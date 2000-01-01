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Трент повторил культовое празднование Джеррарда
Трент повторил культовое празднование Джеррарда
Трент Александер-Арнольд отметился голом в матче между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», повторив легендарное празднование Стивена Джеррарда. Вот только гол защитника в итоге был отменён!
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Преждевременная радость
Преждевременная радость
Александер-Арнольд забил на восьмой минуте матча 3-го тура АПЛ. Правда, выдал шикарное празднование Трент зря. Его гол был отменён из-за офсайда после включения VAR. Несмотря на это, «Ливерпуль» выиграл 3:0.
Легендарный момент
Легендарный момент
В 2014 году такое же празднование, как у Трента, было у Стивена Джеррарда. Тогда полузащитник оформил дубль в ворота «МЮ», а матч завершился победой мерсисайдцев с аналогичным счётом — 3:0. Точно так же Джеррард праздновал ещё в 2009-м, но болельщики вспомнили другой случай из-за похожей формы.
Александер-Арнольд повторил легендарное празднование Джеррарда. Но его гол отменили
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