«Ливерпуль» разбил «Манчестер Юнайтед». Всё решили просто незаконные ошибки!

«Ливерпуль» сегодня – максимальная стабильность. Микроскопические изменения в составе в летнее трансферное окно. И такая же стабильная основа. В 3-м туре АПЛ вышли ровно те же футболисты, что и во 2-м. Результат пока тоже стабилен. Три матча – три победы. Причём на этот раз уже не над «Ипсвичем» или «Брентфордом», а над «МЮ» на его поле.

«Ливерпуль» с первых минут забрал инициативу и создавал больше моментов. Открыл счёт уже на седьмой минуте после того, как провалился Кобби Майну, но VAR отменил гол Трента Александер-Арнольда из-за небольшого офсайда. Гости продолжили давить и вполне закономерно забили уже по всем правилам. На этот раз обрезался Каземиро, который подарил сопернику атаку «пять в три». В финальной стадии атаки на дальней штанге могли замыкать сразу два игрока «Ливерпуля» – и Луис Диас, и Доминик Собослаи. Отличился колумбиец.

Голевая атака «Ливерпуля» Фото: Скрин из трансляции

И практически сразу тот же Диас оформил дубль. Снова после того, как Каземиро потерял мяч (хотя там было близко к фолу на бразильце). На этот раз у его партнёров вполне имелись шансы справиться с атакой, но случились ещё один ассист от Мохамеда Салаха и ещё один гол Диаса. Провальный первый тайм для «МЮ», с учётом даже таких деталей, как жёлтые карточки (три – у хозяев, 0 – у гостей).

В перерыве Эрик тен Хаг убрал с поля Каземиро, который теперь вряд ли скоро появится в основе (особенно если учитывать трансфер Мануэля Угарте). Вместо бразильца вышел 20-летний Тоби Коллайер, дебютировавший в АПЛ. И именно он скинул мяч головой под удар Джошуа Зиркзее. И уже Алисону пришлось потрудиться. На какой-то момент даже показалось, что у «МЮ» могут быть шансы спасти матч. Действительно показалось.

Луис Диас Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

Майну закопался с мячом и подарил сопернику атаку, когда «МЮ» находился в раскрытом состоянии. Собослаи сделал ассист на Салаха, и тот спокойно расстрелял ворота Андре Онана, который ещё долго что-то высказывал партнёрам. Причём «Ливерпуль» не сбавлял, даже ведя в три мяча. За следующие две минуты Салах мог забивать ещё дважды, но сначала из убойной позиции пробил чуть выше, а затем «МЮ» спас небольшой рикошет – мяч прошёл рядом со штангой.

После такого фанаты «Ливерпуля» на весь стадион выдавали «оле» на каждый точный пас гостей. Выглядело весьма обескураживающе для «МЮ». Камера показала крупным планом тен Хага, который уже без эмоций наблюдал за мучениями своей команды. Какие-то моменты у неё, конечно, возникали. Зиркзее упустил два шикарных шанса замкнуть, но в целом матч выглядел достаточно однозначным. В первую очередь из-за ошибок самого «МЮ». Не все зрители стали досматривать концовку.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» Фото: Michael Regan/Getty Images

Таким образом, «Ливерпуль» при Арне Слоте пока только побеждает, а у «МЮ» в этом чемпионате лишь три очка после трёх туров.