5 самых дорогих трансферов лета сезона-2024/2025

Мусса Диаби — € 60 млн

Только год назад «Астон Вилла» выложила за французского игрока € 55 млн, а уже через сезон Диаби уехал зарабатывать в Саудовскую Аравию. В прошлом сезоне в 38 матчах АПЛ у него было 9+8 и статус важного игрока в системе Унаи Эмери.