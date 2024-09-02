«75% арбитров свистнули бы фол на Лантратове. Но его нет». Разбор судейства в 7-м туре РПЛ

РПЛ ушла на паузу в связи с предстоящими матчами сборных. А перед этим подарила нам 7-й тур, в котором были и сенсации, и спорные судейские моменты. Как в целом арбитры справились со своей работой?

Специально для «Чемпионата» судейство в 7-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Химки» — ЦСКА — 0:2

Казарцев, как обычно, в своём репертуаре. Особенно не понравился эпизод в конце первого тайма: мяч ушёл на угловой, VAR начал проверять возможную игру рукой, а Казарцев дал свисток на перерыв. Арбитр должен исходить из того, что не надо заканчивать игру, пока не закончилась проверка. А Казарцев устроил театр одного актёра. Мало того что время на секундомере не закончилось, так он ещё и угловой не дал. И пошёл исполнять: палец к уху и прочее. Казарцеву, видимо, скучно становится, поэтому устраивает шоу.

Вопрос к департаменту: для чего вам этот человек? Шут на поле нужен? Хорошо, пускай будет. Чтобы всем было весело. Людям скучно, когда арбитры хорошо работают. Вот и с Казарцевым так же: скучает и начинает придумывать. Для других это, может быть, нормально. Но это ненормально.

На 68-й минуте Казарцев не показал жёлтую игроку ЦСКА за грубую игру. Его работа требует улучшения в трактовках и дисциплинарных санкциях. То есть были пропуски нарушений, трактовка неправильная — всё это копится, и за это тоже снижается оценка.

Оценка Казарцева — 8,2.

Василий Казарцев (на дальнем плане) Фото: Пресс-служба «Химок»

«Пари НН» — «Зенит» — 0:3

Хороший матч для Иванова, даже очень хороший. Всё ровно, одинаково, бежит, успевает, разбирается. Молодец.

На 59-й минуте — непростой момент. Главное — Иванов увидел, что игрок «Зенита» сыграл в мяч, а футболист «Пари НН» опоздал и выставил ногу в сторону. Арбитр показал, что была игра в мяч, и не стал назначать штрафной в пользу «Зенита» — просто продолжил игру.

Оценка Иванова — 8,5.

«Спартак» — «Рубин» — 1:0

Не знаю, что происходит с Карасёвым, но что-то происходит однозначно. На восьмой минуте, я считаю, Карасёв должен был назначать 11-метровый в ворота «Спартака». При этом он зафиксировал нарушение. То есть увидел незаконные действия со стороны игрока «Рубина» Зотова. Я бы ещё понял, если бы Карасёв продолжил игру. Получилось бы, что для него это игровой эпизод — вопросов нет. Но вместо этого Карасёв зафиксировал фол на Медине. Сразу надо обозначить, что это не момент для вмешательства VAR. Проще всего было бы продолжить игру, но раз арбитр фиксирует фол, то правила нарушал Медина, а никак не Зотов. Нога Зотова стояла на газоне, и Медина по ней попал. Для меня это фол по неосторожности и 11-метровый.

На 62-й минуте Карасёв верно показал вторую жёлтую Зобнину. Простой момент, вопросов нет. На 71-й минуте не назначил самостоятельно пенальти в ворота «Рубина» за игру рукой. Опять же, простой и открытый эпизод. И это та же точка в штрафной, где фолил Медина. То есть у Карасёва проблемы с обратной диагональю. Он не понимает или перестал понимать, где занимать позицию в таких ситуациях. Поэтому и пропускает нарушения. Вдобавок Карасёв подавлен психологически. Сейчас перерыв на две недели — наверное, попытается восстановиться. Думаю, назначение на эту игру было ошибкой. Мы ещё после матча «Динамо» говорили, что он не в лучшей форме.

Оценка Карасёва — 7,4.

Сергей Карасёв (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ахмат» — «Акрон» — 0:0

Нормальная работа Сафьяна. На 63-й минуте правильно продолжил игру, VAR проверил на возможную игру рукой у футболиста «Акрона». Нормальная позиция, но повторы — просто катастрофа. Как там вообще можно что-то увидеть, я не понимаю.

На 90+2-й минуте надо было показывать жёлтую футболисту «Ахмата» за демонстративное несогласие с решением арбитра. За такое надо наказывать. Общее впечатление — хорошее, и даже непоказ жёлтой его не смазывает. Но бояться никого не нужно, надо просто показывать карточку. Тем более Сафьян практически не работает в РПЛ и в Первой лиге, а просто ездит резервным. Если дают шанс, надо им пользоваться на 1000%. А у нас молодые судьи — какие-то пофигисты. Что-то с нынешним поколением не так.

Оценка Сафьяна — 8,3.

«Оренбург» — «Динамо» — 2:2

Очень хорошая работа Левникова, даже несмотря на сниженную оценку. После перерыва на сборные арбитры будут оцениваться иначе. По европейским рекомендациям, если нет непоказанной жёлтой за грубое нарушение, то остальные пропуски не учитываются. Соответственно, арбитра будут оценивать по тому, как он ведёт игру и как к нему относятся футболисты.

На 15-й минуте Левников не показал жёлтую футболисту «Оренбурга» за неуважение к игре. На 48-й — то же самое, но уже с игроком «Динамо». И здесь плюс Левникову, потому что он трактовал моменты одинаково в сторону обеих команд.

На 61-й минуте Левников правильно самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга» за игру рукой. На 71-й также самостоятельно и верно дал пенальти и показал жёлтую за игру рукой.

Оценка Левникова — 8,2. В будущем за такую работу будет 8,5.

Кирилл Левников Фото: Пресс-служба «Оренбурга»

«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала — 0:1

На 71-й минуте Чебан не показал жёлтую игроку «Крыльев» за грубую игру, на 72-й — футболисту «Динамо» за неуважение к игре. Но с первых минут Чебан волновался, он долго не судил, у него была травма — и всё это было прекрасно видно. Он совершенно не давал бороться, боялся, давал мелкие фолы, держал команды в центре, не давал им разбежаться, свистел любой мелкий контакт. Это плохо. Я понимаю, почему так, но командам этого не объяснишь. Даже если Чебан был прав, он не был в этом уверен. С ним надо поработать на эту тему. В Первой лиге после травмы он был увереннее.

Оценка Чебана — 8,2.

«Локомотив» — «Краснодар» — 0:3

Идеальное судейство от Безбородова. Много решений, в том числе ключевых, передвижение, управление — всё отлично. Если клубы хотят видеть идеальное судейство, то оно должно быть таким. Тогда проблем ни у кого никогда не будет.

На пятой минуте Безбородов правильно засчитал гол в ворота «Локомотива». 75% арбитров свистнули бы фол. Но никакого нарушения здесь нет. Лантратов сам ошибся на выходе, а Кордоба просто стоял на двух ногах. Это не площадь ворот, где будут свистеть любой контакт, а штрафная.

На 45-й минуте верно назначил 11-метровый и показал жёлтую Лантратову. Безбородов указал, что за грубую игру, но я считаю, что здесь можно говорить о лишении явной возможности забить гол с показом жёлтой, поскольку ворота были пустыми.

На 53-й минуте Безбородов разобрался со столкновением в штрафной и продолжил игру. Кордоба выставил ногу, пытаясь сыграть в мяч, и упал после контакта с защитником. Верное решение арбитра. И сразу видна разница с Карасёвым, который в аналогичной ситуации назначил штрафной.

На 88-й минуте Безбородов правильно показал вторую жёлтую Кордобе за грубую игру. Абсолютно верное решение. Единственное: он не сразу её показал, потому что игрок «Локо» бил по воротам. По правилам, игру надо было останавливать сразу. Но из-за удара Безбородов решил подождать. Нормально.

Оценка Безбородова — 8,6.

Владислав Безбородов Фото: fclm.ru

«Ростов» — «Факел» — 4:1

Сухой тоже отработал прекрасно. На 14-й минуте самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Факела» за игру рукой. То же самое на 66-й минуте — в ворота «Ростова».

Оценка Сухого — 8,5.