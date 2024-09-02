«Если Соболев добавит 0,01% к победам — трансфер оправдан». Интервью с тренером «Зенита»

«Зенит» – главный поставщик информации на прошлой неделе. Клуб объявил о заключении контракта с аргентинцем Лусиано Гонду, который сделал дубль в первом же матче. Параллельно продлил соглашения с Венделом и Клаудиньо, а в пятницу и вовсе объявил о подписании Александра Соболева.

Обо всём этом мы поговорили с тренером команды Виллиамом де Оливейрой.

Дебют Лусиано Гонду и почему купили именно его

– Лусиано стал героем матча с «Пари НН». Как он тебе?

– Когда мы его брали, знали сильные качества Гонду – нацеленность на удар, грамотное открывание между линиями. Позицию справа в атаке он заполнял очень хорошо. Сегодня мы видели, что даже до забитого гола у него было несколько моментов. Мы знаем, что он может играть в центре, но сегодня использовали в другой роли. И будем использовать его там, где он будет более полезен.

– От чего зависит его расположение на поле?

– От того, с кем будем играть. И какую систему будем использовать.

– Ты удивлён, что он так резво начал?

– Он молодец. По характеру спокойный, трудяга. Много прессингует, бегает. А нам он поможет добавить агрессии впереди. Это тоже важный фактор. Пришёл, провёл несколько тренировок и показал себя с лучшей стороны. Понятно, что не надо забегать вперёд. Но показал он себя очень достойно. Думаю, мы не зря его взяли.

– Почему выбрали именно его?

– Он нестандартный нападающий. Во-первых – левша. Их не так много. Во вторых, у него есть важные сильные качества: здорово открывается между линиями, принимает мяч спиной, скидывает. Поскольку мы много действуем в позиционной атаке, для нас это был важный фактор. Когда низкая оборона и мы не можем вскрывать пространство, он будет полезен. Лусиано активно участвует в прессинге, выполняет все требования. Пока всё хорошо.

– Прошло семь туров РПЛ. Как их можно оценить?

– Старт достаточно удачный. Хоть и не было много времени на сборы, плюс ранний матч за Суперкубок. Было много матчей на выезде, новым футболистам требовалось время, чтобы привыкнуть к нашим требованиям. Считаю, что провели довольно хороший отрезок: находимся в верхней части таблицы, на первом месте в группе Кубка, плюс выиграли Суперкубок.

– У «Зенита» был отрезок из трёх ничьих подряд. Это функциональный спад?

– Вероятно. Но такое бывает у каждой команды. Мы слишком хорошо стартовали. Всё складывалось даже слишком удачно: много забивали, больше ожидаемого. А потом это пропало. Возможно, слегка потеряли в уверенности, и с точки зрения физики некоторым было тяжело держать темп. Однако с «Пари НН» была хорошая реакция на происходящее.

Будущее Вендела и Клаудиньо и почему они решили остаться

– Вендел и Клаудиньо подписали новые контракты. Почему они решили остаться в «Зените»?

– Потому что им здесь всё нравится. Нравятся город, страна, чемпионат. Они хорошо себя чувствуют. Для них это хорошая возможность сделать свое будущее более определённым. Они показывают отличный футбол, логично, что клуб решил предложить им новые контракты. Возможно, у них и были предложения, но они подумали и решили, что лучше для их будущего остаться в России.

Вендел и Клаудиньо Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

– «Фламенго» действительно делал хорошее предложение Клаудиньо?

– Не знаю, было оно хорошим или нет. Но оно в любом случае не устроило клуб. И «Зенит» решил игрока не продавать. Мы неоднократно говорили: любой футболист может покинуть команду. Однако для этого нужно соответствующее предложение, которое всех устроит. Здесь не сложилось. Понятно, что за ними следят в Бразилии. Но, полагаю, ближайшие годы они проведут в России.

– У них не будет проблем с мотивацией?

– Эта история идёт периодами. Понятно, что когда у тебя или твоих представителей идёт разговор с другим клубом, то мотивация может снизиться. Неопределенность влияет на всех людей. Однако сейчас Клаудиньо точно понимает перспективу своего будущего, которое связано с «Зенитом». А мы, в свою очередь, должны помогать ему показывать лучший футбол и лучшие качества.

Перспективы Александра Соболева в Санкт-Петербурге

– Александр Соболев перешёл в «Зенит». Почему вы решили его пригласить?

– Одна из причин – Соболев добавит конкуренции. Мы ставим максимальные задачи, нам нужен результат. Благодаря Александру мы добавим ещё одну опцию в атаке. Он может бороться вверху, хорошо скидывать, создавать давление, когда мы играем с низким блоком. Его статистика говорит сама за себя – он один из лучших нападающих России.

– Не все болельщики согласны с этим трансфером. Это не смущало тренерский штаб?

– Сам понимаешь, в футбол играют на поле. Понимаю, что некоторым это не нравится. Но если он будет забивать и отдавать передачи, думаю, его примут. Насколько я знаю, он очень хороший человек. И теперь будет защищать цвета «Зенита». Поэтому будем надеяться, что у нас он раскроется ещё сильнее, чем в «Спартаке». И наши болельщики поймут – его приглашение того стоило.

– Но неужели без его приглашения команде было бы сложнее бороться за два трофея?

– Опять же – это «Зенит». Мы всегда рассчитываем на лучших игроков, боремся в каждом матче и стремимся сделать команду лучше. И на первом плане – всегда результат. Если Соболев добавит 0,01 процент к нашим победам, то его переход уже оправдан. Мы ценим любого футболиста, который принёс нам пользу.