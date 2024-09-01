В РПЛ — вторая отставка за сезон! Перед стартом чемпионата её точно не ждали так быстро

Ещё один тренер РПЛ потерял работу. В середине августа «Факел» сообщил об уходе Игоря Черевченко (его сменил Дмитрий Пятибратов), а теперь свой пост покинул Магомед Адиев.

Адиев возглавил грозненский клуб в апреле 2024 года. На тот момент он также тренировал сборную Казахстана. Таким образом, тренер совмещал работу сразу на двух постах. Правда, недолго. В последний день мая Адиев покинул сборную Казахстана и сосредоточился на работе в клубе. Позднее его место в национальной команде занял другой российский тренер — Станислав Черчесов.

Адиев стартовал в «Ахмате» с двух поражений. Сначала команда проиграла «Локомотиву» (0:2), а потом её ждало настоящее унижение. «Балтика» успешно съездила в Грозный и разнесла хозяев — 7:1. Но этот результат позитивно повлиял на чеченский клуб. «Ахмат» выдал впечатляющую серию из пяти побед, в ходе которой обыграл ЦСКА (2:1) и «Краснодар» (1:0). В обоих случаях грозненский клуб побеждал на выезде.

Магомед Адиев тепло приветствует тренера «Спартака» Деяна Станковича Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Этот рывок позволил «Ахмату» выполнить поставленную задачу — команда сохранила место в РПЛ. И это несмотря на то, что она проиграла в двух заключительных турах. «Ахмат» занял 10-е место в РПЛ, а Адиев получил летом новый трёхлетний контракт. По словам генерального директора грозненского клуба Ахмеда Айдамирова, сам тренер хотел продолжить карьеру в «Ахмате». Федерация футбола Казахстана изначально не хотела отпускать Адиева, но пошла навстречу коллегам из Грозного.

Перед стартом нового сезона Магомед рассказал в интервью «Чемпионату», какого результата хотел бы добиться с командой: «Банально, но хотим находиться как можно выше. Хочу пресечь борьбу за стыки. «Ахмат» всегда был крепким и достойным середняком. Мы должны быть как минимум в середине таблицы. А дальше всё будет зависеть от меня как тренера. Это будет особенный год для меня. Если получится сдвинуть эту команду чуть-чуть выше, значит, буду удовлетворён».

Летом команду пополнили легионеры — аргентинский полузащитник Мауро Луна Диале и бразильский нападающий Фелиппе Кардосо. Плюс купили вингера Максима Самородова, знакомого Адиеву по совместной работе в сборной Казахстана. Помимо этого, в Грозный в статусе свободного агента переехал защитник Александр Жиров, а Арсена Адамова арендовали у «Зенита».

Но начало нового сезона «Ахмат» провалил. Это единственный клуб РПЛ, который до сих пор не одержал ни одной победы в турнире. А ведь «Ахмат» уже отыграл семь матчей. Правда, и поражений было всего два, но зато грозненский клуб собрал пять ничьих. С учётом Кубка России «Ахмат» провёл 10 матчей и одержал всего одну победу. С другой стороны, команда не проиграла «Краснодару» (1:1) и «Спартаку» (0:0) в чемпионате. Но было болезненное поражение в матче с «Локомотивом» (0:5).

За день до матча 7-го тура РПЛ с «Акроном» Адиев подчеркнул, что близок к уходу. «Думаю, я близок к тому, чтобы покинуть «Ахмат». Но отношусь к этому абсолютно спокойно. От чего это зависит? От побед в первую очередь. Второе — я и сам хочу прояснить для себя определённые моменты. Хочу понять, стали мы лучше или хуже по сравнению с прошлым сезоном», — говорил Адиев коллегам с «Матч ТВ».

«Ахмат» и «Акрон» сгоняли по нулям. На 87-й минуте у грозненского клуба был великолепный момент — два игрока «Ахмата» выходили на одного защитника гостей. Но Дарко Тодорович пожадничал и не покатил на свободного Лукаса Ловата. Реализуй этот момент хозяева, Адиев мог сохранить свой пост.

Спустя несколько часов клуб и тренер договорились о совместном расторжении контракта. Вряд ли кто-то перед стартом сезона мог подумать, что Адиев так быстро покинет «Ахмат». Сейчас команда занимает предпоследнее место в таблице РПЛ, а серия без побед во всех турнирах насчитывает больше месяца. Правда, по нашей информации, дело не только в результатах команды – отношения между руководством клуба и тренером в последнее время были напряжённые.

Сергей Ташуев снова возглавит «Ахмат»? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Одним из кандидатов на вакантный пост называют Сергея Ташуева, который уже работал в «Ахмате» с 2022 по 2023 года. Правда, сам тренер заявил «Чемпионату», что с ним пока никто не связывался. «Со мной из клуба не связывались — как могут быть предложения при действующем тренере? А он ушёл только сейчас. Иногда такое бывает, конечно, но не в этом случае. Готов ли я возглавить «Ахмат»? Любой тренер готов к предложениям», — сказал Ташуев.

В РПЛ наступает перерыв на международные матчи, так что у нового тренера будет чуть больше времени на подготовку к следующему туру. Адиев же проработал в «Ахмате» всего 149 дней. Так быстро тренера в грозненском клубе не увольняли с 2018 года. Да и после весенних успехов и триумфа Адиева со сборной Казахстана мы точно не ждали такого быстрого финала в Грозном.