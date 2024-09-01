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Шарлотт — Атланта Юнайтед — 0:1, как сыграл Алексей Миранчук, обзор матча МЛС, статистика, 1 сентября 2024

Как же в Миранчука верят в США! Хотя в дерби он сыграл противоречиво
Андрей Шашин
«Атланта Юнайтед» — «Шарлотт» — 1:0
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Россиянин не спешил брать игру против «Шарлотт» на себя, а во втором тайме просто потерялся на поле.

Алексей Миранчук быстро добрался до основы «Атланты». Это совсем не удивительно, ведь за 30 минут матча с «Гэлакси» российский футболист успел здорово проявить себя и выделялся на фоне партнёров. Болельщики расхвалили Алексея после игры и возложили на него большие надежды. Хотя были и те, кто критиковал Миранчука за недостаточно активную игру в обороне, якобы именно он упустил Марко Ройса во время второго мяча. Как выглядел Миранчук в матче с «Шарлотт»?

США — Major League Soccer . МЛС
01 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Шарлотт
Шарлотт
Окончен
0 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
0:1 Форчун – 55'    

Команда из Северной Каролины в этом сезоне выступает чуть лучше, чем «Атланта», и опережает её на 10 очков. «Шарлотт» обладает очень скромным составом, но регулярно отнимает очки у лидеров МЛС.

«Атланта» к числу лидеров лиги не относится, но является самым принципиальным соперником для «Шарлотт». Дерби этих клубов называется I-85. Именно такой номер носит трасса, по которой можно добраться из одного города в другой. В очном противостоянии три месяца назад победу одержал «Шарлотт» — 2:3. В том матче «Атланту» дважды огорчил молодой израильский полузащитник Лиэль Абада. Он принял участие и в этом матче, но на этот раз ничем не отметился.

Как сложились первые минуты Миранчука в составе «Атланты»:
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Миранчук вышел на поле в роли центрального атакующего полузащитника. Местные комментаторы часто произносили его фамилию с ударением на второй слог — Мира́нчук. В начале матча «Атланта» больше владела мячом и больше атаковала, но, в отличие от «Шарлотт», почти не наносила ударов в створ. Единственный удар от Миранчука в первом тайме также пришёлся заметно выше ворот.

Что хорошо получалось у Алексея, так это награждать нападающих опасными передачами прямо в штрафную. В первом тайме Миранчук много скромничал, практически не лез в обыгрыш и не решался бить по воротам, зато в самом конце тайма хорошо отборолся в штрафной и выдал почти голевую передачу на Брукса Леннона. Лишь чудо спасло «Шарлотт» от гола. А ещё — от пенальти, ведь в том же эпизоде мяч очевидно угодил защитнику в руку, но судьи этого не заметили. Миранчук бурно возмущался. В Серии А такой пенальти поставили бы.

В начале второго тайма «Шарлотт» совсем забыл про свой статус фаворита и растворился. Вся опасность исходила от «Атланты», и на 56-й минуте это привело к голу. Аджани Форчун совершил забег почти от центрального круга и пробил низом из-за пределов штрафной. Миранчук не принял участия в этом голе.

Игроки «Атланты» после гола

Игроки «Атланты» после гола

Фото: Matt Kelley/Getty Images

Замены, последовавшие сразу после пропущенного мяча, немного взбодрили «Шарлотт». Но затем «Атланта» вновь захватила инициативу и удерживала счёт до конца игры.

Миранчук стал чаще смещаться на правый фланг, а также подниматься на позицию второго нападающего. При этом основная опасность всё равно исходила от других футболистов команды, например, от грузина Сабы Лобжанидзе. Он бил по воротам в несколько раза чаще, чем Миранчук.

Роб Валентино не спешил заменить россиянина и часто подзывал его к себе для корректировок. Замена последовала лишь на 90-й минуте, хотя россиянин растворился на поле намного раньше. Тренер определённо даёт Миранчуку больше играть, чтобы тот быстрее адаптировался. Быть может, в МЛС не такие серьёзные скорости и уровень исполнителей, но иногда это очень плотный футбол с высоким уровнем борьбы. В этом матче Миранчук не всегда был готов к тому уровню единоборств, который продемонстрировал соперник.

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Если оценивать матч целиком, то Миранчук может получить твёрдую четвёрку. Алексей 62 раза касался мяча, при этом сделал 11 обостряющих передач. Если кто-то опять упрекнёт Миранчука в плохих оборонительных действиях, то пусть обратит внимание на шесть возвратов потерянного мяча в исполнении футболиста. Ну и самое главное, что «Атланта» победила, а Миранчук провёл на поле почти всю игру.

В футболиста очень верят. Например, вратарь и капитан Брэд Гузан захотел поскорее найти общий язык с Миранчуком и написал его бывшему одноклубнику по «Аталанте» — де Рону, чтобы узнать, как можно помочь футболисту быстрее пройти адаптацию. Кажется, что в таких условиях адаптация действительно пройдёт очень легко, и уже скоро мы увидим от Алексея голы и голевые передачи.

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