«Леон» попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря граффити. Как так?
У стадиона мексиканского футбольного клуба расписали мурал, но не простой, а интерактивный! С виду это просто яркие граффити, однако если навести на него камеру телефона, он оживает. Захватывает дух!
«Леон» попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря граффити! Как так?
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