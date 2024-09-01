Новичок РПЛ продолжает удивлять. После «Спартака» — ещё одна выездная победа!

«Крылья Советов» потерпели пятое поражение в семи турах. Команда Игоря Осинькина уступила дома махачкалинскому «Динамо». А вот новичок РПЛ поднялся на девятое место, обойдя самарцев.

Матч этот не из тех, которые болельщики будут вспоминать месяцами и годами. Футбол с первых минут получался достаточно осторожным, небыстрым. Динамовцы высоко встречали хозяев, стремясь провоцировать ошибки продуманным давлением, «Крылья Советов» искали свободное пространство под прессингом. Если бы самарцы успешно выбегали со своей половины поля, получались бы опасные контрвыпады. Но этого не происходило: игре сопутствовали большое количество единоборств и брака.

Впрочем, у команды Хасанби Биджиева был шанс забить быстрый гол, когда её прессинг сработал и «Крылья Советов» потеряли мяч на своей половине поля. Агаларов выходил один на один под углом, однако случился конфуз. Гамид вдруг запутался в мяче, упустил его.

В остальном ничего интересного на поле не происходило. Хозяева за весь первый тайм лишь четыре раза встретились с мячом в чужой штрафной и запомнились разве что парой ударов Ороско. У гостей было восемь касаний в штрафной. Остроты – ещё меньше.

Тем не менее перед перерывом «Динамо» забило на ровном месте. После аута. Тут плохо сыграл яркий новичок «КС» Гальдамес. Если на мяче он действительно хорош, то в обороне небезгрешен. Чилиец позволил Джаваду принять мяч и обыграть себя. Обладатель самого длинного имени в РПЛ вырезал тонкую передачу внешней стороной стопы во вратарскую на Гаджиева, которого, в свою очередь, упустили партнёры Гальдамеса. Иранец классно сделал этот гол.

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Любопытно, что в перерыве тренеры поменяли всех своих форвардов. У «Динамо» ушёл неудачливый Агаларов, у «Крыльев Советов» – Шитов с Цыпченко. Двойная замена перед вторым таймом – редкий ход Осинькина, свидетельствовавший о том, что он крайне разочарован игрой команды. Вернулся после очередной травмы лидер атак самарцев Гарре. «Крылья Советов» прибавили в скоростях, «Динамо» уже сидело глубоко в защите. Хозяева стали зарабатывать стандарты один за другим.

Не сказать чтобы у «Крыльев Советов» появилось много моментов, но напряжение у ворот Волка точно возросло. Одним из оружий самарцев были подключения Гальдамеса вперёд через левый полуфланг. Чилиец очень хотел исправиться за ошибку, жил игрой. Очень переживал после каждого эпизода, хватался за голову, когда что-то не удавалось. После кросса Гальдамеса едва не срезал мяч в собственные ворота Табидзе. Был бы курьёзный автогол. Но мяч срикошетил от головы участника Евро-2024 в штангу.

Менее чем за 10 минут до конца в штрафной «Крыльев Советов» случился спорный эпизод. Всё тот же Гальдамес упал после единоборства с Кагермазовым на угловом. Чилиец на коленях выпрашивал пенальти у судьи Чебана, другие игроки самарской команды тоже требовали 11-метровый. Однако рефери, видимо, решил, что чилиец перестарался, пытаясь заработать фол. Оба игрока крепко держали друг друга. Как бы то ни было, ассистенты на VAR поддержали главного арбитра.

А в самой концовке ближе к голу были даже махачкалинцы – свежий Зинович, выскочив на Песьякова, пробил мимо цели. «Крылья Советов» в три с половиной раза перебили «Динамо» (14:4), но по ударам в створ не превзошли (3:3). И опять заслужили свист трибун за свою игру. Что-то нужно поправлять самарцам.