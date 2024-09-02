«Россию всё равно вернут. Через год-два, но вернут». Актуальный Карпин перед сборной

Валерий Карпин пообщался с журналистами накануне путешествия в Юго-Восточную Азию, где национальная команда сыграет с Вьетнамом и Таиландом. Главный тренер сборной России ответил не только на вопросы о предстоящих матчах, но и прокомментировал несколько важных тем. И даже дал оптимистичный прогноз для российского футбола на будущее.

О том, как добирался до сборной

— Из Ростова до Москвы добрались на автобусе. 13 с половиной часов на автобусе.

— Устали?

— Сами как думаете?

О матче с Вьетнамом

— Хотелось бы, чтобы обыграли Вьетнам без вопросов. Ночной перелёт, игра при влажности и духоте, поле не самого высокого качества. Но это не снимает ответственности с нас. Играем с теми, кто может играть с нами. Не так много сборных, которые свободны.

Валерий Карпин Фото: РФС

О том, будет ли Россия подстраиваться под Вьетнам и Таиланд

— У ребят вижу глаза, которые хотят играть за сборную. Пока всё неплохо. Что касается соперников, то на пальцах или на словах не могу донести. Видео покажем и расскажем футболистам. Вы думаете, что будем подстраиваться под Вьетнам или Таиланд? Не будем.

О том, когда сборную России вернут к официальным матчам

— Польза от сборной и матчей такая же: собраться, понять, чего тренерский штаб хочет. Понятно, что не Сербия и Камерун. Но вариться в своём соку тоже не вариант. У меня есть чёткое понимание, для чего мы играем. Нас всё равно вернут — [через] год, два, но вернут. Евро-2028? Может быть, а может быть, и нет.

О слухах про конфликт с Глушенковым

— Хотелось бы посмотреть на Глушенкова в сборной. Конфликта у меня с игроком быть не может. Это другой уровень. Может быть, претензия, но это точно не конфликт. К тому же я не видел, чтобы Глушенков не хотел выходить на замену.

О том, кто должен стать лидером сборной России

— Посмотрим в игре, кто возьмёт на себя бремя лидера. У нас много игроков. Любой из них должен бремя нести.

О переходе Соболева в «Зенит»

— Хорошо, что Соболев определился с командой. Будет хорошо играть — возможно, будет в сборной.

— Находите что-то общее с переходом Дзюбы?

— Только тот факт, что это трансфер из «Спартака» в «Зенит». Я не знаю, как это было обставлено.

О том, пустит ли Дзюбу на стажировку, если тот станет тренером

— Сборная вряд ли научит. Здесь трудно чему-то научиться. Но если попросит, то без проблем.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О матче сборной России с командой легионеров РПЛ

— По матчу со сборной легионеров РПЛ — много нюансов. Вы думаете, что «Ростов» отпустит игроков? Чтобы травму получили? Всем остальным командам надо это? Идея красивая.

Об уровне судейства в РПЛ

— Как вам слова Дмитрия Андреева про судейство?

— Про это все говорят. Высказался эмоционально. Зачем меня спрашиваете, если судей не дисквалифицируют, а дисквалифицируют тех, кто говорит. Ошибки повторяются. Вопрос не ко мне. Уровень судейства не соответствует уровню команд. Что хуже, что лучше — не знаю. Может, судьи у нас великолепны, а футболисты — нет.