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«Зенит» повторил достижение «Рубина» в РПЛ
«Зенит» повторил достижение «Рубина» в РПЛ
«Зенит» обыграл «Пари НН» (3:0) в 7-м туре РПЛ. Благодаря этому петербуржцы стали первой командой за 14 лет, которая пропустила лишь один мяч в первых семи матчах чемпионата России!
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Стена
Стена
Сейчас разница мячей «Зенита» — 18-1. Единственный гол петербуржцы пропустили в игре с «Химками» (1:1).
Мощная защита
Мощная защита
Предыдущей командой, которой удавалось пропустить лишь один мяч в семи первых матчах, был «Рубин». В 2010 году к 7-му туру разница мячей казанцев была 5-1. Единственный гол они пропустили в матче со «Спартаком» из Нальчика (1:1).
«Зенит» — первая команда за 14 лет с одним пропущенным голом после 7 туров РПЛ
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