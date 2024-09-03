«Краснодар» с Мусаевым идёт по графику Ивича. Команде сильно помог разговор с Галицким

За суперстартом «Зенита», впечатляющими результатами «Локомотива» мало кто заметил не менее неожиданную историю – прорыв «Краснодара». Команда очень тяжело стартовала: получила четыре от Питера в Суперкубке, а потом три ничьих подряд на старте. Что делала общественность? Правильно, винила во всём Мусаева и в очередной раз задавалась вопросом: признает ли Галицкий свою ошибку? А это означало уволить нынешнего тренера и позвать кого угодно вместо него.

Естественно, этого не случилось. И с 10 августа у команды шесть побед в шести матчах: четыре в чемпионате и две – в Кубке. Мощи этой истории добавляет и то, что три раза подряд «Краснодар» выигрывал на выезде (находясь в долгой командировке) – у «Динамо», «Пари НН» и «Локомотива». Хотя известно, что игры с московскими клубами у них традиционно складываются очень тяжело. И вообще, с топ-клубами команда Мусаева сыграла крайне уверенно – победа над ЦСКА в Кубке (сухая), победа над ЦСКА в РПЛ (один пропущенный), победа над «Динамо» в гостях (сухая), разгром «Локо» в гостях (тоже «на ноль»).

Две любопытные цифры старта сезона:

«Краснодар» идёт почти в графике прошлого сезона, когда все восхищались работой Владимира Ивича. Тогда после семи туров у «быков» было пять побед и две ничьих. Разница забитых и пропущенных – 11-2. Сейчас – четыре победы и три ничьих. Разница мячей – 9:3.

Лично Мусаев полностью в статистике Ивича. Бывший тренер «Краснодара» к моменту своего увольнения набирал в среднем 1,88 очка. В итоге он руководил клубом 33 матча. У Мусаева такая же цифра за 17 игр. Можно долго дискутировать, стала ли команда при новом тренере более доминирующей (ведь под этот термин можно подогнать любые цифры), однако результат в матчах точно сильно не просел.

При этом важно понимать: Мурад всё время оказывался в сложных ситуациях. Когда только пришёл, от него требовалось не только сохранить команду в борьбе за титул, но и сделать это через изменения стиля игры, который не устраивал владельца. Сам тренер признавался, что это сложный путь. Вот он говорил летом 2024-го.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Одной из главных задач было постепенно поменять стиль, уйти от игры в пять защитников. Я понимал, что для этого вообще нет времени. Когда я пришёл, все лидеры разъехались по сборным, и в Краснодаре осталась только половина команды. Фактически первый матч с «Локомотивом» мы играли с двумя совместными тренировками, одна из которых — предыгровая. Я понимал: если мы закончим сезон хорошо, все скажут, что это не моя заслуга. Зато если финишируем не очень хорошо — а для этого были предпосылки — все неудачи повесят на меня. Конечно, в идеале было прийти летом или зимой, но выбора не было. Важно, чтобы «Краснодар» играл от себя, с позиции силы. Во главе угла должна стоять не подстройка под соперника, а свой футбол. Он подразумевает высокий прессинг, контроль мяча, давление».

Пришлось менять тренировочный процесс, убеждать команду в том, что это не скажется на результате, и продолжать интенсивную гонку. В итоге «Краснодар» был в ней до последнего тура. Забрал чемпионство у «Динамо», а «Ростов» не сотворил чуда в Петербурге. Тем не менее – исторический результат. И недооценивать вклад в него Мусаева очень странно. Ведь если брать простую математику – он принял команду на втором месте, там же её сохранил. Другой вопрос – стиль: со слов тренера, как раз матч с «Динамо» – примерно то, что он хотел видеть.

Но дальше наступило лето. Мусаев заранее прогнозировал уход нескольких игроков основы. Ими стали Сафонов, Алонсо и Кади. Плюс добавляем к этому списку Баньяца, хотя его игроком старта назвать сложно. Вместо них клуб оперативно подписал Смолова, Козлова и Дюпина. Но, согласитесь, замена не особо равноценная. Плюс на Кубок Америки уехали Оласа, Кастаньо и Кордоба. В итоге к матчу за Суперкубок подходила команда, которая потеряла шесть игроков основного состава.

Матч с «Зенитом» – провал. Перед стартом сезона «Краснодар» всё же купил центрального защитника – Диего Косту. Мусаев выпустил его в первом же туре с «Ахматом», тогда «Краснодар» ситуативно снова вернулся к схеме с тремя центральными. И играл максимально осторожно. Критики снова стали спрашивать о стиле, а к 3-му туру число вопросов увеличилось: «Краснодар» не смог забить Махачкале и «Факелу», несмотря на вернувшихся к матчу в Воронеже легионеров. И действительно выглядел не очень. По информации телеграм-канала «Не советник Галицкого», в тот период Сергей Галицкий провёл разговор с тренером и игроками. Заявил, что полностью поддерживает Мусаева – и надо продолжать работу.

И стало действительно лучше. Легионеры потихоньку набирают форму. Плюс клуб подписал игрока на правый фланг – Джованни Гонсалеса. И Мусаев наконец-то перестал опускать туда Олусегуна. А если представить, что Коста и Гонсалес пришли бы раньше, то, возможно, даже в первых матчах удалось бы набрать больше очков.

Сейчас «Краснодар» и правда хорош не только по результату, но и по игре. Сперцян ближе к паузе на сборные пришёл в себя, Кордоба тоже стал забивать. Важно, что оба футболиста как минимум до зимы останутся в клубе.

А значит, «Краснодар» можно действительно назвать претендентом на первую тройку. Если, конечно, вдруг что-то не сломается.