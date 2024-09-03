Перезапуск экс-форварда сборной России и нелепейший автогол. Главное в Первой лиге. Видео

Очередной тур Мелбет Первой лиги отметился неожиданными перформансами с разной степенью послевкусия. Здесь и проснувшийся Владимир Писарский, и промах по пустым воротам, и финт вратаря, приведший к голу в свои ворота.

(Авто)гол тура — Станислав Антипин и Томас Рукас («Енисей»)

Красивых голов в каждом туре Первой лиги хватает, но на этот раз мы решили остановить внимание на автоголе, случившемся в матче между «Енисеем» и «Балтикой». Автогол, который в итоге лишил красноярцев каких-либо очков в этом матче.

Его автором стал вратарь «Енисея» Станислав Антипин, неудачно обработавший мяч после передачи партнёра. Стоит отметить, что сильная передача шла в створ ворот, её автором стал Томас Рукас, поэтому в этой номинации мы отметили сразу двух игроков.

Промах тура — Аршак Корян («Торпедо»)

Тяжело сказать, что помешало Аршаку Коряну не попасть в этой ситуации в ворота, но это случилось (момент на 60-й минуте). Форварду повезло, что в концовке матча Артём Соколов всё же принёс «Торпедо» победу.

«Торпедо» продолжает идти без поражений в Первой лиге, а после этой победы даже временно выбралось на первое место, но по итогам тура осталось на третьей строчке.

Команда тура — «Урал»

В Екатеринбурге твёрдо поставили задачу по возвращению в Российскую Премьер-Лигу, и «Урал», кажется, хорошо идёт к этой цели. В этот раз на последних минутах была вырвана победа в матче с крепкой «Аланией».

«Урал» продолжает идти на втором месте вслед за набравшим ход тульским «Арсеналом». Кажется, вопрос первого места решится в очном матче команд 16 сентября.

Игрок тура — Владимир Писарский («Сочи»)

Три гола за последние два матча. Кажется, Владимир Писарский начинает перезагружать карьеру в «Сочи».

У черноморцев лучшая серия в Первой лиге за последние пять матчей — четыре победы и одно поражение, а ещё четвёртое место в турнирной таблице.

Другие матчи 8-го тура Первой лиги

«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»

Первое место тулякам сохранил футболист, вышедший на поле за 20 секунд до решающего удара. Ансор Хабибов своей расторопностью принёс команде победу.

«Арсенал» по-прежнему не проигрывает и занимает первое место. Насколько правильно считать команду фаворитом на возвращение в РПЛ спустя восемь туров?

«Сокол» — «Шинник»

Всегда тяжело говорить про матчи без голов, поэтому предлагаем оценить зрелищность этой встречи (как и следующей) самостоятельно.

Просто отметим, что «Сокол» остался в середине турнирной таблицы, а «Шинник» идёт в зоне вылета.

«КАМАЗ» — «Нефтехимик»

Количество голов в этом туре ограничено. Нули случились и в Набережных Челнах, где сыграли две команды, представляющие Татарстан.

«Нефтехимик» и «КАМАЗ» разделяет всё те же четыре очка, что и до 8-го тура. «Нефтехимик» в одном очке от зоны стыковых матчей, «КАМАЗ» — в двух от зоны вылета.

«Черноморец» — «Родина»

Результативная ничья в Новороссийске, которая помогла местной команде слегка оторваться от зоны вылета.

«Родина» же остаётся в середине таблицы, но по-прежнему в пределах досягаемости до топ-4.