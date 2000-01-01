Сборная России потроллила «Атланту»
Алексей Миранчук сыграл уже второй матч за «Атланту» в старте. Отметиться результативными действиями ему не удалось. Так что о матче вряд ли бы говорили много, если бы не ошибка клуба из МЛС. Из-за неё команду потроллил официальный аккаунт сборной России.
Намеренная ошибка?
«Атланта», публикуя стартовый состав в X, указывает национальные флаги стран игроков. На матч с «Шарлотт» флаги оказались у всех футболистов, кроме Миранчука.
Элегантный ответ
Тогда официальный аккаунт сборной России потроллил «Атланту». «Кажется, вы потеряли что-то важное», — написала российская команда.
Скандал
Но из-за этого инцидента разгорелся мини-скандал. Подробнее о нём — в нашем материале.
Сборная России потроллила «Атланту» из-за ошибки. Клуб из МЛС забыл российский флаг
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