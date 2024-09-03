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Трансфер Александра Соболева из Спартака в Зенит, почему игрок обиделся на Спартак, конфликт с руководством, подробности

За что Соболев обиделся на «Спартак». После этой истории он захотел трансфер в «Зенит»
Никита Паглазов
За что Соболев обиделся на «Спартак»
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Проблема кроется во фразе про состав команды.

Переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» — главный трансфер лета в РПЛ. В инфополе образовалось торнадо из мнений: кто-то поддерживает форварда, а кто-то осуждает. Болельщики «Спартака» проклинают Александра, фанаты «Зенита» восприняли новичка без особого энтузиазма. Но что, если у Соболева всё-таки был весомый мотив, чтобы решиться на такой шаг?

Соболев точно не лишний человек в «Зените»:
Плевать, какой Соболев человек. Этот циничный трансфер точно поможет «Зениту»
Плевать, какой Соболев человек. Этот циничный трансфер точно поможет «Зениту»

В подкасте «Премьер-лига несправедливости» журналист «Чемпионата» Андрей Панков поделился историей, связанной с экс-форвардом «Спартака». По окончании сезона-2023/2024 у Соболева состоялся разговор с человеком из руководства клуба. Тема — обсуждение планов на новый чемпионат. Александра позвали пообщаться как одного из ведущих футболистов.

Разговор получился тяжёлым и на повышенных тонах. Соболев высказал своё недовольство комплектованием состава. И в ходе диалога футболист обронил следующую фразу: «С этим составом ничего не выиграть».

Александр Соболев в «Зените»

Александр Соболев в «Зените»

Фото: fc-zenit.ru

Александр сказал это без злого умысла, а просто констатируя факт. И эту фразу нападающего донёс до команды один из руководителей. На следующей тренировке красно-белых Соболев ловил на себе косые взгляды партнёров.

Мог ли Александр оставаться в «Спартаке» в такой атмосфере? Вопрос дискуссионный. По крайней мере, мы знаем одну из причин, почему история форварда в «Спартаке» закончилась.

Ещё больше историй и инсайдов — в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

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