Мюллер побил великий рекорд Майера в «Баварии»
Томас Мюллер — официально рекордсмен по числу матчей за «Баварию». Игра с «Фрайбургом» (2:0) стала для нападающего 710-й за клуб. По этому показателю он обошёл настоящую легенду мюнхенцев!
Невечное достижение
До этого рекорд принадлежал Зеппу Майеру. Вратарь выступал за «Баварию» на протяжении всей карьеры с 1965 по 1979 год. За это время он провёл 709 матчей.
Мюллер — рекордсмен по числу матчей за «Баварию»
Читайте также
Трент повторил культовое празднование Джеррарда
Ямаль побил рекорд Примеры по голевым действиям
«Леон» теперь в Книге рекордов Гиннесса
Сборная России потроллила клуб Миранчука из США
Вау-рекорд «Зенита». Такого в РПЛ не было 14 лет
Рамсдейл перешёл с «Саутгемптон» в костюме Хагрида
Топ игроков по вовлечённости в голы в этом сезоне
Лукаку спас журналистов в давке. Видео
Необычное решение от малоизвестного клуба
Кого Transfermarkt оценил дороже всех?
Неймар назвал этого парня будущей звездой футбола
Автограф Акинфеева превратился в тату за час!
Прощальное послание тренера Эрикссона. У него рак
Роналду собирается стать YouTube-блогером?
«Вильярреал» дарит рисунки, сделанные лапками
Великий путь Нойера в сборной Германии — всё