«Локо» далёк от чемпионской гонки. О проблеме уже говорит Галактионов

«Локомотив» неожиданно «сгорел» дома «Краснодару» в матче 7-го тура РПЛ (0:3). Да, в двух пропущенных голах есть большая вина голкипера Ильи Лантратова. На пятой минуте он выронил мяч из рук и фактически подарил его Виктору Са. А в конце первого тайма срубил в своей штрафной Джона Кордобу: судья Владислав Безбородов назначил пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян.

Но прошедший матч — редкий плохой день Лантратова. У «Локо» же есть гораздо более острые проблемы. Если клуб их не решит до закрытия трансферного окна, то вряд ли поборется за высокие места.

Сравните летнюю трансферную кампанию «Локомотива» со сделками «Зенита» или «Спартака». Клуб забрал у «Оренбурга» за € 2,5 млн форварда Дмитрия Воробьёва, а также на правах свободных агентов подписал вратаря Антона Митрюшкина и полузащитника Артёма Тимофеева. Всё.

Зато потерял «Локо» нескольких ключевых футболистов: Максима Глушенкова, Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова. Не забываем и об уходе Артёма Дзюбы с Маринато Гильерме. Главный тренер Михаил Галактионов после матча с «Краснодаром» подметил, что клуб ещё и не начинал трансферную кампанию. Намёк руководству на необходимость усиления?

Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива» «Мы пока и не начинали [трансферную кампанию]. Уже говорили, что квалифицированных игроков хочется всегда, и если эта квалификация будет, то будем предпринимать действия. Не только на это [трансферы легионеров] надо уповать, нужно быть более дисциплинированными и организованными. Если убрать недочёты, которые были, игра могла бы сложиться по-другому. Нам нужно всё проанализировать. Какие-то эпизоды приходят из каких-то нюансов. Мы сами «привозим» некоторые моменты и даём лишние передачи. Таких моментов очень много. Будем проводить работу над ошибками».

Тренера «Локо» можно понять. Он выжимает максимум из имеющихся ресурсов. Заменить Глушенкова? Легко. В команде есть юный Алексей Батраков, за месяц ставший главным футболистом в атаке. Усилить фланги нападения? Сделаем из номинального защитника Ильи Самошникова достойного вингера. Пиняев не в форме? Окей, у нас остаётся Наир Тикнизян, способный сыграть слева в атаке. Нет вариативности в центре защиты? Конструируем связку из Жерзино Ньямси и Евгения Морозова.

На этом топливе «Локомотив» катился несколько туров. А после шести матчей даже выбрался на первое место. Где-то команде фартило (как с ЦСКА), где-то крутая игра в атаке перевешивала среднюю работу в обороне («Акрон», «Ростов»). Во встрече же с «Краснодаром» плохой день был у игроков на обеих половинах поля. В эпизодах казалось, что «Локо» нужна совсем минимальная помощь, какой-то футболист, способный дать импульс.

19-летний Батраков быстро стал лидером «Локо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Характер игры был таким, что ничего не предвещало беды, — отмечал Галактионов после матча. — Мы были ближе к тому, чтобы сами забить. Уходить на перерыв при 0:2… Вы видели, как команда начала второй тайм, с каким посылом, с какой агрессией. Мы были ближе к тому, чтобы сократить разрыв и переломить ход игры. К сожалению, так сложилось, что соперник забил третий, более мастеровито и классно распорядился своими эпизодами».

Но оказалось, что у тренера «Локомотива» нет вариативности на скамейке. Замена Дмитрия Воробьёва на Тимура Сулейманова не даст новых качеств команде на поле. Как и выход Владислава Сарвели не станет Х-фактором, который поможет переломить ход игры. Сергей Пиняев находится не в лучшей форме, Вадим Раков пока что сыроват, а Никита Салтыков всё ещё ищет себя в «Локо».

В центре поля у Галактионова есть Дмитрий Баринов и Артём Карпукас — основная связка на старте сезона. А что за ней? В клуб пришёл Артём Тимофеев — неплохой футболист, но лишь усреднивший состав, а не давший скачок в уровне. Если что-то случится, то у «Локо» просто нет глубины. И в центр поля придётся опускать Батракова — других вариантов нет. Например, на этой позиции мог бы сыграть Марио Митай, но его, если верить инсайду Ивана Карпова, отправили в аренду в «Аль-Иттихад». Итого — три (четыре с оговоркой) футболиста на два важнейших места в полузащите. Сравните это с возможностями «Зенита» и «Спартака».

Центральные защитники — наверное, самая болезненная тема для «Локомотива». За семь туров команда пропустила 10 мячей. Это худший результат среди топ-6 клубов РПЛ. Для сравнения: «Зенит» пропустил всего один мяч, «Краснодар» и «Спартак» — по три, ЦСКА — четыре. Будем честны: Жерзино Ньямси, Евгений Морозов, Егор Погостнов и Лукас Фассон — не самый мощный набор защитников. Француз при внушительных габаритах имеет кучу недостатков, Погостнов не убеждает в роли игрока старта, Фассон не эталон надёжности и вдобавок выбыл из-за травмы на четыре месяца. А Морозову бы не помешал более опытный и статусный партнёр. Евгений ещё не дорос до статуса лидера защиты «Локо».

У Жерзино Ньямси хватает недостатков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вывод? Команде жизненно необходимы трансферы. Причём руководству нужно привезти несколько игроков в стартовый состав. Иначе «Локомотив» точно пролетит мимо борьбы как за титул, так и за медали. Центральный защитник (а лучше два), игрок в середину поля и в нападение (вингер и/или центрфорвард).

К счастью для болельщиков, телодвижения в плане входящих трансферов совершаются. Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» договорился с «Ференцварошем» об аренде Эдгара Севикяна. Мы помним 23-летнего вингера по выступлениям за «Пари НН». А теперь он едет помогать Михаилу Галактионову, с которым поработал в Нижнем Новгороде.

Михаил Галлактионов в открытую говорит, что «Локо» нужны трансферы Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё одна потенциальная сделка — Монтассар Тальби. Экс-защитник «Рубина» выступает за французский «Лорьян». «Чемпионату» стало известно, что «Локо» также ведёт переговоры об аренде этого 26-летнего футболиста. Плюс игрок в центр обороны. Другой вопрос: станет ли Тальби качественным усилением?

Не стоит обманываться красивой картинкой с кучей россиян в составе «Локо» и восемью игроками сборной России. Медали РПЛ даются за голы, очки, но никак не за умение экономить. «Локомотиву» необходимы покупки. До конца трансферного окна — девять дней. Ждём ходов от боссов клуба.