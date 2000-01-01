Сборная России потроллила «Атланту» из-за ошибки. Клуб из МЛС забыл российский флаг

Сборная России потроллила «Атланту»

Алексей Миранчук сыграл уже второй матч за «Атланту» в старте. Отметиться результативными действиями ему не удалось. Так что о матче вряд ли бы говорили много, если бы не ошибка клуба из МЛС. Из-за неё команду потроллил официальный аккаунт сборной России.