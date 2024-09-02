Сборная 7-го тура РПЛ. Вау-дебютант «Зенита», хребет «Спартака» и ликвидаторы «Локомотива»

Завершился 7-й тур РПЛ – составляем символическую сборную уикенда. В команду героев недели попали игроки из шести клубов – «Оренбурга», ЦСКА, «Зенита», махачкалинского «Динамо», «Спартака» и «Краснодара». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. Главный тренер представляет «Краснодар».

Вратарь: Богдан Москвичёв («Оренбург»)

20-летний голкипер, арендованный «Оренбургом» у «Зенита», всё громче заявляет о себе в РПЛ. Богдан стал одним из героев матча с московским «Динамо», отразив пенальти в исполнении Константина Тюкавина и совершив множество сейвов. Москвичи нанесли по воротам Москвичёва 21 удар, в том числе девять — в створ, но забили только в эпизодах с 11-метровыми (в первом случае был автогол на добивании).

Богдан Москвичёв Фото: ФК «Оренбург»

Правый защитник: Валентин Пальцев («Динамо» Мх)

Махачкалинское «Динамо» одержало сухую победу над «Крыльями Советов» в Самаре, а защитник-новичок РПЛ Пальцев снова запомнился своей уверенной игрой. Валентин выиграл пять из восьми единоборств, совершил 11 полезных оборонительных действий (один перехват, два отбора, три заблокированных удара и пять выносов мяча). Кроме того, у Пальцева один заработанный на себе фол и один пас под удар.

Валентин Пальцев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Диего Коста («Краснодар»)

«Краснодар» выдал очень солидный матч в Москве, с крупным счётом победив «Локомотив» и не пропустив. Бразильский центрбек-новичок стал одним из главных героев битвы «быков» с железнодорожниками. Диего Коста действовал уверенно и надёжно, вышел победителем в 9 из 12 единоборств, совершил четыре отбора и семь выносов мяча, заблокировал один удар.

Диего Коста Фото: ФК «Краснодар»

Центральный защитник: Мойзес (ЦСКА)

ЦСКА победил в этом туре «Химки» и не пропустил. Идеальный результат для Мойзеса как для защитника, вдобавок он и сам отличился – стал автором второго гола армейцев, преуспев на добивании после штрафного. Во встрече с подмосковной командой бразилец собрал хорошую статистику: пять из шести выигранных единоборств, а также четыре отбора и пять выносов мяча.

Мойзес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит»)

Капитан «Зенита» внёс весомый вклад в победу петербургской команды в Нижнем Новгороде. Именно после его кросса с левого фланга оформил дубль Лусиано Гонду. Помимо этого, Дуглас Сантос в матче с «Пари НН» чаще всех встречался с мячом (121 касание), отдал 90% точных передач, пять из них — под удар, совершил два отбора и один перехват.

Дуглас Сантос Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Вендел («Зенит»)

Звёздный бразилец «Зенита» снова показал топ-класс в чемпионате России, набрав форму после травмы. В матче с «Пари НН» Вендел отдал голевую передачу в эпизоде с первым голом Лусиано Гонду и стал автором третьего забитого мяча чемпиона. Ещё из статистики центрального полузащитника выделим три паса под удар и два заработанных на себе фола.

Вендел Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Эсекьель Барко («Спартак»)

Аргентинский новичок «Спартака» продолжает радовать болельщиков красно-белых исключительно умной игрой, нестандартными ходами и результативными действиями. Барко крепко достаётся от соперников, тем не менее невысокий плеймейкер выдерживает борьбу в РПЛ и делает разницу. В матче с «Рубином» многие его тонкие передачи партнёры не сумели превратить в голевые моменты, но в итоге сам Эсекьель хладнокровно забил победный гол с пенальти.

Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый вингер: Лусиано Гонду («Зенит»)

Идеальный дебют нового нападающего «Зенита», который в матче с «Пари НН» формально занимал позицию правого вингера, но был хорош в чужой штрафной. В своей первой игре в чемпионате России Лусиано оформил дубль: реализовал выход один на один и замкнул дальнюю штангу. На счету аргентинца 6 из 10 выигранных единоборств, семь ударов по воротам, два отбора, один пас под удар и одна обводка.

Лусиано Гонду Фото: ФК «Зенит»

Левый вингер: Виктор Са («Краснодар»)

Бразильский фланговый полузащитник провёл очень сильный матч с «Локомотивом». Прежде всего он забил и поучаствовал ещё в одной голевой атаке, ассистировав Джону Кордобе. Кроме того, на счету Виктора Са 80% точных передач, два паса под удар (лучший показатель в игре наряду с Алексеем Батраковым), две обводки и два выноса из своей штрафной.

Виктор Са Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Очередной прекрасный матч Кордобы в чемпионате России. Центрфорвард «Краснодара» забил гол, заработал пенальти, выиграл половину единоборств (7 из 14), нанёс три удара по воротам и вынудил соперников четыре раза сфолить на себе. Даже глупое удаление в концовке, когда колумбиец получил две жёлтые карточки за споры с судьёй, не испортило впечатления от его яркого перформанса.

Джон Кордоба Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Нападающий: Тамерлан Мусаев (ЦСКА)

Нападающий Мусаев добыл ЦСКА победу в матче с «Химками». Именно его гол, забитый благодаря мастерским действиям у чужих ворот после кросса Виктора Давилы, оказался решающим. Тамерлан поучаствовал в наибольшем количестве единоборств среди игроков обеих команд (16), нанёс три удара и был близок к дублю.

Тамерлан Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»)

Ещё один герой по фамилии Мусаев в этом туре – тренер «Краснодара». Он просто не оставил выбора в этой номинации своей крупной победой над лидером чемпионата после шести туров «Локомотивом». «Быки» с самого начала были сильнее хозяев-железнодорожников и заслуженно получили три очка. Пусть даже при большой помощи от голкипера Ильи Лантратова. Мурад доказывает, что он лучше, чем многие думают.

Мурад Мусаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сборная 7-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 7-го тура РПЛ Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

Есть ещё целая группа игроков, которые заслуживали включения в сборную тура, но не попали в неё. Мест-то всего 11. Это, например, защитники Максим Осипенко («Ростов»), Матиас Перес («Оренбург»), Пауло Витор («Акрон»), полузащитники Роналдо, Алексей Сутормин (оба – «Ростов»), Клаудиньо («Зенит») и нападающий Саид Сахархизан («Оренбург»). Кого ещё мы забыли поставить в команду героев? Пишите в комментариях!