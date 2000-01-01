«Зенит» — первая команда за 14 лет с одним пропущенным голом после 7 туров РПЛ

Мощная защита

Предыдущей командой, которой удавалось пропустить лишь один мяч в семи первых матчах, был «Рубин». В 2010 году к 7-му туру разница мячей казанцев была 5-1. Единственный гол они пропустили в матче со «Спартаком» из Нальчика (1:1).