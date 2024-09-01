Брил Эмболо мог стать героем сам, а заодно и сделать им Александра.

Головин впервые за пять месяцев вышел на поле. А потом его подвёл партнёр

Александр Головин не выходил на поле в официальных матчах с 7 апреля. Дальше — тяжёлая травма лодыжки, несколько сыгранных товарищеских встреч в июле, рецидив и очередное восстановление. И вот он снова в деле — Ади Хюттер выпустил его против «Ланса» на 81-й минуте. Возможно, на это повлиял и эффектный финт на разминке: россиянин прокинул мяч между ног Фоларину Балогуну, сразу же извинившись.

Монегаски в целом справились в отсутствие лидера: поднялись с третьего места на второе в Лиге 1 и впервые с сезона-2018/2019 ворвались в основную стадию ЛЧ, одержали две победы уже в новом розыгрыше. Тем не менее россиянина даже при длительном отсутствии признали игроком сезона в «Монако».

Сегодня соперник попался гораздо серьёзнее обыгранных и проблемных на старте «Лиона» (2:0) с «Сент-Этьеном» (1:0). У «Ланса» тоже было шесть очков. Команда Уилла Стилла серьёзно насела и на монегасков: чего только стоят удары в штангу и перекладину за две (!!!) секунды. Причём Уэсли Саид не вскрыл пустые ворота.

Уже во втором тайме Флорьян Сотока не реализовал футбольный буллит. А вот аналогичный эпизод у Реми Ласкари на 78-й минуте привёл к голу. Только его отменили за игру рукой.

«Монако» гораздо чаще владел мячом, но убойных моментов не создавал. Можно отметить разве что слабый удар из выгодной позиции Балогуна и неиспользованный выход один на один от Магнеса Аклиуше, да и то там был небольшой офсайд.

По такой игре явно не хватало Головина. И после его выхода монегаски тут же забили! Правда, Александр просто смотрел за этим со стороны: Каю Энрике подал угловой, Денис Закария вколотил головой. Жаль, что стандарт исполнял не россиянин.

По игре «Ланс» поражения не заслуживал. Видимо, Закария сжалился и поэтому выставил руку в своей штрафной под удар Хамзата Оджедирана. Пшемыслав Франковски чётко стрельнул в угол с 11-метрового и вернул равенство.

Головин едва не принёс преимущество монегаскам — его фирменную закидушку не сделал голевой Брил Эмболо. Портал Sofascore оценил попытку на 0,51 ожидаемого ассиста. Ещё у Александра набралось семь точных пасов из восьми (88%).

Возвращение получилось вполне бодрым. Лишь бы дальше травмы обходили его стороной: как он умеет играть, когда в порядке, все мы прекрасно знаем.