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Мюллер побил великий рекорд Майера в «Баварии»
Мюллер побил великий рекорд Майера в «Баварии»
Томас Мюллер — официально рекордсмен по числу матчей за «Баварию». Игра с «Фрайбургом» (2:0) стала для нападающего 710-й за клуб. По этому показателю он обошёл настоящую легенду мюнхенцев!
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Невечное достижение
Невечное достижение
До этого рекорд принадлежал Зеппу Майеру. Вратарь выступал за «Баварию» на протяжении всей карьеры с 1965 по 1979 год. За это время он провёл 709 матчей.
Мюллер — рекордсмен по числу матчей за «Баварию»
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