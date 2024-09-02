Сделки в АПЛ, новички «Реала» или «ПСЖ»? Лучшая трансферная кампания топ-клуба этим летом

Вот и закрылось летнее трансферное окно в европейских топ-лигах. Пора подводить итоги. Большие клубы, как всегда, проводили большие сделки: покупали, продавали, отпускали бесплатно, отдавали в аренду. Надо бы оценить эти метаморфозы.
Для оценки взяты топ-клубы АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1, а также те, кто будет участвовать от этих чемпионатов в грядущей ЛЧ. Второе условие для попадания в этот рейтинг – хотя бы три новичка или три траты на них (с учётом выкупов арендованных).
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Атлетико»
Потратили: € 185 млн.
Пришли: Хулиан Альварес (75), Конор Галлахер (42), Робен Ле Норман (34,5), Александр Сёрлот (32), Хуан Муссо (1,5 – аренда), Клеман Лангле (аренда).
Заработали: € 93,9 млн.
Ушли: Жоау Феликс (52), Саму Омородион (15), Альваро Мората (13), Чаглар Сёюнджю (8,5), Артур Вермерен (3 – аренда), Сантьяго Моуриньо (2), Хорациу Молдован (0,4 – аренда), Стефан Савич, Габриэл Паулиста (оба – свободные агенты), Сауль Ньигес, Карлос Мартин, Маркос Пауло (все – аренда).
Команда Диего Симеоне мощно обновляется: куплены многообещающие футболисты в каждую из линий за исключением вратарской. А Хулиан Альварес так вообще – самый дорогой футболист этого лета. При этом весьма выгодно удалось продать некоторых ненужных игроков, а также раздать по арендам балласт. Причём не всегда бесплатно.
«Марсель»
Потратили: € 85 млн.
Пришли: Мэйсон Гринвуд (26), Элье Ваи (25), Исмаэль Коне (12), Бамо Мейте (10,5) Херонимо Рульи (4), Дерек Корнелиус (4), Жеффри Де Ланге (2), Валентин Карбони (1 – аренда), Ниль Мопе (0,5 – аренда), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Лилиан Брассье, Джонатан Роуи (все – аренды).
Заработали: € 76 млн.
Ушли: Илиман Ндиайе (18), Витинья (16), Исмаила Сарр (15), Маттео Гендузи (13), Пьер-Эмерик Обамеянг (9), Жонатан Клосс (5), Пап Гейе, Жордан Амави, Конрад де ла Фуэнте (все – свободные агенты), Пау Лопес, Самуэль Жиго, Симон Нгапандуэтнбу,(все – аренда).
Несмотря на приход Роберто Де Дзерби и провал в прошлом сезоне, «Марсель» не боится экспериментировать и всерьёз обновляет состав. Задача ясна – вернуться в Лигу чемпионов и больше не повторять ошибок прошлого. Получится?
«Арсенал»
Потратили: € 108,9 млн.
Пришли: Риккардо Калафьори (45), Микель Мерино (32), Давид Райя (31,9 – выкуп), Нето, Рахим Стерлинг (оба – аренда).
Заработали: € 82,9 млн.
Ушли: Эмиль Смит-Роу (31,8), Эдди Нкетиа (29,7), Аарон Рамсдейл (21,4) Мохамед Эльнени, Артур Оконкво, Седрик Соареш (все – свободные агенты), Фабио Виейра, Самби Локонга, Нуну Тавареш, Карл Хейн, Рейсс Нелсон (все – аренда).
Вице-чемпион Англии усилился точечно. Калафьори – в оборону, Мерино – в среднюю линию. К тому же выкупили Давида Райю у «Брентфорда», а ему в компанию – арендовали Нето. Попользоваться Рахимом Стерлингом в течение года без больших вложений – тоже опция, хоть и спорная. Заработать тоже получилось: перестали удерживать Эмиля Смита-Роу и отпустили воспитанника в «Фулхэм», а Эдди Нкетиа – в «Кристал Пэлас». Аарон Рамсдейл отправился в «Саутгемптон».
«Ювентус»
Потратили: € 162,8 млн.
Пришли: Тён Копмейнерс (54,7), Дуглас Луис (51,5), Кефрен Тюрам (20,6), Хуан Кабаль (12,8), Нико Гонсалес (8,4 – аренда), Франсишку Консейсау (7 – аренда), Микеле Ди Грегорио (4,5 – аренда), Пьер Калюлю (3,3 – аренда).
Заработали: € 103,5 млн.
Ушли: Матиас Соуле (25,6), Деан Хёйсен (15,2), Сэмюэл Джуниор Айлинг (14), Мойзе Кин (13), Федерико Кьеза (12), Кони де Винтер (8), Энсо Барренечеа (8), Кайо Жорже (7), Факундо Гонсалес (0,5 – аренда), Фабио Миретти, Даниэле Ругани, Ханс Кавилья, Маттиа Де Шильо, Стефано Гори (все – аренды), Марле Аке, Адриен Рабьо (оба – свободные агенты, Войцех Щенсны (завершил карьеру).
В Турине большая закупка под Тьяго Мотту и камбэк в элиту европейского футбола. Тён Компейнерс и Дуглас Луис – главные новички «Юве» минувшим летом. Хотя болельщикам, наверное, больше нравится подписание Кефрена Тюрама – по стопам отца, так сказать. Выглядит всё это конечно многообещающе.
«Реал»
Потратили: € 49 млн.
Пришли: Эндрик (47,5), Хоселу (1,5 – выкуп), Килиан Мбаппе (свободный агент).
Заработали: € 16 млн.
Ушли: Рафа Марин (12), Хуанми Латаса (2,5), Хоселу (1,5), Начо Фернандес (свободный агент), Альваро Родригес, Рейниер (аренда), Тони Кроос (завершил карьеру).
Европейский гегемон со сравнительно небольшими тратами потихоньку обновляет состав. Мбаппе и Эндрик – топ-подписания, а Хоселу хоть и выкупили у «Эспаньола», но продали в Саудовскую Аравию.
«Астон Вилла»
Потратили: € 176,2 млн.
Пришли: Амаду Онана (59,35), Ян Матсен (44,5), Кэмерон Арчер (16,65), Джейден Бидейс Филоген (16), Сэмюэл Джуниор Айлинг (14), Льюис Доббин (11,8), Энсо Барренечеа (8), Росс Баркли (5,9).
Заработали: € 145 млн.
Ушли: Мусса Диаби (60), Дуглас Луис (51,5), Кэмерон Арчер (17,6), Тим Айрогбунам (10,7), Морган Сансон (4), Вильями Синисало (1,2), Калум Чамберс (свободный агент), Алекс Морено, Сэмюэл Джуниор Айлинг, Фелиппе Коутинью, Льюис Доббин, Кейн Хейден, Лину Соуза, Филип Маршалл (все – аренда).
Унаи Эмери готовится к Лиге чемпионов и укрепляет состав. При этом парочку лидеров «Вилла» всё-таки продала. Но, зная этого тренера, новички у него тоже прекрасно раскроются. И если не все, то многие в дальнейшем, вероятно, принесут клубу хорошие деньги.
«Интер»
Потратили: € 70 млн.
Пришли: Давиде Фраттези (29), Хосеп Мартинес (13,5), Карлос Аугусто (13), Марко Арнаутович (8), Томас Паласиос (6,5), Пётр Зелиньски, Мехди Тареми (оба – свободные агенты).
Заработали: € 13,3 млн.
Ушли: Люсьен Агуме (4), Гаэтано Ористанио (4), Маттия Дзанотти (250, Валентин Карбони (1 – аренда), Мартин Сатриано (1 – аренда), Франко Карбони (0,5 – аренда), Стефано Сенси, Алексис Санчес, Хуан Куадрадо, Якопо Джанелли, Дави Классен (все – свободные агенты).
Команда под руководством Симоне Индзаги продолжает путь точечного укрепления и выкупа ранее арендованных футболистов. Никаких нервов и импульсивных покупок.
«Манчестер Сити»
Потратили: € 25 млн.
Пришли: Савио (25), Илкай Гюндоган (свободный агент).
Заработали: € 141 млн.
Ушли: Хулиан Альварес (75), Жоау Канселу (25), Тейлор Харвуд-Беллис (23), Серхио Гомес (9), Томми Дойл (5), Ян Коуту, Калвин Филлипс, Максимо Перроне (все – аренда).
Тот редкий случай, когда «Манчестер Сити» заработал больше, чем потратил. Да и вообще это надо бы ещё вспомнить, когда в последний раз «Сити» так экономно проводил лето. Глобально – это та же команда с минимальными изменениями.
«Милан»
Потратили: € 70 млн.
Пришли: Юссуф Фофана (20), Страхиня Павлович (18), Эмерсон Роял (15), Альваро Мората (13), Алекс Хименес (5), Тэмми Абрахам (аренда).
Заработали: € 33,3 млн.
Ушли: Шарль Де Кетеларе (22), Раде Крунич (3,5), Пьер Калюлю (3,3 – аренда), Ян-Карло Шимич (3), Ясин Адли (1,5 – аренда), Даниэль Мальдини, Оливье Жиру, Марко Насти, Маттия Кальдара, Эмиль Робак (все – свободные агенты), Алексис Салемакерс, Томмазо Побега, Лоренцо Коломбо, Лука Ромеро, Марко Пеллегрино, Марко Лазетич, Девис Васкес (все – аренда).
«Милан» как-то не выделяется на фоне других топов. Ну да, кого-то купили или даже выкупили. Да, взяли вроде бы интересных футболистов, но вряд ли кого-то из них можно назвать звёздой высочайшего уровня (прости, Альваро Мората).
«Наполи»
Потратили: € 149,5 млн.
Пришли: Алессандро Буонджорно (35), Скотт Мактоминей (30,5), Ромелу Лукаку (30), Давид Нерес (28), Билли Гилмор (14), Рафа Марин (12), Леонардо Спинаццола (свободный агент).
Заработали: € 11,5 млн.
Ушли: Лео Эстигар (7), Йеспер Линдстрём (2 – аренда), Йенс Каюсте (1,5 – аренда), Натан (1 – аренда), Пётр Зелиньски, Диего Демме, Хуберт Идасяк (все – свободные агенты), Валид Хеддира, Джанлука Гаэтано, Алессандро Дзаноли, Джузеппе Амброзино, Лоренцо Сгарби, Коли Сако, Джузеппе Д’Агостино, Носа Обаретин, Фраческо Мезони, Дженнаро Яккарино, Антонио Чоффи, Маттео Маркизано (все – аренда).
Серьёзные кадровые обновления после провального постчемпионского сезона. Трансферов на выход в разы больше. Но главное – остался Виктор Осимхен. Правда, не факт, что это хорошо, ведь лидер хотел уйти.
«Боруссия» Д
Потратили: € 80 млн.
Пришли: Максимилиан Байер (28,5), Вальдемар Антон (22,50, Серу Гирасси (18), Паскаль Грос (7), Ян Коуту (4 – аренда).
Заработали: € 33,6 млн.
Ушли: Никлас Фюллькруг (27), Том Роте (5), Оле Польман (1,6), Марко Ройс, Мариус Вольф, Матеу Морей, Матс Хуммельс (все – свободные агенты), Юссуфа Мукоко, Салих Озджан, Сумайла Кулибали (все – аренда).
«Дортмунд» обновляется: ветераны уходят, а игроки с потенциалом – как группа из «Штутгарта» — приходят на их место. Трансферы «Боруссии» нельзя назвать монументальными, они скорее рабочие, на перспективу.
«Ливерпуль»
Потратили: € 42 млн.
Пришли: Георгий Мамардашвили (30), Федерико Кьеза (12).
Заработали: € 47 млн.
Ушли: Сепп ван ден Берг (23,6), Фабиу Карвалью (23,4), Адриан, Жоэль Матип (оба – свободные агенты), Георгий Мамардашвили, Стефан Байчетич, Кельвин Рэмси, Рис Уильямс, Марсело Питалуга (все – аренда), Тьяго Алькантара (завершил карьеру).
Тот момент, когда команда с новым тренером, но, по сути, без новичков. Георгий Мамардашвили присоединится к «Ливерпулю» только следующим летом, а Федерико Кьеза – хоть и крутой футболист, но это всё-таки лишь один новичок. Ему бы кого в компанию.
«ПСЖ»
Потратили: € 169,92 млн.
Пришли: Жоау Невеш (59,92), Дезире Дуэ (50), Вильям Пачо (40), Матвей Сафонов (20).
Заработали: € 66,5 млн.
Ушли: Мануэль Угарте (50), Уго Экитике (16,5), Килиан Мбаппе, Эдуар Мишю (оба – свободные агенты), Габриэл Москардо, Норди Мукиэле, Ренату Саншеш, Хуан Бернат, Шер Ндур, Ильес Хусни, Люка Лавалле (все – аренда), Лейвин Курзава, Кейлор Навас, Серхио Рико, Александр Летелье (все – свободные агенты)
Главные новости – уход Килиана Мбаппе и подписание Матвея Сафонова. Всё остальное как-то меркнет, хотя новичок Жоау Невеш начал безумно ярко и уже потихоньку отбивает немалые затраты на него. Из приятного для руководства – ушла группа ветеранов.
«Байер»
Потратили: € 53 млн.
Пришли: Мартен Терье (20), Алеш Гарсия (18), Жануэль Белосьян (15), Норди Мукиэле (аренда).
Заработали: € 31,15 млн.
Ушли: Адам Гложек (18), Одилон Коссуну (5 – аренда), Сердар Азмун (5), Патрик Пенц (2,55), Икер Браво (0,6), Густаво Перейра, Ноа Мбамба (оба – аренда), Тимоти Фосу-Менса (свободный агент)
Команда Хаби Алонсо после феноменального сезона весьма спокойно провела трансферное лето. Покупки не назвать умопомрачительными, но, может, в этом и есть вся прелесть?
«Барселона»
Потратили: € 57,7 млн.
Пришли: Дани Ольмо (55), Пау Виктор (2,7).
Заработали: € 38,3 млн.
Ушли: Микаил Фай (10,3), Хулиан Араухо (10), Шади Риад (9), Марк Гиу (6), Эстанис Педрола (3), Серджино Дест, Илкай Гюндоган, Серхи Роберто, Маркос Алонсо (все – свободные агенты), Витор Роке, Клеман Лангле, Ориоль Ромеу (все – аренда).
Каталонцы продолжают жизнь в режиме экономии. Но деньги на Дани Ольмо где-то нашли. В остальном – сбросили балласт, раздали некоторых по арендам. Трансферные кампании широкого масштаба возможны только в будущем.
«Манчестер Юнайтед»
Потратили: € 214,5 млн.
Пришли: Лени Йоро (62), Мануэль Угарте (50), Маттейс де Лигт (45), Джошуа Зиркзее (42,5) Нуссайр Мазрауи (15).
Заработали: € 103 млн.
Ушли: Скотт Мактоминей (30,5), Мэйсон Гринвуд (26), Аарон Ван-Биссака (17,6), Вилли Камбвал (10), Ханнибал Межбри (6,4), Факундо Пельистри (6), Альваро Каррерас (6), Донни ван де Бек (0,5), Рафаэль Варан, Омари Форсон, Антони Марсьяль, Брендон Уильямс (все – свободные агенты), Джейдон Санчо (аренда), Софьян Амрабат (окончание аренды).
Клуб из Манчестера потихоньку превращается в клуб из Амстердама. Реинкарнация «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» набирает обороты. Кто знает, может, теперь у Эрика тен Хага получится? Из плюсов – разгрузили зарплатную ведомость, прекратив отношения с целой группой дорогостоящих футболистов, и взяли парочку интересных.
«Бавария»
Потратили: € 142 млн.
Пришли: Майкл Олисе (53), Жоау Пальинья (51), Хироки Ито (23,5), Брайан Сарагоса (13), Арминдо Зиб (1,5), Эрик Дайер (свободный агент).
Заработали: € 72,85 млн.
Ушли: Маттейс де Лигт (45), Нуссайр Мазрауи (15), Малик Тилльман (12), Франс Кретциг (0,5 – аренда), Брайан Сарагоса (0,25 – аренда), Йоханнес Шенк (0,1), Пауль Виннер, Арминдо Зиб, Габриэль Видович, Ловро Звонарек, Морис Краттенмахер, Гибсон Нана Абу (все – аренда), Эрик Максим Шупо-Мотинг, Буна Сарр (оба – свободные агенты).
Гегемон в прошлом сезоне споткнулся и теперь наводит порядок не только в руководстве, но и в составе. Балласт слит, новички в аккуратном количестве куплены. Осталось, чтобы у Венсана Компани всё получилось.
«Лион»
Потратили: € 143,79 млн.
Пришли: Мусса Ньякате (31,9), Эрнест Нуама (28,5), Орель Мангала (23,4), Жорж Микаутадзе (18,5), Саид Бенрахма (14,4), Абнер (8), Таннер Тессманн (6), Мама Бальде (6), Дуе Чалета-Цар (3,59), Уилфрид Заха (3 – аренда), Варме Омари (0,5 – аренда).
Заработали: € 38,75 млн.
Ушли: Джейк О’Брайен (19,5), Мамаду Сарр (10), Скелли Альверо (4,75), Мама Бальде (4,5), Синали Дьоманде, Тино Кадевере, Мохамед Эль-Аруш, Энрике Силва (все – свободные агенты), Орель Мангала, Йоанн Лепенан, Амин Сарр, Ашраф Лаазири, Исламдин Халифа (все – аренды).
Больше во Франции потратился только «ПСЖ». «Лион» капитально обновил среднюю линию и атаку в надежде вернуться в большую игру. Заработали на продажах маловато, но обратное, судя по всему, в плане и не входило.
«Аталанта»
Потратили: € 96,9 млн.
Пришли: Шарль Де Кетеларе (22), Матео Ретеги (22), Рауль Белланова (20), Бен Годфри (12), Ибраим Сулемана (7,%), Николо Дзаньоло (6,8 – аренда), Одилон Коссуну (5 – аренда), Марко Брешианини (2 – аренда), Лазар Самарджич (аренда), Хуан Куадрадо, Руй Патрисиу (оба – свободные агенты).
Заработали: € 114,9 млн.
Ушли: Тён Копмейнерс (54,7), Калеб Околи (14), Алексей Миранчук (12), Николо Камбьяги (10), Дуван Сапата (8,6), Надир Цортеа (5), Ханс Хатебур (3), Эль Билал Туре (2,5 – аренда), Эбрима Колли (1,65), Хуан Муссо (1,5), Роберто Пикколи (0,5 –аренда), Хосе Паломино, Виктор Коваленко (оба – свободные агены), Митчел Баккер, Пьерлуиджи Голлини, Джорджио Читтадини, Мишель Адопо, Джованни Бонфанти (все – аренда).
Немного странное решение от «Аталанты» – набрать футболистов в дорогие аренды. Да, вроде бы на ушедших неплохо заработали, но не сказать, что получили массу новых футболистов: всё-таки тот же Де Кетеларе уже был в составе и ранее, его просто выкупили.
«Штутгарт»
Потратили: € 75,5 млн.
Пришли: Дениз Ундав (26,7), Эрмедин Демирович (21), Амин Аль-Дахиль (9), Джейми Левелинг (5), Юлиан Хабот (4), Антони Руо (3), Эль Билал Туре (2,5 – аренда), Леонидас Стергиу (2), Рамон Хендрикс (1), Фабиан Ридер (0,8 – аренда), Франс Кретциг (0,5 – аренда), Янник Кайтель, Джастин Диль, Стефан Дрляча (все – свободные агенты);
Заработали: € 66,42 млн;
Ушли: Хироки Ито (23,5), Вальдемар Антон (22,5), Серу Гирасси (18), Жил Диаш (0,92), Матей Маглица (0,8), Чон У Ён (0,7 – аренда), Роберто Массимо, Флориан Шок (оба – свободные агенты), Лука Пфайффер, Хуан Переа, Мохамед Санко, Лаурин Ульрих (все – аренда), Лилиан Эглофф, Омер Беяз, Гэнки Харагути (все – свободные агенты).
«Штутгарт» впечатляюще обновился перед Лигой чемпионов. Но как бы после этого не превратиться во второй «Унион». Проданы и ведущие защитники, и ключевой форвард. Кто их заменит? Многие из новичков – ноунеймы для массовой аудитории.
«Монако»
Потратили: € 74,75 млн.
Пришли: Джордж Иленикена (18,75), Кристиан Мависса (16), Ламин Камара (15), Тило Керер (11), Джордан Тезе (10), Парис Бруннер (4).
Заработали: € 44,5 млн.
Ушли: Юссуф Фофана (20), Мохамед Камара (16,5), Феликс Лемарешаль (6), Гильермо Марипан (2), Крислен Матсима, Мирон Боадю, Парис Бруннер (все – аренда), Виссам Бен-Йеддер (свободный агент).
Команда Александра Головина готовится к возвращению в ЛЧ через мощные, может, не по качеству, но по количеству приобретения. Видимо, в клубе поняли: чтобы не провалиться, летом нужно потратить больше, чем заработать.
«Жирона»
Потратили: € 43,9 млн.
Пришли: Ясер Асприлья (18), Абель Руис (9), Ладислав Крейчи (8), Боян Миовски (4,9,) Донни ван де Бек (0,5), Габриэль Мисехой (свободный агент), Брайан Хиль, Арно Данжума, Пау Лопес, Ориоль Ромеу (все – аренда).
Заработали: € 56,5 млн.
Ушли: Артём Довбик (30,5), Алеш Гарсия (18), Икер Альмена (5), Пау Виктор (2,7), Александер Кальенс (0,3), Габри Мартинес, Тони Вилья, Ману Вальехо, Арнау Ортис, Алекс Сала, Ильяс Шаир, Ибраима Кебе, Тони Фуидиас, Хоэль Рока (все – аренда), Борха Гарсия (свободный агент).
«Жирона» готовится к дебюту в ЛЧ, но уже без нескольких лидеров прошлого сезона. Им на замену пришли много новых футболистов, и пока непонятно, насколько быстро Мичел сможет всех их интегрировать.
«Тоттенхэм»
Потратили: € 148,85 млн.
Пришли: Доминик Соланке (64,3), Арчи Грей (41,25), Вильсон Одобер (29,3), Лукас Бергвалль (10), Минхёк Ян (4).
Заработали: € 55,3 млн.
Ушли: Оливер Скипп (23,5), Эмерсон Роял (15), Джо Родон (11,8), Джовани Ло Чельсо (5), Эрик Дайер, Райан Сесеньон, Танги Ндомбеле, Иван Перишич, Джафет Танганга (все – свободные агенты), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Брайан Хиль, Манор Соломон, Алехо Велис, Эшли Филлипс, Дейн Скарлетт (все – аренда).
Ангелосу Постекоглу вновь подвезли несколько новых и интересных футболистов. Возможно, теперь его команде удастся закрепиться в зоне ЛЧ на весь сезон, чтобы частично отбить траты последних лет. Правда, надо понимать, что, кроме Доминика Соланке, никому из новичков нет даже 20 лет. Это точно готовые игроки?
«Челси»
Потратили: € 283,5 млн.
Пришли: Педру Нету (60), Жоау Феликс (52), Кирман Дьюсберри-Холл (35,4), Филип Йоргенсен (24,5), Омари Келлиман (22,5), Майк Пендерс (20), Аарон Ансельмино (16,5), Ренату Вейга (14), Калеб Уилли (10,1), Марк Гиу (6), Тосин Адарабиойо (свободный агент), Джейдон Санчо (аренда)
Заработали: € 175 млн.
Ушли: Ян Матсен (44,5), Конор Галлахер (42), Льюис Холл (33), Ромелу Лукаку (30), Омари Хатчинсон (23,5), Диего Морейра (2), Хаким Зиеш, Маланг Сарр, Тьяго Силва, Тино Анджорин (все – свободные агенты), Лесли Угочукву, Кепа Аррисабалага, Алфи Гилкрист, Калеб Уилли, Башир Хамфрис, Гэбриел Слонина, Аарон Ансельмино, Майк Пендерс, Эдди Бич (все – аренда).
«Челси» продолжает пропускать через себя десятки футболистов. Покупки, продажи, затем покупки и аренды, а ещё просто аренды – запутается любой. При Тодде Боули лондонцы превратились в гигантский пересадочный хаб.
«Лилль»
Потратили: € 23 млн.
Пришли: Матиас Фернандес Пардо (10), Осам Сахрауи (8), Нгалайель Мукау (5), Тома Мёнье, Айсса Манди, Этан Мбаппе, Марк-Ореле Кайар (все – свободные агенты), Митчел Баккер (аренда).
Заработали: € 62 млн.
Ушли: Лени Йоро (62), Алан Виржиньюс, Андрей Илич, Тьягу Морайш, Игнасио Мирамон, Юго Рагубер, Тревис Даго, Венсан Бюрле (все – аренда), Юсуф Языджи, Адам Уна, Иван Кавалейру, Адам Якубех (все – свободные агенты).
Мощнейшее изменение состава. Интересно, что благодаря продаже Лени Йоро «Лилль» решил вопрос трансферного баланса. Ведь в остальном было примерно так: набираем пачку игроков бесплатно, отдаём пачку по такому же принципу.
«Болонья»
Потратили: € 54 млн.
Пришли: Тейс Даллинга (15), Николо Камбьяги (10), Эмиль Хольм (7), Мартин Эрлич (7), Ремо Фройлер (4,5), Бенхамин Домингес (4), Йенс Одгор (4), Николо Казале (1,5 – аренда), Нен Бияр (1), Хуан Миранда (свободный агент), Сэмюэл Джуниор Айлинг (аренда), Томмазо Побега (оба – аренда).
Заработали: € 97,85 млн.
Ушли: Риккардо Калафьори (45), Джошуа Зиркзее (42,5), Марко Арнаутович (8), Луис Бинкс (2), Эбенезер Аннан (0,35), Сидней ван Хойдонк, Маттиа Пальюка, Адама Сумаоро, Марко Молла (все – свободные агенты), Антонио Раймондо, Кевин Бонифаци, Маттия Мотолезе, Дженнаро Анатриелло (все – аренда).
Как и предполагалось, после прорывного сезона «Болонью» подрастаскали: продали лидеров, ушёл Тьяго Мотта. А в Лиге чемпионов играть как-то надо. Новички выглядят ну очень средними на фоне предстоящей еврокубковой осени. Интересно, что придумает Винченцо Итальяно.
«Брест»
Потратили: € 10,2 млн.
Пришли: Мама Бальде (4,5), Камори Думбия (4), Жюльен Ле Кардиналь (1,5), Массадио Айдара, Жордан Амави (оба – свободные агенты), Ромен Февр, Абдалла Сима, Сумайла Кулибали, Ибрахим Салах, Эдимилсон Фернандеш. Людовик Ажорк, Абдулайе Ндиайе (все – аренда).
Заработали: € 6,4 млн.
Ушли: Жереми ле Дуарон (4), Ашраф Дари (1,8), Таирик Арконт (0,6), Стив Мунье, Адриен Лебо, Жозуэ Эскартин, Ян Марийя (все – свободные агенты), Лилиан Брассье, Карамоко Дембеле, Янга Мбок (все – аренда).
Самый скромный представитель в рейтинге. Траты на уровне клуба РПЛ! Только «Бресту» играть в Лиге чемпионов. Смогут ли выступить достойно после столь скромной трансферной кампании?