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Атланта не указала флаг России возле фамилии Алексея Миранчука перед матчем МЛС, реакция сборной России

«Почему вы не уважаете Миранчука, как остальных?» Скандал вокруг россиянина в США
Кирилл Закатченко
Скандал вокруг Миранчука в США
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Новый клуб Алексея не опубликовал флаг страны игрока в заявке на матч МЛС. В сборной России уже ответили.

Алексей Миранчук провёл второй матч в составе американского клуба «Атланта Юнайтед». На этот раз россиянин попал в стартовый состав на игру регулярного чемпионата МЛС с «Шарлотт». Правда, клуб из-за океана упустил одну важную деталь.

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Перед стартом матча «Атланта» выкатила состав на игру с расстановкой и указала гражданство футболистов основы. Всех, кроме Миранчука. Рядом с каждой фамилией опубликованы не только фотографии игроков, но и флаги тех стран, что они представляют. Обделили одного Алексея. Фото есть, флага нет.

Ок, заглянем на официальный сайт американского клуба. В разделе «состав» указано, что Миранчук родился в городе Славянск-на Кубани, Россия. То есть там упоминание родины Алексея не запрещено. А флаг в заявке на игру не опубликован.

Аккаунт сборной России в социальной сети X отреагировал на важное упущение. «Вы потеряли что-то важное», — гласит текст поста с прикреплённым триколором.

У некоторых пользователей социальных сетей (причём не из России) такое решение «Атланты» вызвало недоумение.

«Вы купили российского футболиста, а теперь вам неловко из-за его гражданства. Похоже, это не лучшее решение менеджмента. Будьте честны с собой до конца».

«Несмотря на очевидные обстоятельства, это всё равно неуважительно по отношению к новичку. Такой поступок может заставить Миранчука почувствовать себя нежеланным гостем в США».

«Зачем вы покупаете игрока, которого не уважаете так, как всех остальных?»

Правда, другая и сновная часть комментариев принадлежит россиянам. И понятно, какой общий вайб у этих людей.

А как сыграл Миранчук? Алексей не всегда был готов к тому уровню единоборств, что показал соперник. Его заменили на 90-й минуте, однако россиянин растворился на поле раньше. Тем не менее тренер Роб Валентино доверяет полузащитнику. Миранчук коснулся мяча 62 раза и сделал 11 обостряющих передач. «Аталанта» победила со счётом 1:0, а россиянин провёл на поле почти весь матч.

Кто из россиян ещё играл в МЛС:
Россияне в МЛС до Миранчука. Их было трое, но звездой стал только один
Россияне в МЛС до Миранчука. Их было трое, но звездой стал только один
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