Гол Кампля Фото: кадр из трансляции

А затем у «Лейпцига» дубль оформил Опенда. Сначала он открылся на грани офсайда и с острейшего угла пробил между ног Коваржу. Этот гол явно остался на совести вратаря. Если что, основной голкипер «Байера» Градецки не попал даже в заявку на матч из-за болезни.

Победный гол Опенда забил на 80-й минуте. И снова не обошлось без ошибки Коваржа. Вратарь пропустил в ближний угол, хотя удар пришёл из-за штрафной площади и не было никаких рикошетов. Впрочем, есть вопросы и к Тапсоба, который, вместо того чтобы заблокировать удар, пропустил между ног.

Победный гол Опенда Фото: кадр из трансляции

Это поражение для «Байера» стало первым в Германии с мая 2023 года, когда влетели «Бохуму» (0:3) в последнем туре. Беспроигрышная серия команды Алонсо в Бундеслиге составила 35 матчей. То есть весь прошлый сезон и один матч в этом чемпионате. Это рекордная серия без поражений в истории Бундеслиги.