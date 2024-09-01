«Ростов» выдал шоу и устроил мощный разгром. Но «Факел» был откровенно ужасен. Видео

«Наглецы из Воронежа» в этом сезоне пока не наглеют.

«Ростов» уничтожил «Факел» на родном поле. Сложилось впечатление, что играли команды из разных лиг.

Воронежцы лишились из-за перебора карточек Сергея Божина. Плюс Дмитрий Пятибратов оставил в запасе некогда железно основного и неудачно сыгравшего с «Оренбургом» Ираклия Квеквескири. Зато сразу вышли Райан Сенхаджи и Михаил Щетинин. А вот ростовский Щетинин второй раз подряд в РПЛ начал на лавке — братское дерби без Кирилла перестало быть таковым. А когда он вышел, Михаила уже заменили.

Ещё любопытен выход Даниила Одоевского: с «Локомотивом» туром ранее он стеной совсем не выглядел, зато не пропустил в Кубке от «Оренбурга».

Ростовчане ожидаемо контролировали мяч: такой сценарий был очевиднее счёта в матче, который смотришь повторно. При этом инициативой сначала попеременно владели и те, и другие: то южане несколько интересных забросов подряд сделают, то Евгений Марков впереди зацепится или мимо ворот из убойной позиции пробьёт. А вот Максим Осипенко и Николай Комличенко на 23-й минуте были точнее: удар первого Виталий Гудиев отразил, добивание второго — уже не мог.

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Пропущенный гол будто пришиб «Факел». Ну, или вдохновил «Ростов». Появилась чистейшая доминация. Гудиеву пришлось как следует вытянуться, чтобы отразить кручёный выстрел Алексея Сутормина. В штангу после углового пальнул Роналдо. На пенальти претендовал Комличенко (повторы показали, что напрасно). В дальнюю девятку не попал Андрей Лангович.

Что же соперник? А ничего, отбивался и чудом не пропускал вновь. Пока 11-метровый на 44-й минуте не заработал попавший в выставленную руку Дилану Мертенсу Илья Вахания. Максим Осипенко чётко исполнил в правый угол — Гудиев прыгнул в ту же сторону и всё равно не дотянулся.

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В начале второго тайма «Факел» немного напряг «Ростов» прессингом: под давлением приходилось устраивать перепасовки с Одоевским — один раз он даже зарядил в аут. Однако то были лишь всплески.

Пока на 66-й минуте внезапно не случился ответный пенальти — этого вообще ничто не предвещало. Сперва Умар Сако едва не срезал мяч в собственные ворота — спасла штанга. Затем он же накрывал Хызыра Аппаева и сыграл рукой. Владимир Ильин развёл по углам мяч и Одоевского.

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Пассивность «Факела» усыпила «Ростов». А когда воронежцы сократили отставание, дончане тут же включились и восстановили разницу. Прошло четыре минуты, и Роналдо красиво замкнул навес Сутормина.

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Банальное «вы забьёте нам сколько сможете, мы — сколько захотим» подходит здесь как нельзя лучше. Хотя бы потому, что на 79-й минуте отличился и вышедший на замену Егор Голенков с ассиста Родриго Саравии. Егор перед этим ещё и пяткой пас отдал — ну настоящий бразилец. Но немного залез в офсайд.

Через пару минут никакого «вне игры» уже не было: Щетинин подал, Голенков вторым касанием с разворота оформил разгром.

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«Ростов» был неподражаем и влетел в топ-7. А с такой игрой дальнейший подъём вообще не удивит. Что касается «Наглецов из Воронежа», они в нынешнем сезоне пока вообще не оправдывают данный статус. Четыре очка за семь игр, всего три забитых мяча и 14 пропущенных, последнее место. Кажется, только тренерской рокировки Игоря Черевченко на Дмитрия Пятибратова мало.