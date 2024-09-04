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Трансферы РПЛ, лето-2024: кого клубы из России могут купить в Южной Америке, Спартак, ЦСКА, кем интересуются, статистика

10 футболистов из Южной Америки, которые пригодятся клубам РПЛ
Андрей Шашин
Кого клубы из России могут купить в Южной Америке
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Ещё можно успеть кого-нибудь прикупить!

Трансферное окно в России закрывается 12 сентября — на две недели позже, чем в топовых европейских лигах. Сейчас многие зарубежные игроки могут намного охотнее согласиться на переезд в РПЛ. Это особенно касается футболистов из Южной Америки, на которых всё чаще обращают внимание российские клубы.

Недавно «Зенит» объявил о подписании нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду. В «Краснодар» перешёл защитник Диего Коста из «Сан-Паулу», а в «Ростов» — Родриго Саравия из уругвайского «Пеньяроля». Мы составили список из 10 латиноамериканцев, которые также могут быть интересны клубам РПЛ.

Главный трансфер лета в РПЛ уже состоялся:
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Пабло Солари, вингер «Ривер Плейт»

По слухам, Солари мог переехать в Россию ещё зимой. Тогда «Краснодар» предлагал за аргентинского вингера внушительные $ 15 млн, однако «Ривер» отказал российскому клубу. Во многом это было обусловлено желанием самого Солари переехать в более топовый европейский чемпионат. Прошло полгода, а Пабло не только остаётся в «Ривере», но и начал терять место в стартовом составе. Футболист заметно сдал по сравнению с прошлым сезоном. Возможно, переезд в новую команду помог бы взбодриться.

Пабло Солари

Пабло Солари

Фото: Daniel Jayo/Getty Images

В июле появилась информация, что 23-летним игроком активно интересуется «Спартак». Два красно-белых клуба с полосой на груди уже провели этим летом успешную сделку — «Ривер Плейт» получил € 14 млн, а «Спартак» — нового лидера команды в лице Эсекьеля Барко.

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Кристиан Медина, полузащитник «Бока Хуниорс»

У главных соперников «Ривера» есть свой ценный актив — Кристиан Медина. 22-летний футболист уже перестал скрывать, что хочет поскорее покинуть «Боку» и перебраться за океан. Среди основных претендентов на футболиста — «Фиорентина» и «Фенербахче». И с теми, и с другими российские клубы вполне могут потягаться на рынке.

Кристиан Медина

Кристиан Медина

Фото: Daniel Jayo/Getty Images

Медина — универсальный центральный полузащитник, который обладает цепкостью и неуступчивостью хорошего опорника, а также дриблингом и пасом качественного плеймейкера. Transfermarkt оценивает Медину в € 10 млн. Примерно столько же «Фенербахче» за полузащитника и предложил.

Брайан Рейна, полузащитник «Бельграно»

Нужен более бюджетный вариант и тоже из аргентинского чемпионата? Присмотритесь к Брайану Рейне — лидеру скромного «Бельграно» и сборной Перу. 26-летний вингер долго не мог закрепиться в «Мальорке» и в итоге вернулся на родину, где быстро нашёл свою игру и раскрыл лучшие качества — дриблинг и скорость.

Брайан Рейна

Брайан Рейна

Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

За впечатляющие финты Рейну быстро полюбили болельщики «Бельграно», однако тренерскому штабу этого оказалось недостаточно. Недавно Рейна рассорился с главным тренером после непопадания в стартовый состав и задумался о смене клуба. Заманить к себе в команду настырного перуанца будет очень легко.

Хаминтон Кампас, полузащитник «Росарио Сентраль»

Колумбиец ещё с детства входил в списки самых перспективных вингеров континента, но раскрыть свой потенциал всё не мог. Долгожданный прорыв случился в прошлом сезоне — Хаминтон перешёл из «Гремио» в «Росарио Сентраль» и сразу продемонстрировал впечатляющую статистику: девять голов и семь голевых за сезон.

Хаминтон Кампас

Хаминтон Кампас

Фото: Mateo Occhi/Getty Images

В этом году цифры у 24-летнего колумбийца просели, как и результаты самого «Росарио». Неуступчивый и резкий футболист очень хорош в контратаках и прессинге. К нему стоит присмотреться тем клубам, которые любят долго играть без мяча.

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Джон Арьяс, полузащитник «Флуминенсе»

Если Кампас только подбирается к сборной Колумбии, то Арьяс — крепкий игрок основного состава, который неплохо проявил себя на успешной для колумбийцев Копе-2024. Ещё Арьяс в прошлом году стал одним из главных творцов победы «Флуминенсе» в Кубке Либертадорес. После этого он заметно вырос в цене и уже успел отказать нескольким российским клубам.

Джон Арьяс

Джон Арьяс

Фото: Wagner Meier/Getty Images

Однако сейчас трансферное окно закрывается, Арьяс же всё ещё во «Флуминенсе», который теперь борется не за большие трофеи, а за выживание в бразильском чемпионате. Может быть, в ближайшие дни вингер окажется намного сговорчивее для перехода. У 26-летнего колумбийца масса отличных качеств, но ключевое — сумасшедшая скорость, которая позволяет ему пролетать мимо соперников на фланге.

Йеферсон Сотельдо, полузащитник «Гремио»

Если хотите, чтобы в вашем клубе был самый низкий футболист всей лиги, то присмотритесь к Сотельдо. Рост 27-летнего вингера — 160 см. Несмотря на это, он успел поиграть в МЛС и чемпионате Мексики, а сейчас неплохо смотрится в бразильском «Гремио».

Йеферсон Сотельдо

Йеферсон Сотельдо

Фото: Pedro H. Tesch/Getty Images

Йеферсон действительно опытный игрок — на международном уровне у него более 40 матчей за Венесуэлу. Низкий рост компенсирует быстрой работой с мячом и ловкостью. Зачастую соперники просто не понимают, куда и как просочился миниатюрный футболист, и не успевают за его короткими ногами. Болельщики говорят про Сотельдо, что он «заставляет соперника танцевать».

Кервин Андраде, полузащитник «Форталезы»

Тоже из Венесуэлы, тоже низкорослый, но намного более перспективный плеймейкер. 19-летний полузащитник «Форталезы» чаще всего выходит на поле в конце игры, однако даже этого ему хватает, чтобы регулярно пополнять свою статистику голами и ассистами. Также он успел сыграть за основу cборной на Копе и даже сделал голевую передачу в матче с Ямайкой.

Кервин Андраде

Кервин Андраде

Фото: Daniel Jayo/Getty Images

Андраде хорошо бьёт издалека, умеет отдавать быстрые и изящные пасы, но пока не слишком хорошо играет нерабочей левой ногой. Кервин — отличный игрок на перспективу.

Эрик, полузащитник «Атлетико Паранаэнсе»

26-летний бразильский опорник из «Атлетико Паранаэнсе» очень хорош в отборе и не стесняется лететь в подкаты. Казалось бы, что ещё требуется от опорника? Однако за почти пять лет в бразильском клубе он успел показать себя и в атаке. Эрик умеет забивать издалека и очень опасен в штрафной соперника во время угловых.

Эрик

Эрик

Фото: Richard Ducker/Eurasia Sport Images/Getty Images

Разноплановый футболист привлёк внимание ЦСКА, который, по информации СМИ, предлагал за него € 3,5 млн. Правда, президент «Атлетико» уже успел заявить, что никакого предложения не было.

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Лукас Ассади, полузащитник «Универсидад де Чили»

Этим молодым плеймейкером из клуба «Универсидад де Чили» интересовался «Локомотив». Ориентировочная стоимость футболиста — € 3,5 млн. Ассади одинаково хорош и в центре поля, и на фланге, а также может опасно бить почти из любой позиции.

Лукас Ассади

Лукас Ассади

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

В Чили 20-летнего футболиста часто подвергают критике: последний год Лукас не прогрессирует, не показывает должной самоотдачи и теряет мяч в простых ситуациях. Может быть, для большого прогресса футболисту нужно перейти в более серьёзный чемпионат?

Валентин Видаль, защитник «Унион Эспаньола»

Ещё один перспективный чилиец, к которому проявляют интерес российские клубы, на этот раз — «Балтика» и «Спартак». Номинальный центральный защитник Видаль хорошо работает с мячом и умеет начинать атаки, в связи с чем в родном «Унион Эспаньола» иногда выходит на поле даже в роли центрального полузащитника.

Валентин Видаль

Валентин Видаль

Фото: ФК «Унион»

20-летний футболист очень обрадовался, когда узнал, что им интересуются российские клубы. Для «Балтики» это может быть уже третий защитник из Латинской Америки. Зимой клуб из Калининграда пополнили Диего Луна и венесуэлец Кевин Андраде (не путать с вышеупомянутым Кервином).

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