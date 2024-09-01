Матч тура в России закончился избиением. Вратарь «Локо» ужасно сыграл с «Краснодаром»

«Локомотив» упустил шанс вернуться на первое место, крупно проиграв дома «Краснодару». Более того, «быки» догнали железнодорожников по количеству набранных очков. Мощный ответ Мурада Мусаева на всю критику в свой адрес!

«Локомотив» крайне неудачно провёл дебют игры. «Краснодар» был инициативнее, забрал мяч, заработал серию стандартов. Тикнизян рано присел на карточку – за фол на Батчи. И уже на четвёртой минуте команда Мусаева соорудила быстрый гол. После подачи Лантратов поймал мяч, но при приземлении, врезавшись в Кордобу, выпустил его из рук. В результате удачного отскока мяч попал к Виктору Са, который и забил. Повтор показал, что никакого нарушения со стороны колумбийского форварда «быков» не было. Выходит, вратарская ошибка.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Полтайма ушло у «Локомотива», чтобы наконец забрать себе мяч. До этого ни контроль, ни возврат у железнодорожников не получались. Казалось, в переходных фазах команде Михаила Галактионова недостаёт игрока вроде Пиняева, который скучал на скамейке. Всё же у Тикнизяна и Самошникова иные сильные стороны.

Только во второй половине тайма «Локомотив» стал напоминать самого себя, выдал достаточно мощный отрезок. Воспитанник «Краснодара» Воробьёв создал момент для Самошникова, который классным первым касанием улучшил позицию и сумел пробить по воротам – штанга! Помимо того, каждая прекрасная подача Батракова со стандартов таила в себе реальную опасность. На 23-й минуте юный хавбек вырезал ещё одну на Морозова, а тот отклеился от Ленини и забил. Но современные технологии лишили Батракова очередного голевого паса. Ассистенты судьи Безбородова долго изучали эпизод на предмет офсайда и, в конце концов, нашли его.

«Локомотив», казалось, приближался к ответному голу, однако перед перерывом снова жутко ошибся Лантратов. Голкипер, получив передачу от защитника, плохо обработал мяч. После чего запаниковал и срубил в штрафной Кордобу. Это «железный» пенальти и жёлтая карточка. Сперцян при исполнении 11-метрового не оставил Лантратову шансов исправиться за «привоз». «Краснодар» забил два, совершив всего пять касаний в штрафной соперника.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Галактионов не стал убирать с поля Лантратова в перерыве, тем не менее сделал тройную замену. В результате перестановок Батраков отодвинулся поглубже, а Воробьёва поддерживало впереди свежее трио Пиняев – Сарвели – Раков. «Локомотив» контролировал мяч и территорию, а «Краснодар» ушёл в позиционную оборону. Быстрый гол во втором тайме должен был забивать Батраков. После длинного паса ошибся новичок «быков» Диего Коста, сбросивший мяч головой прямо на хавбека «Локо». Как же не попал Алексей из убойной позиции! Редкий эпизод, за который можно покритиковать новую звезду железнодорожников.

Но потом «Краснодар» успокоил игру, перевёл её в нужное русло. «Локомотиву» ненадолго хватило запала. Команда Мусаева эффективно использовала свободное пространство и создала два момента с участием Кордобы, который, как всегда, готов был цепляться за любые мячи. Если первую возможность забить колумбиец упустил, то вторую реализовал. «Быки» провели атаку через открытый левый фланг обороны москвичей, Виктор Са сделал передачу на Кордобу, а центрфорвард в падении переправил мяч в сетку. 0:3 – это нокаут, даже для умеющего спасать любые матчи «Локо».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Краснодар» здорово сыграл на ошибках соперника и на более высоком индивидуальном мастерстве своих футболистов. В стартовом составе «быков» было восемь легионеров, а также выступающий за сборную Армении Сперцян. У железнодорожников только один – Ньямси (плюс армянский «сборник» Тикнизян). Этот матч ещё раз показал, что «Локо» необходимо усиливаться, чтобы остаться в гонке за медали. А Мусаеву радость от победы испортило только глупое удаление Кордобы: герой игры умудрился получить две жёлтые карточки за споры с судьями!

В большинстве команда Галактионова не сумела уйти от крупного поражения. «Локомотив» догнал «Краснодар» по ударам – 12:12 (в створ – 3:4), но у железнодорожников уже не было огня в атаке. Хозяева могли и больше пропустить.