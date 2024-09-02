«Зенит» потратил € 22 млн, новички РПЛ взяли легионеров. Трансферы недели в РПЛ

До закрытия трансферного окна в России осталось не так много времени. Это произойдёт 12 сентября. А пока клубы продолжают укреплять составы. На прошедшей неделе активнее других отработал «Зенит», потративший на новичков более € 20 млн.

Лусиано Гонду: «Аргентинос Хуниорс» → «Зенит» (€ 12 млн)

Лусиано Гонду Фото: fc-zenit.ru

Клуб из Санкт-Петербурга провернул самый дорогой трансфер недели в РПЛ. Чемпион России не пожалел € 12 млн ради 23-летнего нападающего из Аргентины. До этого Гонду играл исключительно на родине, а теперь ярко дебютировал в РПЛ. Сергей Семак включил южноамериканца в стартовый состав на матч с «Пари НН» (3:0), и форвард не подвёл. Гонду с ходу начал отрабатывать деньги — забил два мяча в Нижнем Новгороде. У Лусиано 14 голов за «Аргентинос Хуниорс». Интересно, сколько забьёт в футболке «Зенита»?

Александр Соболев: «Спартак» → «Зенит» (€ 10 млн)

Александр Соболев (справа) Фото: fc-zenit.ru

Переход из «Спартака» в «Зенит» — редкое событие. Не каждый решится на такой трансфер, учитывая отношения между клубами. Но Соболева это нисколько не смутило. В этом сезоне Александр отыграл только один матч в РПЛ, после чего нападающего отстранили от тренировок с основной командой. Любопытно, что Соболева представили в ходе презентации хоккейного клуба СКА. Стороны сошлись на сумме в € 10 млн, хотя «Спартак» хотел € 12 млн, а «Зенит» рассчитывал на € 8 млн. В итоге сработал принцип «ни нам, ни вам». По данным «Чемпионата», на этом переходе настаивал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Интересно, как он теперь уместит в одном составе Гонду, Соболева и Матео Кассьерру?

Алексей Каштанов: «Урал» → «Факел» (аренда)

Алексей Каштанов Фото: ФК «Факел»

Воронежский клуб нуждался в укреплении линии атаки. Достаточно сказать, что перед 7-м туром РПЛ «Факел» занимал последнее место в лиге по забитым мячам. Воронежцы оформили всего два гола — столько же на тот момент забило махачкалинское «Динамо». У остальных клубов дела лучше. Каштанова не назовёшь молодым футболистом (28 лет), но у него есть опыт игры в РПЛ (54 матча, 11 голов, восемь результативных передач). По итогам прошлого сезона Алексей рухнул в Первую лигу вместе с «Уралом», но теперь у него снова появилась возможность попылить в высшем дивизионе. Стороны согласовали аренду до конца сезона.

Диего Луна: «Балтика» → «Химки» (аренда)

Диего Луна Фото: fckhimki.com

«Балтика» потеряла очередного футболиста из числа тех, кто играл за команду в РПЛ. Ранее Евгений Латышонок укатил в «Зенит», а Данила Козлов подписал контракт с «Краснодаром». Луна — второй футболист, переехавший в Подмосковье из Калининграда этим летом. Первым был полузащитник Кирилл Капленко. Луна перешёл в «Балтику» в начале 2024 года и с того момента отыграл за клуб с запада России 20 матчей (12 — в РПЛ). «Химки» арендовали венесуэльца до конца нынешнего сезона, а Луна уже дебютировал за новый клуб. Он вышел во втором тайме матча с ЦСКА (0:2).

Роберто Фернандес: «Боливар» → «Акрон» (аренда)

Роберто Фернандес Фото: ФК «Акрон»

Защитник сборной Боливии возвращается в чемпионат России. Прошлым летом Фернандес покинул родину и перешёл в «Балтику» (аренда на один год). 40 матчей, два гола, четыре результативные передачи — статистика Фернандеса в самом западном клубе России. По окончании сезона команда из Калининграда упала в Первую лигу, а Роберто вернулся домой. Шесть матчей — именно столько отыграл защитник между двумя командировками в Россию. Он снова оказался в РПЛ — «Акрон» арендовал игрока до конца сезона. Похоже, Фернандеса опять ждёт борьба за выживание. Или же всё будет иначе?

Василий Черов: «Факел» → «Черноморец» (свободный агент)

Василий Черов Фото: ФК «Черноморец»

Фланговый защитник Черов подписал контракт с «Факелом» в начале 2021 года. Тогда Василий переехал в Воронеж из Краснодара (играл за «Кубань»). Теперь он снова вернулся на юг России — «Черноморец» подобрал футболиста на рынке свободных агентов. Черов провёл 50 матчей в РПЛ — красивая цифра. Юбилейный он провёл в нынешнем сезоне — в 1-м туре с «Динамо» (1:3). После этого Василий выпал из основной обоймы, а теперь его ждёт возвращение в «Лучшую лигу мира».

Роман Юзепчук: «Химки» → «Сокол» (аренда)

Роман Юзепчук Фото: ФК «Сокол»

А этот футболист оказался не нужен «Химкам». По крайней мере, в нынешнем сезоне. В последнее время Юзепчук не задерживается надолго в одном месте. В 2021-м он перешёл в «Рух», в 2022-м — в «Шахтёр» из Солигорска, в 2023-м — в московское «Торпедо», в начале 2024-го — в «Химки». Спустя ещё полгода Роман отправился в «Сокол», который арендовал его до конца сезона. Для Юзепчука Первая лига более привычный турнир, нежели РПЛ. Всё-таки во втором по силе дивизионе он отбегал 30 матчей, а в первом — 12.