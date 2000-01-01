Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Сборная России потроллила «Атланту»
Сборная России потроллила «Атланту»
Алексей Миранчук сыграл уже второй матч за «Атланту» в старте. Отметиться результативными действиями ему не удалось. Так что о матче вряд ли бы говорили много, если бы не ошибка клуба из МЛС. Из-за неё команду потроллил официальный аккаунт сборной России.
AMP-версия
Намеренная ошибка?
Намеренная ошибка?
«Атланта», публикуя стартовый состав в X, указывает национальные флаги стран игроков. На матч с «Шарлотт» флаги оказались у всех футболистов, кроме Миранчука.
Элегантный ответ
Элегантный ответ
Тогда официальный аккаунт сборной России потроллил «Атланту». «Кажется, вы потеряли что-то важное», — написала российская команда.
Скандал
Скандал
Но из-за этого инцидента разгорелся мини-скандал. Подробнее о нём — в нашем материале.
Сборная России потроллила «Атланту» из-за ошибки. Клуб из МЛС забыл российский флаг
Читайте также
Вау-рекорд «Зенита». Такого в РПЛ не было 14 лет
Вау-рекорд «Зенита». Такого в РПЛ не было 14 лет
Рамсдейл перешёл с «Саутгемптон» в костюме Хагрида
Рамсдейл перешёл с «Саутгемптон» в костюме Хагрида
Топ игроков по вовлечённости в голы в этом сезоне
Топ игроков по вовлечённости в голы в этом сезоне
Лукаку спас журналистов в давке. Видео
Лукаку спас журналистов в давке. Видео
Необычное решение от малоизвестного клуба
Необычное решение от малоизвестного клуба
Кого Transfermarkt оценил дороже всех?
Кого Transfermarkt оценил дороже всех?
Неймар назвал этого парня будущей звездой футбола
Неймар назвал этого парня будущей звездой футбола
Автограф Акинфеева превратился в тату за час!
Автограф Акинфеева превратился в тату за час!
Прощальное послание тренера Эрикссона. У него рак
Прощальное послание тренера Эрикссона. У него рак
Роналду собирается стать YouTube-блогером?
Роналду собирается стать YouTube-блогером?
«Вильярреал» дарит рисунки, сделанные лапками
«Вильярреал» дарит рисунки, сделанные лапками
Великий путь Нойера в сборной Германии — всё
Великий путь Нойера в сборной Германии — всё
Футболист развёлся из-за перехода в «Милан»
Футболист развёлся из-за перехода в «Милан»
«Локомотив» повторил впечатляющий рекорд РПЛ
«Локомотив» повторил впечатляющий рекорд РПЛ
Французский клуб взял фаната на самолёт после игры
Французский клуб взял фаната на самолёт после игры
Фанат упал с трибуны, но продолжил болеть
Фанат упал с трибуны, но продолжил болеть

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android