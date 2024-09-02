Суперновичок «Зенита», маг «Спартака» или пенальти-киллер. Кто лучший в 7-м туре РПЛ?

За прошедшие выходные в российском футболе было много неожиданных поворотов, ярких моментов и сильных индивидуальных перформансов. Теперь РПЛ встала на паузу из-за матчей сборных. А пока эмоции перед возобновлением чемпионата не остыли, предлагаем выбрать главное лицо 7-го тура.
Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных. Мы отобрали большую группу игроков для этого рейтинга. Кроме того, можно отдать голос за другого футболиста, если считаете, что мы незаслуженно забыли какую-то звезду тура.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Эсекьель Барко, «Спартак»
Аргентинцу вообще без разницы, как и кого обыгрывать. Соперник висит у него на спине? Ну, пусть повисит, раз ему так удобно. Впереди трое? Их же проблема. «Спартак» в матче с «Рубином» на 62-й минуте остался в меньшинстве. Но когда у тебя есть Барко, качество перевешивает количество. На нём сфолили аж 10 (!) раз. Далеко не всегда на всей команде столько правила нарушают. А когда казанцы «привезли» пенальти, Эсекьель воспользовался шансом и принёс красно-белым победу. Тот случай, когда игрой футболиста реально любуешься.
Богдан Москвичёв, «Оренбург»
Арендованный у «Зенита» 20-летний вратарь начал в «Оренбурге» запасным, но вскоре отвоевал место в основе. И сомнений, почему так произошло, вообще никаких. Москвичёв вот уже который матч совершает немыслимые сейвы, а встреча с «Динамо» стала квинтэссенцией его геройств. Восемь спасений, отражённый пенальти от лучшего футболиста прошлого сезона Константина Тюкавина и оценка 9,1 от Sofascore — гениальный перформанс. Москвичи создали моментов на несколько игр и всё равно увезли только ничью. Браво, Богдан, просто браво.
Лусиано Гонду, «Зенит»
Дебют идеальнее представить трудно. Разве что если бы получилось оформить хет-трик, а не дубль. И ведь была возможность отличная, но помешал вратарь «Пари НН» Никита Медведев. Ранее в первом матче за «Зенит» в XXI веке два гола вколачивал только Максим Глушенков. Представляете их связку, когда россиянин залечит травму? Гонду крайне нацелен на ворота: часто бил (семь раз, пять — в створ), выигрывал верх (два раза из двух) и получил солидный рейтинг 9,4 от Sofascore. А петербуржцам точно нужен Александр Соболев?
Джон Кордоба, «Краснодар»
В матче с неуступчивым соперником нападающий собрал флеш-рояль из ярких действий. Во-первых, именно в него перед первым голом врезался Илья Лантратов — Виктору Са оставалось только поразить пустые ворота. Во-вторых, вратарь москвичей нарушил на Кордобе правила — и Эдуард Сперцян реализовал пенальти. В-третьих, Джон забил сам, расстелившись в подкате. В-четвёртых, наговорил на две жёлтые. Последнее ему, конечно, не в плюс. Однако остальное всё компенсирует. Да, разгром во многом обеспечила неуверенная игра Лантратова. И всё же она стала следствием краснодарского давления, в котором главную роль исполнил как раз колумбиец.
Вендел, «Зенит»
Бразилец умеет и забивать, и отдавать ассисты. Если вдруг кто-то об этом забыл, то он в матче с «Пари НН» напомнил: сначала легчайше вывел Гонду один на один с вратарём, затем замкнул пас Клаудиньо. Разумеется, это не вся острота от Вендела: три ключевые передачи в голевых моментах (всего была 41 точная из 46, то есть на 89%), два заработанных фола, оценка 8,7 от Sofascore. Похоже, он полностью восстановился от травмы. Уже сейчас у бразильца семь ассистов — далеко не факт, что рекорд Максима Глушенкова (16) устоит.
Мохаммад Хоссейннежад, «Динамо» Махачкала
Футболист с ну очень трудновыговариваемым сочетанием имени и фамилии делает всё, чтобы у болельщиков РПЛ «Мохаммад Хоссейннежад» отскакивало от зубов. Махачкалинцам крайне трудно давались голы. А тут пришёл иранец, и у них уже две победы в последних трёх матчах Премьер-Лиги. В гостевой игре с «Крыльями» Мохаммад оформил второе голевое действие в России, по-королевски обыграв героя предыдущего тура Томаса Гальдамеса и так технично прострелив на дальнюю штангу внешней стороной стопы, что Абакару Гаджиеву оставалось просто подставить ногу. Респект махачкалинцам за трансфер!
Максим Осипенко, «Ростов»
Да, «Ростов» пропустил от «Факела». Но за это «поблагодарить» стоит Умара Сако. Осипенко же был привычно надёжен сзади и активен впереди. Есть три выноса, две блокировки, два перехвата, семь удачных верховых единоборств из девяти, два заработанных фола. Плюс хлёсткий удар, после которого Николаю Комличенко оставалось лишь добить в пустые ворота, и реализованный пенальти. «Ростов» был ну очень хорош: особенно атакующая линия. И всё равно выделился центральный защитник. Не потому, что Комличенко, Роналдо и Егор Голенков ни о чём. Они-то как раз в порядке. Просто Максим — машина.
Клаудиньо, «Зенит»
Клаудиньо в матче с «Пари НН» царил в центре поля и развёл столько атак, сколько нет мостов в Санкт-Петербурге. Ладно, здесь мы преувеличили, но он реально был хорош: 115 касаний мяча, 91 точная передача из 102 (89%), по два ключевых паса, отбора и заработанных фола, по одному удару в штангу, перехвату и ассисту — на Вендела, после которого не забить было ну очень сложно. Оценка 8,7 от Sofascore предельно адекватна. «Фламенго» может сколько угодно нацеливаться на бразильца. Но пока он так вдохновенно играет, «Зенит» его не отпустит.
Кто-то ещё
Классно проявивших себя игроков много, мест в рейтинге — меньше. Обязательного упоминания заслуживают и автор первого гола с множеством сольных проходов в матче с «Локо» Виктор Са («Краснодар»), и отзащищавшийся «на ноль» с «Крыльями» Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), и Тео Бонгонда, рывками терроризировавший оборону «Рубина», и ростовские бомбардиры Николай Комличенко, Роналдо плюс Егор Голенков (по разу забили «Факелу»), и защитник-бомбардир ЦСКА Мойзес (забил «Химкам» и не пропустил от них), и автор ничейного гола московским динамовцам Матиас Перес из «Оренбурга» — пусть сперва он поразил собственные ворота. Или кто-то ещё, о ком мы забыли. Обязательно напишите об этом в комментариях.
Тамерлан Мусаев, ЦСКА
Нападающий забил во втором туре подряд и с четырьмя голами догнал великолепного Игоря Дивеева — хотя бы за такое его стоит выбрать игроком тура. Ладно, если без шуток, Мусаев был крайне хорош наверху даже против отлично играющих головой защитников «Химок» и выиграл четыре верховые дуэли из пяти. А ещё попал в штангу и отдал ключевую передачу. Пока после ухода из ЦСКА Фёдора Чалова армейские болельщики просят руководство клуба купить ещё одного нападающего, Тамерлан вновь и вновь доказывает, что вообще-то и так всё в порядке.
Диего Коста, «Краснодар»
Не пропустить от лидера чемпионата по итогам предыдущего тура — задача не из простых. Но не для Косты. Семь выносов, четыре перехвата, одна блокировка, четыре выигранных единоборства из шести, пять из шести выигранных верховых дуэлей — и вот «Локомотив» не забил впервые за 10 матчей сезона. Когда Диего Коста только приехал в Россию, казалось, его вечно будут путать с известным однофамильцем. Однако надёжной игрой он показал, что способен запомниться и без привязки к тому самому экс-нападающему «Челси» и «Атлетико».