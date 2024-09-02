«Россию всё равно вернут. Через год-два, но вернут». Актуальный Карпин перед сборной

Валерий Карпин пообщался с журналистами накануне путешествия в Юго-Восточную Азию, где национальная команда сыграет с Вьетнамом и Таиландом. Главный тренер сборной России ответил не только на вопросы о предстоящих матчах, но и прокомментировал несколько важных тем. И даже дал оптимистичный прогноз для российского футбола на будущее.
О том, как добирался до сборной
— Из Ростова до Москвы добрались на автобусе. 13 с половиной часов на автобусе.
— Устали?
— Сами как думаете?
О матче с Вьетнамом
— Хотелось бы, чтобы обыграли Вьетнам без вопросов. Ночной перелёт, игра при влажности и духоте, поле не самого высокого качества. Но это не снимает ответственности с нас. Играем с теми, кто может играть с нами. Не так много сборных, которые свободны.
Валерий Карпин
Фото: РФС
О том, будет ли Россия подстраиваться под Вьетнам и Таиланд
— У ребят вижу глаза, которые хотят играть за сборную. Пока всё неплохо. Что касается соперников, то на пальцах или на словах не могу донести. Видео покажем и расскажем футболистам. Вы думаете, что будем подстраиваться под Вьетнам или Таиланд? Не будем.
О том, когда сборную России вернут к официальным матчам
— Польза от сборной и матчей такая же: собраться, понять, чего тренерский штаб хочет. Понятно, что не Сербия и Камерун. Но вариться в своём соку тоже не вариант. У меня есть чёткое понимание, для чего мы играем. Нас всё равно вернут — [через] год, два, но вернут. Евро-2028? Может быть, а может быть, и нет.
О слухах про конфликт с Глушенковым
— Хотелось бы посмотреть на Глушенкова в сборной. Конфликта у меня с игроком быть не может. Это другой уровень. Может быть, претензия, но это точно не конфликт. К тому же я не видел, чтобы Глушенков не хотел выходить на замену.
О том, кто должен стать лидером сборной России
— Посмотрим в игре, кто возьмёт на себя бремя лидера. У нас много игроков. Любой из них должен бремя нести.
О переходе Соболева в «Зенит»
— Хорошо, что Соболев определился с командой. Будет хорошо играть — возможно, будет в сборной.
— Находите что-то общее с переходом Дзюбы?
— Только тот факт, что это трансфер из «Спартака» в «Зенит». Я не знаю, как это было обставлено.
О том, пустит ли Дзюбу на стажировку, если тот станет тренером
— Сборная вряд ли научит. Здесь трудно чему-то научиться. Но если попросит, то без проблем.
Артём Дзюба
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
О матче сборной России с командой легионеров РПЛ
— По матчу со сборной легионеров РПЛ — много нюансов. Вы думаете, что «Ростов» отпустит игроков? Чтобы травму получили? Всем остальным командам надо это? Идея красивая.
Об уровне судейства в РПЛ
— Как вам слова Дмитрия Андреева про судейство?
— Про это все говорят. Высказался эмоционально. Зачем меня спрашиваете, если судей не дисквалифицируют, а дисквалифицируют тех, кто говорит. Ошибки повторяются. Вопрос не ко мне. Уровень судейства не соответствует уровню команд. Что хуже, что лучше — не знаю. Может, судьи у нас великолепны, а футболисты — нет.