Суперновичок «Зенита», маг «Спартака» или пенальти-киллер. Кто лучший в 7-м туре РПЛ?

За прошедшие выходные в российском футболе было много неожиданных поворотов, ярких моментов и сильных индивидуальных перформансов. Теперь РПЛ встала на паузу из-за матчей сборных. А пока эмоции перед возобновлением чемпионата не остыли, предлагаем выбрать главное лицо 7-го тура.

Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных. Мы отобрали большую группу игроков для этого рейтинга. Кроме того, можно отдать голос за другого футболиста, если считаете, что мы незаслуженно забыли какую-то звезду тура.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.