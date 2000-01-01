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5 самых дорогих трансферов летнего ТО
5 самых дорогих трансферов летнего ТО
Трансферное окно в европейских чемпионатах закрыто. Собрали самые дорогие переходы этого лета по версии Transfermarkt.
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Мусса Диаби — € 60 млн
Мусса Диаби — € 60 млн
Только год назад «Астон Вилла» выложила за французского игрока € 55 млн, а уже через сезон Диаби уехал зарабатывать в Саудовскую Аравию. В прошлом сезоне в 38 матчах АПЛ у него было 9+8 и статус важного игрока в системе Унаи Эмери.
Педру Нету — € 60 млн
Педру Нету — € 60 млн
Фраза «покупка новых игроков» и «Челси» никогда не могут быть использованы в разных предложениях. Лондонцы выложили большие деньги за лидера «Вулверхэмптона», набравшего в прошлом году 11 очков по «гол+пас» в 20 матчах АПЛ.
Лени Йоро — € 62 млн
Лени Йоро — € 62 млн
«Манчестер Юнайтед» выиграл конкуренцию за 18-летнего вундеркинда у «Реала», предложив лучшие денежные условия. Йоро действительно хорош не по годам, но в одном из предсезонных матчей за «Юнайтед» получил травму и, вероятно, до ноября так и не сыграет в официальных встречах.
Доминик Соланке — <br/> € 64,3 млн
Доминик Соланке —
€ 64,3 млн
Прошедший академию «Челси» и провалившийся в «Ливерпуле» Соланке раскрыл свой потенциал в «Борнмуте». 77 голов в 216 матчах и дорогой трансфер в «Тоттенхэм». «Шпорам» пришлось серьёзно потратиться, но когда внутри АПЛ было иначе?
Хулиан Альварес — € 75 млн
Хулиан Альварес — € 75 млн
Аргентинец стал вторым в списке самых дорогих трансферов в истории «Атлетико». История с многострадальным Феликсом уже позади, а Альварес, находившийся в «Манчестер Сити» в тени Эрлинга Холанда, кажется правильным вариантом для вложения.
5 самых дорогих трансферов лета сезона-2024/2025
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