Ямаль побил рекорд Примеры по голевым действиям. Ему ещё нет 18 лет!
Он побил рекорд по голевым действиям в чемпионате Испании до достижения 18 лет. Ранее его установил Боян Кркич, которого называли «новым Месси».
+1 рекорд в копилку
Янгстер заработал 14 очков по «гол+пас» в Ла Лиге (6+8 в 42 матчах). У Кркича было 13 результативных действий. Уже сейчас Ламин записал на свой счёт больше 10 личных рекордов. Мы ждём новые!
Ламин Ямаль побил рекорд Примеры! Какой на этот раз?
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