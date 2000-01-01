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«Леон» попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря граффити. Как так?
«Леон» попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря граффити. Как так?
У стадиона мексиканского футбольного клуба расписали мурал, но не простой, а интерактивный! С виду это просто яркие граффити, однако если навести на него камеру телефона, он оживает. Захватывает дух!
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«Леон» попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря граффити! Как так?
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