Александер-Арнольд повторил легендарное празднование Джеррарда. Но его гол отменили

Легендарный момент

В 2014 году такое же празднование, как у Трента, было у Стивена Джеррарда. Тогда полузащитник оформил дубль в ворота «МЮ», а матч завершился победой мерсисайдцев с аналогичным счётом — 3:0. Точно так же Джеррард праздновал ещё в 2009-м, но болельщики вспомнили другой случай из-за похожей формы.