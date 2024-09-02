Сделки в АПЛ, новички «Реала» или «ПСЖ»? Лучшая трансферная кампания топ-клуба этим летом

А может, трансформация «Баварии» или изменения в «Ювентусе»?

Вот и закрылось летнее трансферное окно в европейских топ-лигах. Пора подводить итоги. Большие клубы, как всегда, проводили большие сделки: покупали, продавали, отпускали бесплатно, отдавали в аренду. Надо бы оценить эти метаморфозы.

Для оценки взяты топ-клубы АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1, а также те, кто будет участвовать от этих чемпионатов в грядущей ЛЧ. Второе условие для попадания в этот рейтинг – хотя бы три новичка или три траты на них (с учётом выкупов арендованных).

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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