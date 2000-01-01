«Леон» попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря граффити. Как так?

У стадиона мексиканского футбольного клуба расписали мурал, но не простой, а интерактивный! С виду это просто яркие граффити, однако если навести на него камеру телефона, он оживает. Захватывает дух!